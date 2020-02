Un'altra settimana del mese di febbraio sta per giungere al termine con l'arrivo di un nuovo oroscopo pronto a fornire indicazioni e consigli per il weekend tra sabato 22 a domenica 23. I nati sotto il segno del Cancro potranno godersi attimi di serenità in compagnia delle persone care mentre l'Acquario avvertirà un costante bisogno di circondarsi di persone fidate ed amiche. Qualche novità in ambito sentimentale potrebbe sopraggiungere per il segno dei Pesci, sia per i single che per coloro che si ritrovano già all'interno di una storia.

Leggermente sfortunati i Gemelli. Tutto sommato, il fine settimana che sta per arrivare sarà sicuramente ricco di buone notizie e di sentimenti.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del fine settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - qualche passo falso potrebbe causare danni irreparabili (se proprio si vuole essere drastici). Più semplicemente i nati sotto questo segno dovranno pesare bene le parole, soprattutto in questo periodo. La settimana non è stata certo tra le migliori. Nel weekend andrà meglio, ma non di troppo.

Toro - il relax sarà il fulcro di questo fine settimana. Il Toro potrà godersi queste giornate che stanno per arrivare in serenità e senza troppi problemi. C'è chi vorrà trascorrere qualche ora sul divano con una coperta addosso ed un film da guardare mentre altri preferiranno passare del tempo con la propria famiglia.

Gemelli - anche il segno dei Gemelli, secondo l'oroscopo del fine settimana, dovrà fare attenzione alle varie situazioni.

Maggiori attenzioni dovranno essere utilizzate soprattutto sul piano sentimentale dove anche un piccolo passo nella direzione errata potrebbe sconvolgere l'equilibrio creato con tanta fatica.

Cancro - si prospettano giornate abbastanza tranquille per il segno del Cancro. La serenità non potrà essere intaccata da nulla, ma molto dipenderà dal carattere della singola persona. I meno forti potrebbero riuscire a rilassarsi con qualche difficoltà ma a grandi linee non dovrebbero esserci preoccupazioni di alcun genere.

Leone - l'orgoglio del Leone è ormai conosciuto in ogni angolo del pianeta e non può essere smentito da nessuno. Le giornate che stanno per arrivare potrebbero essere un po' dure e difficili da gestire, quindi sarà importante concentrare le proprie forze per evitare che altri cerchino di apparire migliori e prendersi il merito dei vari successi.

Vergine - l'amore sembra proprio essere nell'aria e, particolarmente in questo periodo, non può che legarsi alla fortuna. Chi ha già in mente di intraprendere una strada di coppia, abbandonando la solitudine, potrebbe ritrovarsi di fronte alla persona giusta.

Chi ha, invece, intenzione di andare oltre il semplice fidanzamento dovrà affrontare il discorso quanto prima.

Le predizioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - chi ha la possibilità di staccare la spina e prendersi qualche giorno di riposo dovrà assolutamente farlo. Ricaricare le energie, specialmente in questo weekend, risulterà utile e necessario per affrontare la settimana che sta per arrivare. Nulla di cui potersi lamentare sul piano sentimentale.

Scorpione - secondo l'oroscopo di questo fine settimana di febbraio, il segno dello Scorpione dovrebbe scegliere di dedicare qualche attimo del proprio tempo alla famiglia ed agli amici mettendo da parte il lavoro.

Quest'ultimo è assai importante, questo è vero, ma a lungo andare potrebbe raffreddare i rapporti con chiunque.

Sagittario - gli astri sembrano proprio essere dalla parte di questo segno zodiacale. Le decisioni saranno guidate da una mano esperta, soprattutto quelle importanti, ed i passi non potranno che essere guidati nella direzione giusta. Attenzione a non adagiarsi troppo sugli allori.

Capricorno - qualche battibecco con il partner, ma anche con i colleghi o addirittura col datore di lavoro, potrebbe danneggiare quell'equilibrio interiore raggiunto nel tempo. Sembra essere utile contare almeno fino a 10 prima di dare una risposta a qualsiasi domanda o insinuazione.

Meglio mantenere la calma.

Acquario - come già anticipato il segno dell'Acquario si ritroverà ad affrontare i rapporti con qualche piccolo nervo scoperto. Per evitare di perdere le staffe ancor di più sarebbe meglio circondarsi di persone fidate ed allontanare quanto più possibile chi non sembra apprezzare il valore altrui.

Pesci - aria di novità, soprattutto in ambito sentimentale, si avvicina per circondare i nati sotto a questo segno. L'amore, soprattutto in questo periodo, avvolgerà teneramente gli amanti e rassicurerà chi è ancora alla ricerca dell'anima gemella. Meglio attendere, poiché chi sa aspettare troverà quel che cerca.