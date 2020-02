L'ultima giornata della seconda settimana del mese di febbraio è ormai arrivata. Di seguito approfondiamo cosa dicono le stelle e le previsioni dell'Oroscopo del 16 febbraio 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali, riguardo all'amore e al lavoro.

Astri e stelle del 16 febbraio: previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: in amore la Luna favorevole che aiuta le coppie che stanno insieme da tempo. Se avete voglia di fare scelte importanti quali sposarsi o condividere questo è un momento importante. Nel lavoro non arrivano risposte immediate alle vostre richieste ed alcune polemiche si faranno sentire.

Toro: per i sentimenti in questa giornata sarà meglio evitare polemiche, la Luna è ancora dissonante. Nel lavoro prendete con le pinze tutte le proposte che mi faranno in queste ore.

Gemelli: a livello amoroso la giornata non è esaltante, c'è un po' di nervosismo. Nel lavoro + un periodo interessante dopo alcuni momenti difficili. Potrete recuperare il tempo perduto.

Cancro: in queste ore sarete messi alla prova. Quelle del 18 e del 19 saranno poi giornate pesanti per l'amore. A livello lavorativo, non tiratevi indietro proprio adesso, ci sono possibili nuove opportunità per voi.

Leone: in amore la giornata è positiva, si tratta di una domenica utile per avvicinarsi ad una persona che vi interessa. Nel lavoro le relazioni con gli altri vanno gestite meglio. Contenziosi economici in via di risoluzione.

Vergine: per i sentimenti in questa giornata potranno esserci incontri ed emozioni particolari. Nel lavoro è un periodo in cui occorre fare bene i conti, riflettete bene prima di prendere una decisione importante.

Previsioni e oroscopo del 16 febbraio: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello sentimentale ci vuole un po' di attenzione con le persone che sta al vostro fianco, evitate di andare incontro a discussioni. Prudenza con Toro e Capricorno. A livello lavorativo c'è la necessità di trovare stabilità.

Scorpione: per i sentimenti gli incontri di questo periodo sembrano pochi interessanti. Chi non ha un rapporto fisso vive storie che comportano anche problemi non semplici da superare.

Nel lavoro periodo che protegge gli investimenti nonostante le spese degli ultimi mesi.

Sagittario: la giornata vede le stelle dalla vostra parte. Le nuove amicizie saranno importanti per il futuro. Nel lavoro, se c'è la necessità di concludere un contratto, la seconda parte di febbraio potrebbe aiutare.

Capricorno: in amore, se c'è stata una crisi di coppia ora, bisogna stare attenti, e questo sarà ancora più vero il 19 del mese. Nel lavoro non sarà il caso di accettare nuove sfide: le nuove prove e i nuovi impegni vanno rimandati.

Acquario: le coppie formate da tempo potrebbero aver discusso negli ultimi giorni, bisogna recuperare questa situazione.

Nel lavoro, se c'è un progetto importante fatevi avanti.

Pesci: in amore qualche piccola incomprensione comporterà maggiore stanchezza. A livello lavorativo, se dovete approfondire un discorso, sarà bene farlo con molta attenzione.