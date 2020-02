L'Oroscopo del 15 e 16 febbraio è pronto a svelare come sarà questo fine settimana. Sabato avremo l'ultimo quarto lunare in Scorpione mentre domenica l'astro luminoso transiterà in Sagittario a partire dalle ore 04:07 circa. Queste 48 ore saranno a dir poco importanti ed intense. Gli innamorati avranno modo di lasciarsi andare alla passione e ai sentimenti, come nel caso dei Bilancia e dei Leone.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni di questo weekend per ciascun segno zodiacale.

Previsioni del 15-16 febbraio dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Sabato e domenica sarete molto sensuali. Agli occhi degli altri apparirete interessanti e affascinanti. Riuscirete a catturare l'interesse di un nuovo cliente o di un potenziale compagno. Stare da soli non è un problema, nella vita non è obbligatorio avere un partner. L'amore arriverà quando sarete veramente pronti. Cercate di prendere un giorno di riposo, in fondo siete sempre in movimento tra lavoro, famiglia e figli. Una vostra intuizione si rivelerà azzeccata.

Chi ama cucinare si sentirà molto ispirato e stupirà i commensali preparando delle ricette veramente golose. Salute stabile, ma rinviate la dieta ad un altro momento.

Toro - In questo weekend dovrete porre una certa attenzione alla salute, in quanto tendete ad ammalarvi facilmente. State vivendo un febbraio molto intenso. Ve ne stanno capitando talmente tante che non sapete più dove sbattere la testa.

Per fortuna non sempre va male, infatti non mancano delle giornate floride e positive, esattamente come promettono di esserlo queste 48 ore del fine settimana. Siete un segno molto impegnato, su di voi gravano fin troppe responsabilità, per tale ragione siete sempre stressati. Dunque, sfruttate questo weekend per staccare la spina. Se avete fatto una promessa, mantenete la parola data.

Gemelli - Nei giorni 15 e 16 febbraio ritroverete l'armonia e il benessere interiore.

Finalmente potrete respirare dopo una settimana intensa e a tratti nervosa. Niente vi impedirà di brillare in quanto godrete di un invidiabile livello di energia. Prevenite lo stress facendo delle lunghe passeggiate e bevendo più acqua del solito. Domenica avrete più tempo per dedicarvi alle pulizie di casa, ma cercate di non stancarvi troppo perché la seguente settimana riserverà delle sorpresine. Sabato sera sarà molto emozionante per le giovani coppie. Ci sarà modo di trascorrere del tempo in intimità. Qualcosa di bello sta per succedere, preparatevi.

Cancro - L’oroscopo del weekend dice che saranno due giornate a dir poco lunatiche.

Il vostro umore risulterà ballerino e sarete vittima di una profonda inquietudine interiore. Non lasciate che la delusioni vi abbatti, siete un segno che nella vita ha imparato a lottare. Ormai siete abituati a scovare soluzioni. Valutate obiettivi alternativi e non fermatevi davanti al primo problema. Presto o tardi vi capiterà sotto il naso quello che cercate. In passato avete sofferto per un vecchio amore per questo motivo vivete l'attuale relazione con un po' di diffidenza e timori, ma San Valentino ha scardinato ogni dubbio.

Leone - Sarà un weekend pazzesco, soprattutto per quelle coppie che hanno deciso di concedersi un lungo ed intenso San Valentino.

I sentimenti risulteranno amplificati e la passione sarà vertiginosa. Sarà possibile fare un passo in più. Presto la vita dei cuori solitari cambierà e qualcuno incontrerà l'anima gemella in un posto davvero speciale. Non tutti potranno riposare in questo fine settimana, infatti qualcuno dovrà lavorare. Entro breve un progetto spiccherà il volo, intanto dovrete rivedere alcune questioni.

Vergine - Sabato le coppie saranno al settimo cielo in quanto l'amore sarà stellare. Chi vive insieme da tempo programmerà una romantica serata. Coloro che vivono da solo, oppure hanno recentemente chiuso una storia, non si sentiranno pronti a tuffarsi in una nuova avventura.

Risulteranno favoriti i progetti a lungo termine, quindi rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Domenica, chi non dovrà lavorare sarà comunque indaffarato tra pulizie di casa e commissioni di famiglia. Programmate per filo e per segno quello che dovrete svolgere nella seguente settimana.

Oroscopo del weekend da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche del weekend vi vedranno in splendida forma e passionali. Tirerete le somme di questa settimana che risulterà abbastanza proficua. Un'impasse lavorativa o finanziaria sarà presto superata grazie alle vostre capacità di saper risolvere i problemi.

La seconda parte di febbraio si rivelerà ancora più produttiva e tante idee vi verranno in mente aprendovi nuove strade. Ultimamente avete dedicato più tempo agli altri che a voi stessi, cercate di recuperare. Fate attività fisica, non state sempre seduti.

Scorpione - Ultimamente avete il fiatone, forse annaspate dietro a mille faccende. In giornata sarete più che abili a tenervi a debita distanza dai conflitti familiari. C'è forse un parente che vi irrita, per cui non sarete ben contenti all'idea di rivederlo. L'amore è un investimento di sentimenti e attenzione, per cui bisogna sempre mettercela tutta.

Sabato sera la passione sarà alle stelle, tra coppie si registrerà un'enorme intesa. Anche i single avranno delle buone possibilità di incrociare gente interessante. Cercate di non mettere alle strette il vostro già precario equilibrio psicofisico.

Sagittario - Fine settimana importante e magico, qualcuno potrebbe addirittura fare un sogno premonitore. Non mettetevi in secondo piano, anzi, dedicate queste due giornate alle vostre passioni. Risulteranno favoriti gli incontri, l'amore di coppia, i dialoghi e i progetti. Qualcuno avrà modo di partire per una vacanza esotica, altri invece si ritaglieranno del tempo per loro stessi.

Comunque sia, domenica dovrete sistemare casa perché purtroppo non si pulisce da sola. Mettete via dei soldi, presto vi tornerà utile avere dei risparmi da parte.

Capricorno - In questo weekend farete chiarezza interiore. Da tempo cercate delle risposte perché qualcosa vi impensierisce impedendovi di dormire serenamente. I vostri sonni risultano turbati, probabilmente per via dello stress. Imparate a delegare eventuali mansioni, non potete accollarvi sulle spalle il peso altrui. Una via d'uscita c'è sempre nella vita. Sabato sera sarà favorevole per le coppie, dunque organizzate una cena romantica.

Domenica qualcuno vi contatterà e non saranno da escludersi degli incontri sorprendenti.

Acquario - La settimana è stata frenetica e colma di impegni. Anche in questo weekend non mancheranno imprevisti. In famiglia o in coppia le perplessità saranno in agguato, ma non rovinatevi le giornate dietro ai litigi. Sabato mattina dovrete ancora lavorare o studiare, ma nel tardo pomeriggio sarete liberi e potrete ritagliare del tempo per voi stessi. Domenica sarete piuttosto indaffarati, forse dovrete sistemare l'abitazione, cucinare, stirare, fare il bucato, insomma ci saranno delle faccende casalinghe da sbrigare.

Fatevi aiutare se possibile. Qualcuno deciderà di recarsi dal parrucchiere per un cambio di look oppure per una semplice aggiustatina. Lasciatevi andare alla passione.

Pesci - L’oroscopo apre le porte ad un fine settimana mediocre. Il vostro umore sarà sotto ai piedi per via delle recenti giornate faticose che avete vissuto. In questo periodo preferite stare a casa perché siete troppo stanchi per uscire. Anche chi vive da solo preferisce trascorrere il tempo libero a guardare le serie tv. Le coppie si ritroveranno a parlare di una certa questione improrogabile. Qualcuno dovrà prepararsi ad un trasferimento o ad un cambio di lavoro.

Lasciatevi andare alla passione, vi aiuterà a scrollarvi di dosso lo stress.