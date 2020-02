L'Oroscopo dal 17 al 23 febbraio spalanca le porte ad una settimana importante e piena di sviluppi, caratterizzata dalla Luna in fase calante. Lunedì e martedì si partirà con la giusta carica mentre mercoledì e giovedì saranno due giornate leggermente sottotono per la maggior parte dei simboli zodiacali. Da venerdì si intravederà una netta ripresa. Nel weekend tutto sarà diverso, soprattutto domenica con la Luna piena in Pesci che favorirà i segni d'acqua. L'amore, il lavoro e gli interessi personali saranno le caratteristiche maggiormente predominanti dei prossimi giorni che precederanno la settimana di Carnevale.

I nati del Cancro avranno molto sprint, mentre i Bilancia si sentiranno stimolati a dovere. Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni delle prossime giornate per ciascun segno.

Previsioni settimanali da Ariete a Vergine

Ariete - Nei giorni scorsi avete avuto delle liete sorprese d'amore ed avete vissuto qualche emozione travolgente. In settimana continuerà il filotto positivo e questo farà fare i salti di gioia alle coppie. Coloro che hanno un sogno nel cassetto dovranno armarsi di perseveranza e costanza, per raggiungere la vetta bisognerà compiere un passettino alla volta.

Questo vale anche per coloro che stanno cercando di superare un periodo molto buio. Comunque sia, in settimana sarete indaffarati tra lavoro/studio e faccende domestiche. Qualcuno prenderà un appuntamento dal dentista o dal parrucchiere. Sei registreranno dei ritardi e rischierete di impazzire. Chi da tempo attende un pagamento, verso venerdì potrebbe arrivare qualcosa. Valutate l'idea di rinnovarvi professionalmente.

In primavera sarete al centro della scena con un particolare evento che vi riguarderà da vicino.

Toro - Sarà una fantastica settimana che favorirà i sentimenti, la famiglia e l'aspetto economico. Avete avuto un inizio febbraio 'sfortunato' ma tutto cambierà. Qualcuno si dedicherà allo shopping altri invece si recheranno a vedere nuovi posti o immobili, magari per fare un investimento oculato. Ogni ostilità sarà archiviata e potrete aprirvi a delle nuove opportunità.

Chi è in cerca di un lavoro avrà maggiori chance se estenderà il giro delle ricerche: non sempre le occasioni migliori si trovano sotto casa. Attenzione alle discussioni con il coniuge o un vicino di casa che tollerate a malapena. Con i colleghi dovrete essere indulgenti e alla mano, solo con il gioco di squadra si potranno ottenere dei validi risultati. La salute risulterà solida, ma attenzione al fine settimana quando le possibilità di ammalarsi saranno maggiori. Prevenire è meglio che curare.

Gemelli - Lunedì e martedì saranno due giornate pesanti in quanto dovrete fare ritorno a lavoro o a scuola.

Certe volte il solito trantran vi fa impazzire, detestate le lunghe attese e qualche volta soffrite di mal di testa. In settimana vi sentirete appesantiti e assonnati, ma da mercoledì vi riprenderete a dovere. Fino a domenica godrete di un'ottima forma fisica e mentale. Le coppie avranno maggiori opportunità di uscire, parlare di vacanze oppure di programmare qualcosa di importantissimo. Ci saranno dei conti da chiudere, non lasciate niente in sospeso. Chi è in cerca di una relazione vuole qualcosa di serio e non solo attrazione fisica. Mettetevi in gioco, frequentate dei nuovi locali e socializzate di più, prima o poi troverete la persona giusta.

Un'occasione busserà alla vostra porta, qualcosa finalmente incomincerà a muoversi.

Cancro - L’oroscopo fino al 23 febbraio dice che avrete una settimana piena di avvenimenti e non vi annoierete un secondo. Una persona a voi cara avrà bisogno del vostro aiuto, per cui non tiratevi indietro. Cercate di non coltivare i rimpianti e imparate a mettervi in gioco senza dar conto alle dicerie della gente. In famiglia, da tempo c'è un'aria tesa, forse qualcuno non sta bene fisicamente o mentalmente. Prendetevi cura di chi amate ma non trascuratevi. L'energia non vi mancherà, sarete pieni di sprint e questo sarà utile ai fini della carriera.

Qualcuno dovrà recarsi dal meccanico o in banca/posta. Coloro che lavorano in autonomia dovranno perfezionarsi se vogliono accrescere le entrate. Valutate l'idea di assumere un collaboratore. Chi è sposato o convive si ritroverà a programmare un viaggio da fare in estate. I conti saranno al più presto sistemati e potrete tornare a sorridere. Discreta la forma fisica anche se vi sentirete un filino gonfi.

Leone - In settimana tornerà la quiete dopo la tempesta. Ogni problema lavorativo o scolastico sarà archiviato. Vi ritroverete a premere il piede sull'acceleratore poiché sarete in ansia per ragioni di salute o economiche.

Forse state aspettando una vendita oppure volete concludere al più presto un certo affare. Comunque sia, presto tutto sarà appianato. Siete un segno piuttosto sicuro di voi stessi, per questo non vi fate abbattere dalle avversità della vita. Cercate di curare l'alimentazione, ultimamente vi state lasciando prendere troppo dalla golosità. Più sarete in mostra più riceverete critiche, dovrete essere bene consapevoli di ciò prima di fare il salto di qualità. Sarà una buona settimana per cercare un lavoro o l'anima gemella, dunque, partite all'attacco.

Vergine - Questo mese sta andando abbastanza bene, infatti, rispetto a dicembre e gennaio non potete lamentarvi.

La salute risulterà in miglioramento durante la prossima settimana. Rispolverate il vostro carattere grintoso e preparatevi a schiacciare il pedale sull'acceleratore. Presto arriverete al traguardo, ma ricordate di porvi frequentemente dei nuovi obiettivi. In certe sere preferirete rilassarvi davanti alla tv piuttosto che uscire. Attenzione a non fare troppo tardi soprattutto se per lavoro siete obbligati a svegliarvi presto. Non guardate quello che fanno gli altri e imparate a ragionare con la vostra testa. L'istinto può anche sbagliare, ma errare è umano e aiuta a migliorarsi.

Oroscopo sino al 23 febbraio: la settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Dopo un periodo di stallo finalmente qualcosa comincerà a muoversi in positivo. Durante la prossima settimana le previsioni astrologiche si faranno interessanti soprattutto a livello lavorativo. Qualcuno potrebbe ricevere una promozione oppure un incarico appassionante. Troverete lo stimolo giusto per portarvi avanti con i vostri obiettivi. Per quanto riguarda l'amore, un sentimento trascurato sarà finalmente recuperato e una crisi potrà dirsi superata. In famiglia si dovrà discutere di una questione riguardante il futuro, ma in generale sarà tutto molto più semplice.

L'unica nota negativa saranno le uscite che andranno ridotte al lumicino. Di questi tempi è meglio aumentare il consumo di cibi salutari ed essere maggiormente prudenti.

Scorpione - Siete un segno pieno di vita. Vi fate in quattro per tirare avanti la famiglia e spesso sognate di vincere al gratta e vinci. Vi aspettano sette giornate differenti e abbastanza piene. Dovrete destreggiarvi tra casa e lavoro, ma sarete concentrati e motivati. Spesso rivangate il passato e pensate a quante cose sono cambiate negli anni. L'amore sarà nei dintorni, specie nel fine settimana, dovrete solamente scorgerne i segnali.

Avrete dalla vostra parte il Sole che aiuterà a rimanere focalizzati sul vostro compito anche se in alcune giornate sarete molto stanchi e avrete la tentazione di procrastinare. Chi studia riceverà una buona valutazione, tuttavia non saranno da escludersi dei test a sorpresa.

Sagittario - In settimana una faccenda domestica catturerà la vostra attenzione. Si verificherà un episodio particolare che vi lascerà a bocca aperta. Qualcuno è in cerca d'amore, anche via social, ma è meglio muoversi in prima persona. Uscite, frequentate locali nuovi e fate amicizia. Potrebbe arrivare una multa o una bolletta salata, fate attenzione.

Entro l'estate troverete una persona speciale ma non dovrete forzare un sentimento. Lunedì proverete a mettervi a dieta, tuttavia non tutti riusciranno a resistere alle tentazioni che spunteranno nel corso della settimana. Chi è sposato o convive dovrà recarsi a far visita ad una persona cara che forse sta poco bene. Occhio ai capricci dei figli, finirete per spazientirvi.

Capricorno - Se siete single, la settimana potrebbe segnare una bella svolta all'interno della vostra vita. Incontrerete una persona che nutre attrazione nei vostri confronti, dimostratele la vostra disponibilità. Se invece siete in coppia dovrete ben guardarvi dagli attacchi di gelosia. Saranno delle ottime giornate valide per programmare le nozze. A breve qualcuno si sposerà perciò si sentirà ansioso e preoccupato. Spesso vi lamentate della mancanza di aiuto all'interno dell'abitazione, siete troppo stressati e questo non aiuta a tenere a bada la pressione o l'emicrania. In settimana cercate di ritagliarvi del tempo da dedicare alla vostra pelle, non lasciatevi andare.

Acquario - Tra lunedì e mercoledì avrete del lavoro da portare avanti ma il morale sarà sotto ai piedi. Qualcuno sta vivendo un difficile momento in famiglia che al più presto sarà superato. Non dovrete lasciarvi turbare dalle critiche che qualcuno vicino a voi vi muoverà. L'amicizia e l'amore richiedono tempo e attenzione, per cui non trascurate niente e nessuno. Qualcuno rivedrà la propria serie tv preferita, altri intraprenderanno un nuovo percorso appassionante. Sarete molto pratici e soprattutto diplomatici, per questo motivo riuscirete a riscuotere consensi all'interno del lavoro. Chi ha dei figli dovrà prestare attenzione ai loro comportamenti, in famiglia ci vuole maggior dialogo.

Pesci - L’oroscopo della settimana fino al 23 febbraio si presenta molto bello e piacevole. Saranno delle giornate intense e progettuali. Una trasformazione interiore si attuerà entro il novilunio di domenica nel vostro segno. Qualcuno festeggerà, altri partiranno, altri ancora vivranno attimi di emozioni. Una sorpresa vi lascerà a bocca aperta. Chi è solo presto non lo sarà più grazie a Cupido che sarà pronto a scagliare la sua freccia amorosa. Insomma, durante questa settimana ne accadranno delle belle, per cui aspettatevi qualcosa di intenso. Le giovani coppie presto si vedranno realizzare un sogno. Salute stellare, riuscirete a perdere 1-2 chili.