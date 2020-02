L'Oroscopo di marzo della Bilancia garantirà risultati positivi in campo professionale soprattutto dopo la prima settimana di marzo, quando Mercurio in trigono influenzerà benevolmente i nati sotto questo segno. Tutti i problemi che hanno dato filo da torcere nel mese di febbraio verranno brillantemente risolti. Nella sfera sentimentale, l'influenza benevola di Venere farà vivere momenti felici in amore e risolvere tutte le incomprensioni. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Tante novità professionali nell'oroscopo di marzo per la Bilancia

Il mese di marzo per voi nati della Bilancia si aprirà un po' sottotono. Vi sentirete stanchi e demotivati ma non dovrete disperare poiché dopo un inizio del mese un po' noioso, le cose si aggiusteranno nella prima settimana di marzo. Mercurio in trigono vi influenzerà benevolmente e i vostri progetti in campo lavorativo miglioreranno giorno dopo giorno. Inoltre il Sole nei Pesci fino al 20 non farà altro che aiutarvi nella riuscita dei progetti che più stanno a cuore.

Sarete carichi di voglia di fare e nessun ostacolo che si presenterà sul vostro cammino potrà fermarvi. Voi alla ricerca di un lavoro, un'avanzamento di carriera o voi Bilancia che state lavorando ad alcuni progetti e affari molto importanti, dopo il 20 potrete raggiungere i risultati spianati. La strada sarà quindi spianata. infatti Marte, Giove, Saturno e Plutone in Capricorno, un ammasso incredibile di pianeti, prepareranno per voi grandi cambiamenti, sia a livello professionale che amoroso.

Questi pianeti in quadratura che potrebbero un po' destabilizzarvi, rappresenteranno per voi una sfida atta a superare qualche difficoltà che si presenterà sul vostro cammino. Sarete carichi di energia positiva, ma dovrete procedere con calma e ponderare bene ogni azione, poiché dal 23 marzo Saturno si sposterà in trigono e ci sarà qualche attrito imprevisto che porterà alcune complicazioni. Dovrete fare attenzione a progetti o investimenti troppo rischiosi, ma non dovrete preoccuparvi molto poiché ogni problema potrà essere superato in modo veloce e indolore.

Marzo ricco di opportunità amorose nelle previsioni astrali mensili Bilancia

Il mese di marzo si presenterà ricco di opportunità in campo sentimentale per voi della Bilancia. Urano in Toro vi renderà carichi di buoni propositi, ma anche un po' stravaganti e carismatici. In questo mese di marzo potrete godere dell'influenza benevola di Venere, che sarà in Ariete fino al 5 marzo e dopo il giorno 6 romperà l'opposizione al vostro cielo e la vostra vita sentimentale migliorerà molto. Per questo motivo, le piccole incomprensioni di coppia svaniranno e l'astro dell'amore vi favorirà nelle questioni di cuore, facendovi vivere momenti meravigliosi in compagnia di vostro marito o del vostro partner.

Se a febbraio ci sono stati litigi nella relazione a due, marzo sarà il momento giusto per riappacificarvi. Non dovrete mettere il muso, ma lasciarvi andare alla vita poiché potrà offrirvi occasioni meravigliose in questo periodo. Attenzione però, che dal 6 Venere passerà in Toro e voi della Bilancia dovrete fare attenzione a non diventare troppo gelosi e possessivi con il vostro partner. Un periodo molto fortunato si aprirà a marzo anche per voi alla ricerca dell'anima gemella. Dovrete però approfondire le nuove conoscenze con maggiore slancio poiché tra di loro potreste trovare l'anima gemella.

Così carichi di energia positiva, sarà il momento giusto per allargare la mente a nuovi orizzonti più avventurosi e fantasiosi dove le novità vi coinvolgeranno in maniera inaspettata.