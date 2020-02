L'Oroscopo del 22-23 febbraio è pronto a svelare come sarà questo week-end. Avremo una buona disposizione planetaria che renderà queste due giornate interessanti e piacevoli. Domenica ci sarà il novilunio, con la Luna nel segno dei Pesci. Per i nati della Bilancia ci saranno delle novità d'amore, mentre non saranno da escludersi degli inviti per l'Ariete. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni di questo fine settimana per ciascun segno zodiacale.

Previsioni del 22 e 23 febbraio dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Sabato sarà una giornata valida per il lavoro/studio e per le relazioni interpersonali. Avrete delle buone possibilità di ricevere un invito oppure avrete modo di organizzare qualcosa da fare con gli amici o con la persona del cuore. Anche se rispetto a qualche decennio fa siete più stanchi, avrete comunque una gran voglia di stare in società e di muovervi. Domenica, invece, sarete di animo opposto e preferirete di gran lunga starvene tranquillamente a casa, probabilmente per recuperare dalle fatiche profuse nell'arco della settimana.

Potrebbe arrivare una chiamata o comunque una lieta sorpresa che vi farà spuntare il sorriso sulle labbra.

Toro - Preparatevi a vivere un week-end perfetto per l'amore e per la cura della propria persona. Da tempo sentite la forte esigenza di cambiare look. Sabato sarà la giornata ideale per cambiare colore o per tagliare i capelli. I più giovani si organizzeranno per uscire in compagnia, tuttavia sarà meglio prestare attenzione.

I più grandi dovranno occuparsi della casa dato che ci saranno un po' di pulizie arretrate da fare. Dovrete rivedere le finanze perché forse c'è qualcosa che non torna. Partenze favorite.

Gemelli - Dopo una settimana intensa e interessante, sabato e domenica avrete solamente voglia di dormire senza sosta. Tuttavia, siete un segno inarrestabile, per cui vi darete da fare organizzando qualcosa di divertente.

Per voi ogni scusa è buona per uscire o per attaccare bottone. Ultimamente sentite una gran voglia di tuffarvi nell'avventura, soprattutto se siete single. Chi è sposato o convive si ritroverà a programmare una bella vacanza al mare (da fare in estate) e sarà un bene giocare d'anticipo! Mantenete alto il focus e tracciate i vostri obiettivi professionali. Non trascurate il fisico!

Cancro - L’Oroscopo del week-end 22-23 febbraio dice che avrete modo di prendervi una pausa dal lavoro o dallo studio. Questi primi due mesi dell'anno nuovo sono stati tutt'altro che leggeri. Vi siete fatti in quattro per mandare avanti la casa e la famiglia.

Di recente ci sono state discussioni e delle incertezze. Per tale ragione qualcuno potrebbe sentirsi stanco e vorrebbe fuggire lontano da tutto e tutti. Con l'arrivo della primavera, i dubbi e le preoccupazioni scemeranno via e diventeranno un lontano ricordo. Non trascurate la vostra pelle.

Leone - Sarà meglio tenersi pronti al cambiamento di marzo. Sabato mattina avrete un po' di rallentamenti e dubbi interiori, ma dal tardo pomeriggio ogni difficoltà sarà messa da parte. Avrete modo di fare un viaggetto, di rilassarvi davanti alla tv o ad un bel libro. C'è una parte di voi che desiderate cambiare, ma anche all'interno del lavoro aspirate ad una trasformazione positiva.

La Luna porterà con sé un dolce messaggio d'amore, sabato e domenica saranno favorite le ragioni del cuore.

Vergine - Sabato e domenica saranno due giornate importanti ai fini della carriera. Chi sta seguendo un percorso di studi potrebbe sentirsi un pochino incerto. Lo stesso si può dire di chi ha alle spalle un lavoro avviato. A quanto pare manca la passione, senza di essa avete difficoltà a concentrarvi. Le giovani coppie avranno un appuntamento romantico mentre i più grandicelli si ritroveranno a guardare la tv insieme e a condividere intime confessioni. Chi è solo a volte cade nello sconforto.

Presto o tardi l'amore arriverà, dovrete solamente essere pazienti. Accettatevi così come siete e non permettete a nessuno di dirvi cosa dovete fare o come dovete essere.

Oroscopo del fine settimana da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche di questo fine settimana segnalano grandi novità sul piano amoroso, sentimentale, familiare ed anche lavorativo. Sabato mattina ci sarà del lavoro da completare. In serata c'è chi uscirà in lieta compagnia e chi invece preferirà starsene a casa a vedere serie tv o a leggere. Domenica, invece, avrete l'opportunità di alzarvi con calma ma dovrete correre per rimettere a posto la casa specie se non avete trovato il tempo per farlo durante la settimana.

Potrebbe arrivare una telefonata da un parente. Qualcuno vi chiederà un favore e voi vi prodigherete a dare una mano.

Scorpione - Week-end sorprendente. Siete soliti farvi in quattro per tirare avanti la famiglia. Vivete molto intensamente e non lasciate niente al caso. Qualcuno ha delle difficoltà finanziarie che però saranno ripianate entro la fine della primavera. Il 2020 non è incominciato con il piede giusto, infatti nel mondo ne sono avvenute di cotte e crude, ma in primavera si registreranno svariate situazioni da non sottovalutare. Domenica dovrete organizzarvi per una festa che si terrà a breve, per una vacanza imminente o per il lavoro.

Il vostro corpo sarà molto più sensibile del solito, per cui cercate di prendervi cura di voi stessi mettendovi al primo posto. Sorridere: il riso è la miglior medicina.

Sagittario - Finalmente volgerà a conclusione questa turbolenta settimana che vi ha affannato abbastanza. Vi sentirete più sereni ma poco riposati, soprattutto domenica dato che tendete a fare le ore piccole. Qualcuno di vostra conoscenza è invidioso di voi, ma non curatevene troppo. Se siete in coppia, pianificate qualcosa da fare con il partner, magari una romantica cena a due. I single potrebbero ricevere una richiesta d'amicizia particolarmente affascinante.

Domenica sarete un pochino ansiosi perché qualcosa vi impensierirà.

Capricorno - I tempi sono cambiati e molti tabù sono tramontati. Dunque, cercate di non farvi appesantire dai fattori esterni e fidatevi del vostro istinto. Durante la settimana avete avuto un po' di tregua. Riposate a sufficienza, avrete bisogno di molta energia per la prossima settimana carnevalesca. I dolci sono buonissimi ma sarà meglio non esagerare perché ultimamente la cinta stringe. Apprenderete un pettegolezzo che vi lascerà a dir poco perplessi, tuttavia, cercate di non guastarvi il week-end dietro ai litigi che potrebbero nascere via social.

Acquario - Saranno due valide giornate grazie al supporto astrale che metterà in risalto la ritrovata autostima. I talenti risulteranno privilegiati. Chi ama suonare o cantare si sentirà particolarmente ispirato. Siete un segno creativo, per cui avete bisogno di essere motivati costantemente. Valutate l'idea di prendervi un paio di giorni di riposo per fare un viaggio fuori porta e ricaricare la mente. Scrollatevi l'ansia e le preoccupazioni di dosso. Sabato sarà la giornata perfetta per cambiare look e tagliare i capelli. L'economia sta per tornare salda, presto potrete effettuare qualche investimento o chiudere una vendita.

In famiglia tutto risulterà meraviglioso e compatto.

Pesci - L’oroscopo annuncia un fine settimana sorprendente e pieno di accadimenti golosi. Sarà possibile 'rinascere' e rimettersi in gioco. La Luna nuova nel vostro splendido segno donerà respiro e permetterà di ricominciare da zero. Avrete abbastanza forza per eliminare quelle cose che non funzionano più ormai da diverso tempo. Farete spazio al nuovo. In amore, chi ha vissuto una rottura, ha sofferto pesantemente. Non bisogna dimenticare quello che è stato, ma non bisogna nemmeno restare al punto di partenza e questo vale per qualsiasi situazione.

Pensate a voi stessi, curate la pelle, fate movimento e mangiate cibi ad alto valore nutritivo.