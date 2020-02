L'Oroscopo di lunedì 17 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna, in fase calante, continuerà a sostare nel domicilio del Sagittario. L'inizio di questa nuova settimana si preannuncia, in generale, ricco di soddisfazioni per quasi tutti i nativi. In seguito le previsioni astrologiche di questa giornata.

L'oroscopo di lunedì 17 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: giornata favorevole per il lavoro anche se ci sarà un po’ di agitazione.

Un nuovo incarico potrebbe sopraggiungere da un momento all’altro. Un piano andrà rivisto, qualcosa slitterà. Non stancatevi troppo e rinviate qualcosa al giorno seguente. I più giovani non avranno voglia di andare a scuola.

Toro: spesso vi sembra che gli altri stiano meglio di voi, in realtà è solamente un'impressione. L'amore risulterà al sicuro, una garanzia. Occhio però alle distanze o alle dimenticanze, qualcuno ha bisogno di maggiori sicurezze. State vivendo un periodo così così, siete in cerca di novità.

Non rintanatevi in casa, c’è tutto un mondo da scoprire.

Gemelli: l'oroscopo del 17 febbraio preannuncia un lunedì abbastanza noioso. Siete stufi di fare sempre le solite cose, avete bisogno di una bella scossa. Anche le coppie risulteranno annoiate in quanto il partner sarà poco spontaneo. Non cercate consolazione altrove, se una storia vi sta stretta fareste bene a chiuderla.

Cancro: sarà un lunedì positivo ma faticoso.

Avrete tantissime cose da fare e poco tempo a disposizione. Dovrete combattere con il solito senso di spossatezza e un po’ di agitazione. In generale, state vivendo un periodo un po' difficile, qualcosa vi turba e vi infastidisce. Una persona potrebbe farvi infuriare.

Leone: in arrivo un periodo favorevole. Vi sveglierete con il piglio giusto e investirete questa carica nel lavoro e nelle faccende domestiche.

Questa giornata porterà sollievo, soprattutto se ultimamente avete sofferto. Oltre agli "alti" ci saranno anche i "bassi". Coloro che hanno tagliato i rapporti futili dovranno imparare a prendersi del tempo per sé stessi e per disintossicarsi.

Vergine: secondo le previsioni astrali quella di lunedì sarà una giornata elettrica. La Luna potrebbe causare agitazione nel tardo pomeriggio. Guardatevi le spalle da un'eventuale amicizia ambigua. La salute richiederà maggiori accortezze da parte vostra, non esponetevi troppo alle intemperie.

Bilancia: dovete imparare ad essere più indipendenti. L'amore richiede cura e attenzioni altrimenti una rottura sarà inevitabile.

Chi è sposato o convive potrebbe avere dei ripensamenti. Non vi arrabbiate se le cose andranno storte perché presto tutto si raddrizzerà e tornerete ad essere felici. Bene la salute.

Scorpione: in arrivo un lunedì positivo. Nonostante il lavoro e/o gli impegni, riuscirete a concentrarvi e a portare avanti i progetti intrapresi di recente. Qualcuno sta vivendo un periodo complesso, mentre qualcun'altro si riprenderà da un malessere vissuto nei giorni precedenti. L'amore è una magia misteriosa che non si spiega.

Sagittario: molti nativi hanno ricevuto dei soldi, ma cercate di non esagerare con le spese.

La vostra salute potrebbe fare i capricci a causa del troppo stress a cui siete esposti quasi quotidianamente. Chi è in coppia, di solito trova conforto tra le braccia del partner. Prendete le distanze da eventuali complicazioni.

Capricorno: sentimentalmente non ci sono grossi problemi. Peccato che a livello economico non si potrà dire altrettanto. Qualcuno incomincerà una dieta e avrà l’opportunità di fare maggior movimento. I cuori solitari dovranno lottare per l'amore. Occhio al raffreddore, copritevi bene quando uscite.

Acquario: gli astri porteranno in primo piano i sentimenti. Queste 24 ore saranno perfette per cercare di allacciare contatti con le persone giuste, quelle che vi supportano.

Un piccolo stato di tensione rischierà di mandare in crisi alcuni nativi, già provati da alcuni recenti avvenimenti.

Pesci: le previsioni dell'oroscopo di lunedì 17 febbraio preannunciano una giornata abbastanza positiva per la maggior parte dei nativi. Lasciatevi aiutare dagli astri. Entro la fine della settimana si ripianeranno eventuali problemi. In famiglia cercate di non trascurare il partner. Chi ha figli deve fare attenzione a non demoralizzarli troppo in caso di voti negativi a scuola.