L’Oroscopo del 21 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna, in fase calante, si troverà nel domicilio dell'Acquario dove rimarrà fino all'alba di domenica. Per i nativi dell'Ariete saranno 24 ore abbastanza insidiose, mentre per i Toro sarà una giornata impegnativa. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo venerdì.

L'oroscopo di venerdì 21 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: in arrivo un venerdì insidioso, ci sarà da guardarsi alle spalle soprattutto per le coppie che hanno in programma una convivenza o un matrimonio.

Un’improvvisa incertezza potrebbe far franare ogni progetto. Qualcuno si sentirà incerto sul percorso intrapreso e vorrebbe tornare indietro per ricominciare da capo. Salute invidiabile.

Toro: sarà una giornata estremamente impegnativa ma non dovrete essere frettolosi altrimenti potreste commettere degli errori. Dunque cercate di andarci cauti. State sopravvalutando una persona o un sentimento e ve ne renderete conto al più presto. Chi è solo attende l’arrivo della primavera per rimettersi in gioco.

Gemelli: l’oroscopo del giorno 21 febbraio vedrà molti nativi combattere con un certo mal di testa. Tenderete a soffrire d’insonnia, per cui non sarete sempre pimpanti e produttivi. Qualcuno dovrà fare attenzione a dove metterà il piede. Non sprecate un’altra annata a ripetere le medesime cose: datevi da fare e non temete il cambiamento perché nella vita c’è bisogno di continue novità.

Cancro: non avete bisogno di nessuno, in questo periodo volete stare per i fatti vostri.

Non a caso in questo periodo l’amore non è, in assoluto, una priorità. Questa sarà una giornata silenziosa, da dedicare solamente alle proprie faccende personali. Vi rilasserete a modo vostro e non permetterete a nessuno di recarvi fastidio. In cucina sarete altamente creativi. Qualcuno si ritroverà a programmare un’uscita per il weekend e si divertirà un mondo.

Leone: sarà un venerdì positivo grazie ad un sufficiente cielo favorevole.

Le riflessioni saranno accentuate, per cui riuscirete a scardinare un certo problema di vecchia data. Dovrete tenere a bada la vostra impulsività, in amore fatevi desiderare. Qualcuno sta vivendo i dolori della rottura, ma non sarà il caso di fare chiodo scaccia chiodo. Prendetevi del tempo per leccarvi le ferite.

Vergine: qualcuno vi ha ferito nel profondo, forse il partner o una persona che credevate sincera nei vostri confronti. Non regalate il vostro tempo dietro a chi non lo apprezza, voltate pagina. I single o chi ha recentemente chiuso una storia devono tener presente che il mare è pieno di pesci.

Non accontentatevi mai. Cercate di migliorarvi costantemente ma senza eccedere nell’autocritica.

Bilancia: giornata senza alcun riscontro interessante. Ci sarà un rallentamento generale. Ultimamente molti nativi dormono troppo e sono poco brillanti. Chi è solo resterà tale se non cambierà modo di comportarsi. Avete bisogno di darvi una bella svegliata. Tuttavia, non lasciatevi prendere dallo sconforto e lottate di più. L’amore è un giardino che va curato quotidianamente e non una volta l’anno.

Scorpione: sarà un venerdì abbastanza fiacco e monotono per la maggior parte dei nativi. Da tempo aspirate ad un cambiamento, avete brama di novità.

Lottando e tentando, si possono ottenere dei buoni risultati nella vita. Per cui cercate di mettercela tutta. Non trascurate la famiglia, specialmente se avete dei figli che contano su di voi. Cautela nel fare le scale.

Sagittario: l’oroscopo del 21 febbraio vi vedrà tranquilli dopo una settimana di alti e bassi. Non vedrete l’ora che arrivi domenica per potervi riposare dallo studio. Chi lavora ed è autonomo, difficilmente riuscirà a stare sereno di questi tempi. A marzo avrete delle settimane interessanti, per cui cercate di tenere duro. Pensate alla vostra salute sia fisica che mentale. Mangiate più frutta e verdura.

Capricorno: non avrete difficoltà particolari in questa giornata. In famiglia, se c’è stata una lite, sarà presto chiarita. Non siate orgogliosi in amore e lottate per la persona del cuore. Spesso, dopo un po’ di tempo si tende a dare per scontati chi si ha accanto e questo è un grosso errore che potrebbe comportare una rottura. I cuori solitari non dovranno avere fretta. Un nuovo pretendente sta per arrivare.

Acquario: Luna nel segno. Nessun ostacolo è insormontabile poiché dietro ad un problema c’è, per forza, una soluzione. Piccole dispute in amore, specie per le coppie di vecchia data. Chi ha vissuto una perdita ha bisogno di più tempo per riprendersi e andare avanti.

Salute stabile anche se sarà meglio non trascurare l’attività fisica.

Pesci: tranquilli, tempo al tempo e tutto si ripianerà. Nel lavoro potrebbe arrivare un incarico del tutto nuovo, ma se non riuscite a trovare un momento per voi, allora sarà meglio rifiutare. Non si vive di lavoro, bensì il contrario. Se possibile organizzate una vacanza estiva, sarà meglio giocare in anticipo. Chi viaggia dovrà verificare eventuali ritardi. Prima di uscire controllate di aver preso tutto.