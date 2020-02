La classifica secondo l'Oroscopo per la giornata di venerdì 14 febbraio, San Valentino, rivelerà buoni auspici per i segni zodiacali del Leone, della Vergine e dello Scorpione. Previsioni meno promettenti attenderanno i segni del Cancro e dei Pesci che scenderanno in coda alla classifica. Il Capricorno, invece, dovrà fare i conti con la gelosia mentre avremo un calo di passionalità per i segni dell'Acquario e dei Gemelli.

Classifica e oroscopo di San Valentino: Acquario sottotono, delusioni per il Cancro

12° posto Pesci: ultimamente avete perso molta vitalità nel vostro rapporto. Alcuni vostri comportamenti non sono stati tollerati dal vostro partner. Avete bisogno di un recupero nel rapporto di coppia ma soprattutto avete bisogno di ritrovare la passionalità che ultimamente sembra essere svanita. Potrete cogliere l'occasione di farvi perdonare nella giornata di San Valentino.

11° posto Cancro: alcune delusioni che avete provato nell'ultimo periodo hanno lasciato dei dissapori nella vostra relazione.

Avete bisogno di chiarire e di dialogare di più con il vostro partner, magari cercare di trovare un punto d'incontro. Venerdì purtroppo non si prospetta una serata molto positiva per il vostro segno.

10° posto Gemelli: giornata poco incoraggiante per quanto riguarda gli amori più longevi. Avete bisogno di recuperare la giusta sintonia con il vostro partner. Nell'ultimo periodo siete apparsi sottotono, avete perso l'interesse reciproco.

Venerdì potrebbe essere il giorno giusto per un recupero del rapporto di coppia.

9° posto Acquario: negli ultimi mesi non siete stati del tutto disponibili con il vostro partner. Vi sentite privi di entusiasmo sentimentale e annoiati dalla monotonia di coppia. Avete bisogno di ritrovare la giusta armonia con la persona amata. La serata di venerdì potrete sfruttarla per organizzare una sorpresa romantica per il vostro lui o la vostra lei, giusto giusto per riaccendere la passione.

Previsioni zodiacali, classifica di venerdì 14 febbraio: incertezze per la Bilancia, gelosia per il Capricorno

8° posto Bilancia: giornata poco promettente per quanto riguarda le coppie veterane. Necessitate forse di una pausa di riflessione, avete bisogno dei vostri spazi. I dubbi e le incertezze sulla vostra stabilità relazionale cominciano a farsi sentire in modo rilevante. Venerdì, purtroppo, sarà una giornata spenta mentre un San Valentino decisamente più appagante gioverà alle giovani coppie.

7° posto Sagittario: temete di correre troppo e di fare passi troppo affrettati. Avete bisogno di riflettere ma soprattutto di avere tempo, tempo che vi permetterà non solo di approfondire il vostro rapporto ma anche di meditare sulle decisioni importanti da prendere in merito alla vostra storia d'amore.

Venerdì purtroppo si prospetta una serata poco interessante.

6° poso Toro: i troppi impegni, spesso, vi impediscono di dedicare il giusto tempo al partner. È importante dedicarsi anche al benessere della coppia, e non trascurare l'aspetto romantico. Concedetevi la giornata di venerdì con l'obiettivo di passare una bella serata di San Valentino in intimità con il vostro lui o la vostra lei.

5° posto Capricorno: alcuni atteggiamenti di gelosia da parte del vostro partner risultano essere decisamente eccessivi. Avete bisogno di riconquistare i vostri spazi ma soprattutto di avere un rapporto più fiducioso.

Serata positiva in occasione di San Valentino ma non è esclusa la possibilità di qualche piccola discussione.

Classifica e previsioni astrali per San Valentino: Scorpione e Ariete al top, passione per la Vergine

4° posto Leone: siete riusciti finalmente a raggiungere dei traguardi importanti nella vostra relazione tuttavia temete ancora di compiere dei passi troppo affrettati che potrebbero rivelarsi sbagliati. Venerdì si prospetta una serata piacevole.

3° posto Scorpione: il vostro rapporto di coppia sta attraversando una fase di totale armonia. Riuscite ad essere comprensivi, premurosi e soddisfacenti sotto molti aspetti e potrete goderne in modo reciproco.

Serata di San Valentino molto interessante per lo Scorpione.

2° posto Ariete: per le giovani coppie che hanno da poco intrapreso una storia d'amore si prospetta un venerdì molto positivo in cui non mancherà l'armonia di coppia. Avete un'ottima intesa, sicuramente non mancherà l'elemento romantico e passionale.

1° posto Vergine: siete ormai molto presi dalla vostra relazione, nell'ultimo periodo siete riusciti a garantirvi un ottimo rapporto di coppia e questo ha giovato alla vostra stabilità di coppia. Nel giorno di San Valentino godrete di momenti molto appaganti, intriganti e ricchi di passione, serata sicuramente da non farvi scappare.