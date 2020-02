L'Oroscopo di domani 17 febbraio 2020 è a disposizione degli appassionati di Astrologia. Le previsioni zodiacali, come da titolo riguardano Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine e mettono in rilievo un'ottima giornata in particolare per due segni: Gemelli e Vergine, nel contesto ottimamente valutati a cinque stelle. Invece, secondo l'oroscopo del giorno 17 febbraio a dover far fronte ad un giorno sicuramente molto gravoso in termini di negatività saranno coloro dell'Ariete (sottotono) e del Leone (ko).

Bene, andiamo pure ad approfondire le ultime previsioni giornaliere, subito dopo aver dato voce alla scaletta con le stelle del momento.

Classifica stelline del 17 febbraio

Come ogni giorno che si rispetti, anche questo porta in dono ai lettori l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato dall'Astrologia ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di dare un nome e un volto ai segni più e meno fortunati del momento? Ebbene, la nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 17 febbraio 2020.

A dare lustro alla giornata di metà settimana, come anticipato in altre sedi, sarà il passaggio della Luna nel settore del Capricorno: pronti a scoprire quante stelline sono state assegnate dall'Astrologia al segno zodiacale d'appartenenza?

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede espresso per i soli segni interessanti la prima sestina zodiacale:

★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Ariete;

★★: Leone.

Oroscopo lunedì 17 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★.

Partirà inaspettatamente 'sottotono' questo vostro lunedì di inizio settimana. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore vincerete dei punti con il vostro partner restando tranquilli e sereni. Perché essere in pace con se stessi porta senz'altro più voglia d'amore: sarete disposti ad assecondare le richieste della persona amata con molta più passione del solito. Single, Venere non vi aiuterà molto ad esprimere completamente le vostre emozioni.

Per fortuna però (tra non molto) arriverà l'efficace protezione della Luna; questa vi spingerà a mettere da parte la timidezza per lasciare posto ad una forte intraprendenza verso qualcuno che sapete. Potreste allargare la cerchia di amicizie e magari fare conoscenze interessanti a livello sentimentale. Nel lavoro, fate vedere quanto valete e quanto saprete essere abili! In fatto d'intuizioni, darete sicuramente il meglio di voi se giocherete bene le vostre carte, senza strafare e senza aver fretta.

Toro: ★★★★. Lunedì previsto ampiamente nella norma ma con scarse opportunità a cui aggrapparsi in caso di problemi emergenti.

La staticità sarà il vostro peggior nemico, dunque, proponetevi in un modo nuovo, diverso dal consueto vivendo a pieno eventuali nuovi stimoli. In amore, potrete vivere con maggiore serenità certe emozioni e se ci sono stati momenti difficili per i sentimenti, adesso le cose andranno sicuramente meglio. Raggiungerete così un’intesa forte con la vostra metà, rendendovi anche più romantici di prima. Single, l’amore sarà in primo piano, dovete solamente permettere a chi sapete di avvicinarsi al vostro cuore. Venere sarà la vostra musa ispiratrice e vi darà modo di correggere passi falsi compiuti in precedenza.

Le occasioni di incontro non mancheranno: vivrete sicuramente dei flirt e tante avventure interessanti. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero prevede che la fantasia durante questa giornata sarà galoppante: potrete sviluppare nuovi progetti, il che vi permetterà di conquistare la stima e la fiducia dei vostri superiori.

Gemelli: ★★★★★. Si preannuncia un lunedì super-positivo, pronto a dare tantissime soddisfazioni nelle più svariate situazioni. Cogliete al volo le opportunità di questa ottima giornata. In amore, cercate di ritagliarvi del tempo libero in questa giornata in cui il vostro umore sarà particolarmente solare grazie agli influssi positivi della Luna: soprattutto, concedetevi anche qualche piccolo sfizio.

Riuscirete così a comunicare al partner tutte le vostre esigenze ed i vostri pensieri più intimi: finalmente vi sentirete compresi ed amati. Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì indicano che l'amore sarà per voi energia pura: l'Astro d'Argento sarà la vostra fonte di ottimismo verso ogni cosa in grado di rendere la vita degna di essere vissuta. Nel lavoro, proporrete con lucidità tutto ciò che è in grado di dare forma alle vostre idee. Se poi vi trovate in difficoltà, ascoltate il parere di un amico autorevole ferrato in materia.

Astrologia del giorno 17 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Come da copione, viste le quattro stelle messe in preventivo nelle attuali previsioni, questo vostro primo giorno della nuova settimana non dovrebbe risultare troppo difficile da 'sbarcare'. C'è qualcosa che vi preoccupa? Non dateci gran peso, forse avete solo bisogno di una bella giornata di sano relax. Pertanto l'oroscopo di domani in amore presume che possiate avere abbastanza determinazione per risolvere una questione familiare che richiede disponibilità e buonsenso. Una sensazione di fiducia verso il partner poi, porterà quell'allegria e quello che spirito che erano offuscati da troppi pensieri.

Single, scegliete la visione di un bel film o l'ascolto di buona musica, fatelo insieme a qualcuno di speciale. Perché una conoscenza che sulle prime vi ha lasciati indifferenti, con il tempo potrebbe rivelarsi davvero importante e costruttiva per il futuro sentimentale. Nel lavoro, avrete il via libera delle stelle. Potrete sistemare al meglio le questioni incerte ed affrontare investimenti, sicuri di non sbagliare. La vostra capacità di pianificare sarà formidabile e qualcuno potrebbe ricorrere a voi per farsi aiutare.

Leone: ★★. Si prevede un lunedì decisamente 'no': infatti gli astri vi hanno riservato un giorno abbastanza difficile da portare a fine, ovvero secondo le vostre intenzioni.

Se la situazione non dovesse presentarsi come delle migliori, non raccogliete provocazioni, anzi, dimostrate di essere superiori. In amore, l'oroscopo crede possa presentarsi a voi qualche contraddizione: aleggerà nella prima parte della giornata, poi però verso la fine ritroverete tranquillità e felicità. Venere ammorbidirà i vostri slanci e sarete super romantici con la vostra dolce metà (sempre che riusciate a stare sereni). Single, sentirete il bisogno di cambiare alcune situazioni, specie a livello privato. Avendo la Luna e Nettuno ostili (specularità negativa) e l'umore altalenante, in questa giornata è consigliabile optare per una pausa di riposo, sia fisico che mentale ed attendere che passi.

Nel lavoro, se dovete risolvere una questione, prendetevi tutto il tempo necessario: la cosa che è più importante per voi è quella di non lasciarsi trascinare dalla fretta, perché potrebbe portarvi fuori rotta e indurre a seri errori.

Vergine: ★★★★★. Partirà in modo splendido questo lunedì, regalando tante belle soddisfazioni a metà settimana. L'oroscopo di domani 17 febbraio consiglia in amore un po' più di elasticità: le stelle dicono che avrete voglia di vivere più che mai. Anche di fare qualche pazzia che possa mandare l'adrenalina ai massimi livelli. Chiamate il vostro partner e lanciatevi verso la felicità: il vostro umore ed il vostro spirito ne godranno appieno e vi ringrazieranno.

Single, preparatevi ad un incontro che lascerà il segno. L'attrazione sarà meravigliosa: accettate di buon grado la proposta di un viaggio. Il desiderio di serenità e dello stare insieme favorirà una decisione importante: la vostra vita sentimentale è ormai matura, pronta a fare quel passo significativo che sapete... Nel lavoro, Nettuno speculare in aspetto di trigono promette energie fisiche di ottima qualità da convogliare nei settori desiderati. Tutto riuscirà come desiderato e questa giornata sarà un piccolo capolavoro. Troverete la soluzione a problemi e perfezionerete progetti destinati al successo.

