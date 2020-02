Prosegue la settimana dei segni zodiacali. Come andrà, in particolare, la giornata di giovedì 20 febbraio 2020? Scopriamo di seguito le stelle e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo di giovedì 20 febbraio: da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata cercate di evitare conflitti amorosi, potrebbero esserci dei disagi. In campo professionale tenete a bada le risorse, potrebbero scarseggiare.

Toro: a livello amoroso, questa giornata vi vede particolarmente forti con diversi pianeti dalla vostra parte.

Non mancheranno occasioni per poter vivere delle belle emozioni. Periodo di recupero anche in campo professionale.

Gemelli: a livello professionale ci saranno delle situazioni difficili da affrontare, ma ben presto ci sarà un momento di ripresa. In amore giornata particolarmente energica per il segno.

Cancro: i nati sotto questo particolare segno in questo periodo stanno vivendo delle problematiche a livello sentimentale. Ci sono alcune situazioni che non riuscite a superare. In campo professionale potrebbero giungere delle occasioni che attendete da tempo.

Leone: in questa giornata potrebbero esserci delle buone idee a livello professionale, ma prestate attenzione a rispettare dei limiti. A livello amoroso netto recupero dopo un periodo di difficoltà.

Vergine: a livello salutare la situazione migliora mentre in campo professionale, invece, potrebbero esserci dei fastidi. Per quel che riguarda il settore amoroso alcuni legami potrebbero rafforzarsi.

Le predizioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello sentimentale potrebbero esserci delle dispute da affrontare. Per quel che riguarda il lato professionale fate attenzione a non rimanere al centro di alcune polemiche.

Scorpione: in questa giornata i nati sotto questo particolare segno potrebbero vivere delle belle emozioni. Buona fase anche a livello lavorativo, in arrivo delle buone notizie.

Sagittario: in questo periodo evitate di stancarvi anche se ci saranno molte cose da affrontare.

In campo professionale non sottovalutate delle proposte. In amore momento di tranquillità.

Capricorno: i nati sotto questo particolare segno in questa giornata potrebbero vivere delle situazioni in maniera negativa. In campo amoroso potrebbero esserci dei cambiamenti difficili da affrontare. Nel lavoro se avete dei progetti portateli avanti.

Acquario: a livello professionale alcuni problemi potrebbero tardare a risolversi, soprattutto in campo finanziario. In amore giornata interessante, favoriti i nuovi contatti.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata di giovedì 20 febbraio sarà favorevole in campo sentimentale.

Con Sole e Luna dalla vostra parte, anche a livello lavorativo sarà una buona giornata.