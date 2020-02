L'Oroscopo di domani, martedì 25 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna sarà ancora in Pesci ma si tratterà di una situazione temporanea dato che nel tardo pomeriggio l'astro luminoso transiterà in Ariete. Molte situazioni saranno definite. Nell'aria aleggerà un po' di tensione ma anche tanta voglia di combattere e reagire. I nati del Cancro avranno 24 ore stabili mentre i Pesci si sentiranno di gradevole umore. Non mancheranno novità per altri simboli zodiacali. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 25 febbraio

Scorpione - 12° posto - Questa giornata potrebbe portare delle emozioni in più. In giro si respirerà un'aria tesa, ma non disperatevi perché al più presto le cose miglioreranno. In amore il romanticismo non mancherà, fate il primo passo se necessario. Nel lavoro avrete a che fare con una situazione pesante, forse per via di un capo dispotico o dei colleghi fastidiosi o forse vi scontrerete con delle richieste di un certo cliente. Comunque sia, portate pazienza altrimenti finirete per rovinarvi l'intera giornata.

Non bisogna mai sentirsi costretti a fare una determinata cosa solamente per compiacere gli altri. La vita è una sola e meritate di essere felici a modo vostro. Chi si è separato o ha vissuto una perdita spesso rivanga episodi passati, il ché è normale ma cercate di non darvi colpe irrazionali.

Gemelli - 11° in classifica - Sarete molto impegnati in queste 24 ore. C'è chi dovrà portare l'auto dal meccanico, chi si ritroverà inchiodato in una lunga fila e chi invece dovrà occuparsi delle pulizie domestiche.

Comunque sia, cercate di prendervi cura della vostra pelle. Da giorni non avete una bella cera a causa delle troppe preoccupazioni che vi tengono svegli la notte. Ai tempi di oggi niente dura per sempre, per cui bisogna sempre tenersi aggiornati e farsi trovare pronti a combattere davanti alle insidie. Cercate di vedete le cose da un'altra prospettiva e abituatevi ad accettare i 'No' e i fallimenti, in tal modo vi perfezionerete.

C'è qualche nativo del Gemelli che nutre dei dubbi sentimentali, in questo caso sarà meglio evitare di infilarsi in una situazione ambigua e riflettere sul da farsi. La fortuna sta per arrivare, preparatevi ad accoglierla.

Toro - 10° posto - Qualcuno sta vivendo un periodo particolarmente teso a livello economico, forse ci sono state troppe tasse da pagare o forse avete un debito pesante da sanare. Ultimamente prendete troppe decisioni impulsive di cui dopo ve ne pentite. Concentratevi sulle belle cose anche se vedete tutto nero. C'è una ripresa in atto, seppur lenta. Non respingete un'eventuale cambiamento e non rifuggiate il dolore perché entrambi fanno parte della vita.

I tempi sono cambiati, adesso tutto è possibile basta volerlo e mettersi in gioco. Un passo alla volta è forse il grande segreto per andare avanti e superare le intemperie. Se siete stanchi di una certa situazione, avanzate delle richieste senza avere alcun timore: chi non risica non rosica. Presto vivrete un'eccitante situazione che vi rigenererà mentalmente.

Sagittario - 9° in classifica - In questa giornata vi occuperete di un problema economico. C'è chi ne discuterà con il partner o in famiglia e c'è chi invece si attiverà per risolverlo. Qualcuno si organizzerà per uscire in compagnia ma non esponetevi troppo perché saranno 24 ore con possibili insidie in agguato.

Rompete gli argini, conoscete i vostri limiti e superateli. Non abusate di alcool, fumo o dolci, mantenete il vostro corpo in un buono stato di forma. In genere siete una buona forchetta, ma il troppo stroppia. In giornata qualcuno potrebbe avvertire un fastidio alle vie respiratorie o digerenti. Chiedete una mano se non riuscite a portare avanti un compito o se avete uno spinoso problema da scardinare. Chiedere aiuto non è vergognoso bensì un gesto molto intelligente. Prendete le cose così come vengono e non fate le ore piccole, presto tutto si sistemerà.

Bilancia - 8° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno avanzare verso il traguardo anche se arriverete molto stanchi a fine giornata.

Eventuali incognite riuscirete a risolverle solamente a settimana inoltrata. A causa dell'influenza della Luna potreste sentirvi un po' spaesati e apatici. Quotidianamente avete troppi compiti da assolvere. Grazie alla vostra diplomazia e intelligenza riuscirete a non perdere la testa. Spesso soffrite di ansia o di disturbi da stress perché tendete ad ingigantire i problemi. Non rinchiudetevi in casa. Qualcuno è in pensiero per un familiare che sta poco bene oppure sta attraversando un periodo estremamente difficile, in tal caso non mancate mai di mostrare il vostro efficace supporto. Con i figli occorrerà avere molta pazienza.

Ariete - 7° in classifica - Febbraio è agli sgoccioli per cui preparatevi a chiudere questo secondo mese dell'anno nel miglior modo possibile. Già in questo martedì vi sentirete carichi. Non vedrete l'ora di concludere un lavoro o una certa questione burocratica che vi attanaglia da molto tempo. Questo risulta essere un periodo adatto per prendere delle decisioni. Se dovete viaggiare, rinviate ad un altro momento perché non è un buon momento in generale. Spesso avete la sensazione di fare le cose con il pilota automatico, per questo motivo talvolta non ricordate dei dettagli o dove avete messo un determinato oggetto.

Uscite fuori dai soliti schemi mentali e imponetevi costantemente delle nuove sfide. Dunque prendete delle strade alternative, assaggiate dei cibi nuovi, ampliate il cerchio delle conoscenze. Rompete la monotonia e fate tesoro di ciò che imparate nel corso della vita. Niente scuse: tutto è possibile!

Oroscopo del giorno

Leone - 6° posto - Spesso vi sentite schiavi del tempo che vola via in un baleno senza fermarsi mai. Queste 24 ore saranno valide per pensare a quello che volete ottenere nella vita. Leggete e confrontatevi con gli altri, solo così riuscirete a trovare delle soluzioni per superare ogni difficoltà o problema.

'A buon cavallo non manca sella', infatti chi si impegna e desidera profondamente una determinata cosa, avrà le occasioni giuste da cogliere al volo. Questa è un'epoca molto differente e soprattutto particolare. Si da più importanza alle cose che non ci sono che a quelle che ci sono. Ma questo meccanismo, a lungo andare, risulterà deleterio e controproducente. Dunque, cercate di aprire gli occhi e focalizzatevi sul presente.

Cancro - 5° in classifica - L’Oroscopo del 25 febbraio parla di una giornata stabile. Ultimamente avete molto lavoro da fare e siete estremamente confusi. Ogni giorno vi destreggiate tra casa, famiglia e lavoro.

Qualcuno svolge un mestiere poco gradito solamente per arrivare alla fine del mese oppure per andare in pensione. Tuttavia i tempi sono cambiati ed anche il posto fisso non offre garanzie. Fate un corso di aggiornamento, approfondite attraverso il web e colmate eventuali lacune. Nel mondo ci sono tante occasioni da sfruttare, non bisogna mai darsi per spacciati. Questo vale anche in amore, non accettate situazioni poco gratificanti: con il dialogo si può risolvere tutto. Per precauzione fate un controllo medico ma evitate allarmismi. Fate ciò che vi fa sentire bene perché conta solamente condurre una vita felice e serena.

I pensieri condizionano i risultati, per cui bando al pessimismo e apritevi alla vita.

Vergine - 4° posto - Non è vero che il treno passa una volta sola nella vita, non di questi tempi almeno! Per cui tentate e ritentate fino a che non riuscirete ad averla vinta. In giornata vi sentirete pieni di sprint e questo giocherà a vostro favore: martellate fino a che il chiodo non sarà ben inserito nel muro. La Luna sarà un pochino instabile, ma voi non vi farete mettere il bastone tra le ruote. Occhio agli sbandamenti e alla pressione, forse ultimamente avete esagerato con i dolci o forse dormite poco.

Non sottovalutate i segnali del corpo ma allo stesso tempo non andate in escandescenze. Qualcuno potrebbe ritrovarsi invischiato in una spinosa questione. Evitate i mezzi pubblici per quanto possibile e rinviate degli appuntamenti. Nel matrimonio o nella convivenza qualcuno si sente dato per scontato. In amore occorrono un pizzico di suspense e di passione.

Acquario - 3° in classifica - Attenzione ai ritardi e alle lunghe code, questi sono tempi critici e fuori tira un'aria brutta. Sarete preoccupati e non saprete come comportarvi. Fate leva sul vostro istinto. Concedetevi il lusso di provare cose nuove e apritevi alle emozioni. In questo periodo avete bisogno di uscire dalla zona di comfort. Dunque, non opponete resistenza al cambiamento. Chi si è trasferito oppure ha cambiato lavoro di recente, potrebbe avere delle difficoltà ad ambientarsi. In tal caso occorrerà dare tempo al tempo e pazientare. Cercate di rimanere voi stessi anche se non sarà facile. Se un rapporto non funge più da tempo e le avete provate di tutte e di più, non esitate a chiuderlo. In primavera Cupido scaglierà la sua freccia d'amore.

Capricorno - 2° posto - Ci saranno delle questioni da rivedere e non potrete più rimandarle, per fortuna vi sentirete bene. Non agite d'impulso anche se la tentazione sarà forte. Attendete che la Luna lasci il Pesci per transitare in Ariete prima di affrontare certi discorsi spinosi. Una notizia sopraggiungerà al vostro cospetto e ne resterete alquanto sorpresi. Sarà una valida giornata per avanzare delle proposte. Non abbiate timore di ricevere una risposta negativa perché nella vita è meglio provarci e sbagliare piuttosto che non provarci affatto e avere dei rimpianti. Ultimamente non avete una bella cera, per cui considerate di andare a dormire prima del consueto o di posticipare la sveglia. Abituatevi a mangiare lentamente, aiuterà a ritornare in forma.

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo di domani 25/2 vi vedrà alzarvi di buon umore grazie alla Luna che sarà ancora nel vostro simpatico segno. In genere siete permalosi e perfezionisti, puntate sempre al massimo e fate mille viaggi mentali. In giornata prendetevi del tempo per valutare cosa vi affanna. Conviene fare poco e avere tanto, piuttosto che il contrario. Se la mattinata partirà a gonfie vele, nell'arco delle seguenti ore qualcosa cambierà. Dunque, occhio alla pressione, non saranno da escludersi dei cali di zucchero o della concentrazione. Non auto-sabotatevi, volere è potere. Forse c'è qualcuno che pretende qualcosa da voi: questo sarà il giorno adatto per liberarsi di un peso. Contate pure sui familiari più stretti.