L'Oroscopo di domani, mercoledì 26 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Sotto il profilo astrologico avremo la Luna in Ariete in fase crescente e questo influenzerà l'andazzo delle prossime 24 ore. In una fase del genere la fortuna non mancherà e le energie saranno maggiori del consueto quindi non ci sarà da stupirsi se si avrà molta voglia di fare, progettare e di amare. Favorite le evoluzioni, qualcosa cambierà entro l'arrivo della bella stagione. Anche la salute risulterà ben compatta anche se sarà meglio prendere le dovute precauzioni.

La passione sarà alle stelle per i nati del Sagittario mentre i Leone avranno la sensazione di volare. Non mancheranno novità interessanti per gli altri segni. Approfondiamo il discorso scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun simbolo zodiacale e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 26 febbraio

Capricorno - 12° posto - Non distraetevi perché in questa giornata le insidie saranno in agguato. La vostra mente risulterà molto stanca e stressata, per cui valutate l'idea di fare meditazione o di prendervi un po' di giorni di riposo, ve lo meritate.

Avete troppe responsabilità da gestire e questo non agevola il relax. In amore, chi ha la fortuna di avere un partner accanto, potrà cercare conforto nelle sue carezze. 'Chiedi e ti sarà dato', per cui fatevi avanti senza timori. Siete fermamente ambiziosi. Puntate sempre al massimo perché, male che vada, otterrete di sicuro un minimo. Non siate troppo orgogliosi altrimenti rischierete di rovinare un rapporto che per voi conta molto.

Date un calcio alla monotonia rompendo i soliti schemi mentali. In serata sceglierete di rilassarvi davanti alla televisione.

Acquario - 11° in classifica - Per vedere un sostanziale cambiamento bisognerà attendere il mese venturo. Gennaio e febbraio non sono stati dei mesi facili: ne avete vissute di cotte e crude. Ultimamente, attorno a voi sembra regnare una gran confusione e un bel po' di panico.

Le acque si calmeranno soltanto con l'arrivo della calda stagione. In giornata cercherete un modo per incrementare le entrate perché non ce la fate più a vivere alle strette. Più che vivere vi sembra di sopravvivere. Siete un segno pieno di creatività e portato a diventare famoso, per cui tirate fuori la vostra genialità e vedrete quante cose riuscirete a realizzare. Eliminate ogni forma di pessimismo e circondatevi di buoni esempi, del resto: 'Chi va con lo zoppo impara a zoppicare'.

Toro - 10° posto - Siete un segno molto sensuale, ma a volte non credete nelle vostre capacità e fate l'errore di svalutarvi.

Siete affascinati dal bello e da tutto ciò che comporta divertimento e sicurezza. Anche se siete abituati a gettarvi sulle cose a capofitto, dovrete fare attenzione a ciò che andrete a dire o a fare altrimenti rischierete di guastarvi anche questa quiete giornata. Se per forza di cose sarete costretti a restare chiusi in casa, cercate di non creare disturbo agli altri e tenetevi impegnati. In serata avrete modo di rilassarvi davanti alla televisione o di scambiare quattro chiacchiere con degli amici.

Vergine - 9° in classifica - C'è qualcuno che porta avanti una relazione poco sana e povera di stimoli.

Nei prossimi giorni l'occasione giusta busserà alla vostra porta e qualcosa potrà finalmente cambiare. Questo è un periodo di netta crescita professionale, per cui approfittatene come meglio potete. Siete sempre pronti a puntare il dito e a prendere una posizione, ma in giornata cercate di non comportarvi male altrimenti finirete per litigare con i familiari o degli amici cari. In questo periodo non avete bisogno di altri problemi. Vi sentirete stretti e soffocati. Prendetevi cura di voi stessi e siate meno autocritici. L'energia non mancherà, per cui datevi da fare e presto arriverete in cima alla montagna.

Sorridete, alla fortuna non piacciono gli antipatici.

Cancro - 8° posto - L’Oroscopo del 26 febbraio vi vedrà un po' indisposti e affaticati, ma niente panico perché un po' di calo capita a tutti prima o poi. Siete soliti destreggiarvi tra casa, lavoro e famiglia, ma siete stanchi di occuparvi di tutto voi. Avete bisogno di una mano ma il partner o figli sembrano essere sordi alle vostre richieste. Sulle vostre spalle reggete numerose responsabilità, ma a lungo andare tutto ciò finirà per ripercuotersi sul vostro fisico e sulla vostra povera mente. Dunque imponetevi, tirate fuori i vostri disagi interiori e mettete delle regole.

Nel lavoro o nello studio vi sentirete molto ispirati. Avrete modo di tirare fuori delle nuove idee, questo sarà il momento favorevole per seminare. Stilate un piano ben programmato, in fondo sono le abitudini a guidarci verso il successo.

Leone - 7° in classifica - Siete il re/regina della festa, senza di voi non ci si diverte. In quest'ultimi giorni vi siete occupati di un certo evento che vi ha privato di energie o forse avete stilato un programma da seguire nel dettaglio. Siete dei leader nati, non a caso famiglia e amici contano sempre su di voi. Talvolta, questa situazione vi sfianca. In giornata vi sembrerà di volare anche se avrete un po' di gatte da pelare.

Una preoccupazione lavorativa vi terrà con il fiato sospeso, purtroppo vi sentirete con le mani legate. Occhio alle crisi di panico, non cadete nello sconforto. Le sfide vi piacciono e questa atmosfera planetaria porterà con se una ventata di divertimento. Scrivete, leggete, ridete, tenetevi sempre stimolati e la fortuna sarà sempre dalla vostra parte. Finanze in ripresa verso marzo, tenete duro!

Oroscopo del giorno

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche spronano a gettarsi in nuovi lavori o progetti. Fino a domenica cercate di non fare acquisti, nemmeno online. Siete a corto di soldi e dovete ben guardarvi dalle tentazioni.

Spesso avete difficoltà a sbarcare il lunario e state valutando l'idea di intraprendere una seconda attività oppure di cambiare mestiere. Lavorare il doppio per guadagnare la metà non vi garba affatto. Coloro che si trovano davanti ad un bivio, entro breve tempo dovranno decidere che strada percorrere. Usate la vostra diplomazia e confrontatevi con gli altri se occorre. Questa sarà la giornata giusta per mettersi a dieta. Non abusate di sale, caffè e zucchero perché avete problemi alla pressione. Cercate di andare d'accordo con gli altri, soprattutto di questi tempi cruciali.

Sagittario - 5° in classifica - Sarà un'ottima giornata per uscire e fare delle attività insolite.

Dovrete solamente tenervi alla larga dai mezzi pubblici altrimenti rischierete di ritrovarvi impantanati in un bel pasticcio. Fuori ci saranno poche persone e questo insolito silenzio potrebbe sorprendentemente piacervi. Riceverete un valido consiglio che vi tornerà utile in futuro, ma dovrete prestare molta attenzione. La passione sarà alle stelle per questo motivo in serata gli innamorati faranno scintille sotto le lenzuola. Siete fin troppo spensierati e amate viaggiare. Non sopportate stare fermi perché vi sentite come un uccello chiuso in gabbia. Presto avrete modo di avventurarvi in situazioni al cardiopalma.

Guardatevi le spalle dai falsi amici.

Gemelli - 4° posto - Siete un segno molto socievole, amate parlare e scambiare opinione con gli altri. La vostra simpatia e la mentalità aperta vi spianano la strada verso il successo. Questa sarà una giornata importante e piena di novità. Incontrerete una persona di vostra conoscenza che è molto attratta da voi. Contate pure sul buon supporto astrale per portare avanti quei progetti interessanti da realizzare entro la fine del 2020. L'unica nota stonata di questo 26 febbraio saranno i mezzi di trasporto pubblici che subiranno grossi ritardi, rallentamenti o cancellazioni!

Per cui, se possibile, cercate di rinviare eventuali appuntamenti o di prendere dei mezzi alternativi. In questo periodo è meglio tenere i nervi sotto controllo ed evitare inutili allarmismi.

Scorpione - 3° in classifica - Questa sarà una giornata interessante e soprattutto valida per prendere delle decisioni. Le stelle saranno dalla vostra parte, per cui cercate di approfittarne traendo il massimo da queste 24 ore. Potrete rimettetevi in gioco anche in amore, i flirt risulteranno favoriti e i cuori solitari potranno fare i salti di gioia. Se siete in coppia da anni ed ultimamente vi sembra di essere piombati nella monotonia e nell'apatia totale, date una bella ravvivata alla storia mettendoci passione e sorprese. Cercate di non lamentarvi. Amate le situazioni estreme, ma ultimamente avete bisogno di una tregua perché vi sembra di stare sulle montagne russe. C'è bisogno di rinnovare.

Ariete - 2° posto - Sarà un mercoledì da non prendere sottogamba data la mole di impegni da svolgere. La fortuna sarà dalla tua parte e questo grazie alla Luna nel vostro segno. Dopo il Carnevale e gli ultimi avvenimenti, farete un po' di fatica a concentrarvi. Di questi tempi, portare avanti la famiglia non è un gioco da ragazzi. Chi ha dei figli non sa mai cosa passa per la mente a loro. In queste 24 ore sarete alle prese con una serie di questioni riguardanti i pargoli o i genitori anziani. Tuttavia, grazie al supporto lunare tutto andrà come sperato. Chi invece studia, presto dovrà sostenere una prova o un esame che incute un po' di agitazione. Siete un segno impulsivo e pieno di forza di volontà, per questo non vi date mai per vinti. Quindi rimboccatevi le maniche e lavorate sodo.

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo di domani profuma d'amore e di benessere psicofisico. Sono previsti degli incontri stuzzicanti per i cuori solitari. Non tutti però, avranno modo di uscire fuori di casa per cui sarà difficile allacciare nuovi contatti. Comunque sia, non perdete la testa per individui poco raccomandabili. Occhio al cellulare, potrebbe giungere quella chiamata che attendevate da tempo. Avete tante passioni e apparite estremamente interessanti agli occhi degli altri. Tuttavia, la voglia di essere sempre perfetti blocca la vostra spontaneità e questo non va bene. Una persona a voi cara potrebbe confidarsi con voi. Non è facile fare breccia sul vostro cuore e sulla vostra mente, ma siete degli amici incredibili. Avete esagerato con i dolci ultimamente, dunque, considerate l'idea di mettervi a dieta e di fare maggior attività fisica perché siete troppo sedentari.