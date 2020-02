L'Oroscopo del fine settimana relativo alle giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio rivela buoni propositi per i segni zodiacali del Leone, dell'Acquario e dello Scorpione: quest'ultimo, in particolar modo, è atteso da un weekend di fuoco all'insegna della passionalità. Un fine settimana meno speranzoso, invece, toccherà all'Ariete e al Capricorno mentre avremo delle sorprese accattivanti per i Gemelli e per la Vergine. Vediamo quali saranno le previsioni astrologiche dei dodici segni zodiacali per questo fine settimana.

Oroscopo del weekend, 15-16 febbraio da Ariete a Cancro

Ariete: questo fine settimana lascia un po' a desiderare per i nativi dell'Ariete. Avrete bisogno di passare dei momenti di svago e di staccare dalla routine quotidiana. Purtroppo questo sabato la Luna non sarà favorevole: potrete ritentare domenica, la giornata risulterà più positiva.

Toro: si prospetta un fine settimana tranquillo e pacifico per il Toro. Sabato e domenica saranno giornate abbastanza armoniose: inoltre potrete godere di serate appaganti e gradevoli in compagnia del vostro partner o dei vostri amici.

Gemelli: un fine settimana sorprendente per il segno dei Gemelli. Alcune novità accattivanti potrebbero arrivare tra le giornate di sabato o domenica. Potrebbe forse trattarsi di novità relative all'ambito professionale oppure di qualche telefonata a sorpresa da parte di una persona per voi interessante.

Cancro: siete titubanti riguardo alcune decisioni importanti da prendere. Questo non sarà uno dei vostri migliori weekend, alcune faccende necessiteranno la vostra attenzione per essere risolte per cui sarete impegnati per gran parte della giornata di sabato.

In serata si prospettano dei miglioramenti.

Previsioni zodiacali del fine settimana da Cancro a Scorpione

Leone: Saturno vi tramanderà buona luce per questo weekend. Avrete l'occasione di passare delle ottime serate e di sfoggiare il meglio di voi stessi. Domenica, invece, si prospetta una giornata più spenta.

Vergine: buone notizie per il fine settimana, soprattutto per i cuori solitari alla ricerca di un anima gemella. Sarete in ottima forma, avrete un aspetto impeccabile, un'ottima occasione per mettere in risalto le vostre buone qualità magari davanti alla persona che ha catturato il vostro interesse nell'ultimo periodo.

Bilancia: siete impazienti di arrivare al weekend, avete già in mente alcune idee su come trascorrere il weekend, ma temete di non riuscire a sbrigarvi dai vostri impegni e di saltare i programmi per la serata. Sarà bene organizzare al meglio il vostro tempo in modo tale da riuscire a trascorrere un piacevole fine settimana.

Scorpione: weekend di fuoco per il segno dello Scorpione. Venere emanerà passionalità alle coppie, soprattutto per quanto riguarda i giovani innamorati. Coglierete l'occasione per passare delle serate armoniose e piccanti con il vostro partner. Purtroppo, l'oroscopo non prospetta alcuna novità per i single: dovranno attendere migliori auspici con l'inizio della settimana.

Previsioni astrali di sabato 15 e domenica 16 da Sagittario a Pesci

Sagittario: siete alla ricerca di serate accattivanti che vi tramandino delle emozioni più vive. Questo fine settimana potrebbe essere quello giusto per prendere un'iniziativa diversa e provare delle esperienze nuove oppure visitare posti a voi sconosciuti.

Capricorno: fine settimana privo di brio per il Capricorno. Le giornate risulteranno monotone e poco stimolanti, forse qualche piccolo miglioramento ci sarà in serata ma niente di particolarmente entusiasmante. Domenica giornata più positiva.

Acquario: buoni auspici per il fine settimana.

Siete speranzosi di trascorrere un weekend gratificante, necessitate di riprendervi da un periodo di stress che non ha giovato sul vostro umore. Per riaccendere quel tono ottimale, potrete, ad esempio, orientarvi verso attività di svago o andare verso i luoghi che preferite.

Pesci: pochi buoni propositi per questo fine settimana. I nativi dei Pesci dovranno fronteggiare una serie di situazioni svantaggiose che comprometteranno il vostro weekend. Fortunatamente domenica sarà una giornata più tranquilla.