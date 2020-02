L’Oroscopo del 14 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata di San Valentino per ciascun segno zodiacale. Luna (fase gibbosa calante) in Scorpione. Emozioni e sorprese non mancheranno per la maggior parte dei nativi. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo venerdì.

L'oroscopo di San Valentino: da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata risulteranno favoriti i cambiamenti. Questo San Valentino permetterà alle coppie di rinascere e riscoprirsi più unite che mai.

Attenzione alle relazioni da poco sbocciate: non sarà il caso di fare il passo più lungo della gamba. Cercate di non farvi prendere dall’ansia e dalla frenesia del momento, nelle cose ci vuole cura e attenzione.

Toro: qualcosa, entro breve tempo, prenderà una piega inaspettata. Sarà un 2020 di novità legate sia alla vita sentimentale che familiare. In giornata avrete modo di fare chiarezza. Rimettete in gioco la vostra volontà. Se qualcuno vi farà una critica non reagite in malo modo ma consideratelo un feedback per migliorare.

Bene l'amore per chi è in coppia.

Gemelli: in arrivo un San Valentino abbastanza positivo, ma evitate eventuali polemiche. Cercate di essere meno impulsivi. All’interno della coppia potrebbero esserci dei dubbi o dei fastidi, ma sarete ben disposti a cercare il giusto compromesso. Qualcuno avrà voglia di preparare un dolce, assicuratevi di avere tutto l’occorrente a portata di mano.

Cancro: l’oroscopo del 14 febbraio vi vedrà rilassati e pieni di libidine.

Dopo una settimana fiacca in cui avete sudato sette camice, ritroverete la voglia di fare. In amore la passione sarà estremamente esplosiva sia per le coppie recenti che per quelle di vecchia data. La Luna vi sarà favorevole, dunque rimettetevi in gioco.

Leone: in arrivo una giornata che partirà un po' al rilento, molti nativi stanno dormendo malissimo. Qualcuno o qualcosa vi impensierisce, forse i conti non tornano.

Le coppie attenderanno con trepidazione qualcosa di speciale. Qualcuno forse si sposerà entro l’estate. Sarete molto esigenti, una vostra richiesta sarà esaudita.

Vergine: un problema passato potrebbe tornare alla ribalta, ma non fatevi prendere dall’agitazione. Tenete sotto controllo il vostro stato d’animo che in giornata risulterà a dir poco ballerino. L’amore tornerà al centro della scena: stupite e lasciatevi stupire. Prendetevi del tempo e non fate le cose in fretta e furia.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: sarà un San Valentino strepitoso, qualcuno vi sorprenderà e la serata potrà rivelarsi emozionante.

La passione sarà altissima anche nel weekend, lasciatevi andare. Nel lavoro tutto procederà speditamente, forse avete bisogno di rallentare un po’. Le relazioni nate da poco hanno tutte le carte in regola per progredire. La salute? Impeccabile!

Scorpione: in giornata ogni problema sarà finalmente archiviato. Dovrete impegnarvi di più nel lavoro/studio, qualcuno riuscirà a rilassarsi tra le braccia della persona amata. Ogni disagio sarà presto scardinato. Non permettete alla distrazione di rallentarvi o di confondervi le idee. In serata recupererete le forze.

Sagittario: nella vita ne avete affrontate di cose brutte, tuttavia siete ancora in piedi.

Questo San Valentino sarà speciale per le coppie giovani che sognano un futuro insieme. Dovrete rivedere un progetto, forse vi è sfuggito un dettaglio. Questo è un periodo di affermazione professionale, tuttavia qualcuno ancora si sentirà confuso. Occhio alla tensione nervosa.

Capricorno: qualcuno sta vivendo un periodo buio ma presto riuscirete a intravedere la luce in fondo al tunnel. Non pensate a niente in giornata, avrete solamente un gran bisogno di rilassarvi. Se siete in coppia cercate di ritagliarvi del tempo per la passione, non permettete alla fiamma di spegnersi con il tempo. Salute così così: cercate di nutrirvi meglio e di fare più attività fisica.

Acquario: chiudete i ponti con il passato. Se una storia è naufragata una volta, non correte il rischio di un nuovo flop. Meglio andare avanti e voltare pagina. Entro l’estate avrete modo di sfoggiare il vostro talento, siete degli artisti nati. Avrete una gran voglia di amare e questa giornata sarà favorevole per le coppie.

Pesci: l’oroscopo del giorno 14 febbraio vi vedrà emozionarvi davanti all’amore. Le coppie non avranno niente di cui preoccuparsi, questa giornata sarà molto speciale. Una proposta inaspettata potrebbe sorprendervi. Incontri favoriti per chi è solo e desidera qualcosa di duraturo.

Bene la salute, sprizzerete fascino da tutti i pori.