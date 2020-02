Le predizioni astrali di sabato 15 febbraio si apprestano a dare una valenza, positiva o negativa che sia, al primo giorno di weekend. Il periodo porta bene soprattutto ai segni del Cancro, del Leone e della Vergine, tanto per citare i più fortunati. In termini di transiti, questo sabato avremo ancora la Luna in Scorpione, al momento in quadratura al Sole in Acquario. Venere resta stabile in Ariete mentre Urano in Toro sarà sotto l'ottimo trigono proveniente da Marte.

A questo punto diamo pure il doveroso spazio alle predizioni astrali di sabato dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: Venere in Ariete in 'Casa 10'. Le predizioni astrali di sabato vedono nel contesto sicuramente favoriti quasi tutti i progetti di cambiamento, a cominciare dall’arredamento di casa o dalle abitudini familiari troppo radicate. Sistemate le questioni in sospeso. Mettetevi d’impegno per migliorare le cose nei rapporti affettivi, se nel caso hanno bisogno di miglioramenti: puntate soprattutto sulla buona e sincera intesa affettiva.

Toro: Urano in trigono a Marte e Luna speculare positiva al 70%. Le stelle di sabato 15 febbraio pongono l’accento sui viaggi e sui divertimenti ma invitano alla prudenza soprattutto chi non sa resistere alla tentazione di un’avventura che potrebbe creare qualche complicazione: una semplice scappatella, infatti, potrebbe trasformarsi in un legame affettivo più impegnativo. Occhio alle distrazioni.

Gemelli: sotto stress dalla quadratura Sole-Luna. Già è difficile pretendere da voi diplomazia e tolleranza, figuriamoci in questo sabato scandito da astri non proprio di parte e sottolineato da un umore altalenante. Tirate fuori il senso dell’umorismo, imparate a ridere! Siete innamorati? È probabile, secondo quanto messo in chiaro dalle predizioni astrali, che qualcuno o qualcosa non corrisponda più alle vostre attuali esigenze affettive: fate voi le dovute considerazioni.

Cancro: Giove, Saturno e Plutone sono i vostri baluardi contro le avversità (specularità positiva al 90%). Questo sabato 15 febbraio sarete al centro dell’attenzione stellare. Disegni astrali strepitosi rendono esaltante il vostro umore! Una telefonata affettuosa, o un invito inatteso, contribuirà a renderlo ancora più roseo. E già che siete in vena di larghezze, sbilanciatevi con un regalo al partner: qualcosa di prezioso e particolarmente significativo è il minimo che possiate fare.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: Sole in Acquario speculare positivo al 98%. Le predizioni zodiacali di sabato 15 febbraio, visto lo splendido cielo riservato al vostro segno, indica che sicuramente sentirete il bisogno di stare accanto alla persona che amate.

Nei casi disperati, l'invito è quello di riposarvi e rilassarvi in ambienti silenziosi, aspettando che la ruota giri. Se però avete la fortuna di potervi rifugiare tra le dolci braccia di chi sapete, fatelo senza indugio: evitate contatti e luoghi che possano irritarvi o deprimervi.

Vergine: Venere e Nettuno favorevoli al segno - specularità positiva. Se avete un viaggio in programma per questo sabato, partite pure tranquilli: sarà un successo e anche un grande divertimento. Venere e Nettuno proteggono quasi tutti gli incontri d’amore; molte coppie ritroveranno l’intesa che avevano dimenticato da tempo.

Qualcuno in stato singolo, in base a quanto analizzato dalle predizioni astrali, sarà distratto da un incontro nuovo, ma si rivelerà più una semplice curiosità che altro.

Bilancia: Urano in Toro, speculare positivo, sotto scacco dal Sole sotto quadratura della Luna. In questo momento tutto sembra congiurare contro di voi per farvi spendere più del previsto e, forse, anche le vostre distrazioni causeranno lievi perdite di denaro. Parliamo d’amore: le predizioni astrali di sabato convergono sul fatto che, con un pizzico di buon senso, questo potrà essere un giorno se non gradevolissimo, almeno sufficientemente positivo: perché privarvi di questa seppur blanda opportunità?

Scorpione: Luna nel segno in trigono a Nettuno in Pesci. Potrete rivalutare una situazione abbastanza critica guardando semplicemente le cose da un punto di vista diverso: sarà una bella scoperta anche per voi. Forse non lo sospettate, ma dietro le sorprese affettuose che il partner ha in serbo per voi c’è lo zampino della Luna in Scorpione, vero specialista delle faccende di cuore.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: Luna in arrivo e Marte in uscita dal segno: a guadagnarci sarete voi! Non lasciatevi sfuggire nessuna occasione di divertimento, che si tratti di una festa o di una cena, anche se svuoteranno il vostro portafoglio: tutte le iniziative cui prenderete parte si riveleranno piacevolissime.

Privilegiati dalle stelle saranno coloro che lavorano nel settore artistico. Le predizioni astrali vedono in risalita l’intesa sessuale con la persona amata.

Capricorno: Marte, pianeta alquanto temuto, si prepara ad entrare nel segno del Capricorno. Parlate, dialogate, spiegate: ecco il segreto per appianare le divergenze e ottenere l’armonia tra le pareti domestiche. Non ci voleva poi molto, non è vero? Pazientate in amore: le predizioni astrali indicano che potrebbero presentarsi dei piccoli contrattempi con il partner. Buon momento per terminare cose già iniziate e poi lasciate in sospeso.

Acquario: Sole nel segno in ottimo sestile a Marte in Sagittario.

Gli astri vi regalano straordinarie energie psicofisiche e ottimi riflessi, tanto muscolari quanto mentali. Dedicatevi senz’altro ad uno sport: anche chi non lo fa abitualmente potrebbe decidersi di praticarne uno o di andare un paio d’ore in palestra. Secondo le predizioni astrali che vi competono, potrete divertirvi con gli amici senza badare a spese.

Pesci: Luna in trigono a Nettuno nel segno. Le predizioni astrali di sabato 15 febbraio, riguardo l'amore, annunciano la possibilità che una situazione delicata che vi sta a cuore possa chiudersi positivamente. La forma fisica sarà poco brillante e avrete la netta sensazione di non riuscire a far marciare le cose come vorreste.

In molti casi le predizioni astrali del giorno indicano che sicuramente si tratterà di ostacoli dovuti alla stanchezza o a persone poco disponibili e precise; in altri, invece, sarà una sensazione meno definibile, e per questo più fastidiosa.