L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 26 febbraio introduce alcune novità inerenti l'entrata di Luna in Ariete. L'astro d'argento nel domicilio astrologico dedicato all'affermazione di sé sprigiona entusiasmo ma anche impulsività. L'amore così diventa più impetuoso e immediato non solo per l'Ariete ma anche per i Gemelli, il Leone, l'Acquario e il Sagittario nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: benvenuta Luna nel segno che tocca le corde dell'anima in modo impetuoso e dirompente.

L'amore diventa più istintivo e avete voglia di concretizzare le sensazioni agendo subito, seguendo un'immediatezza che sfiora quasi la capricciosità. Venere cerca di mitigare il tutto con l'affettuosità.

Toro: non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento e dalla malinconia. Urano crea situazioni nuove anche se imprevedibili. Basta che arginiate i ricordi appartenuti al passato e camminiate nel presente, vivendo la relazione a due in modo più incisivo. Una decisione drastica è in arrivo e dovete fare le scelte giuste.

Gemelli: in un segno cerebrale come il vostro l'influsso di Luna dall'Ariete è benefico per far approfondire le sensazioni in modo più libero e spontaneo. Difficile contenersi quindi in coppia, allora passate all'azione e stupite il partner con effetti speciali.

Cancro: Luna dissonante sprigiona sensazioni contrastanti e capricciose. Attenzione a non assumere posizioni instabili in coppia, seguendo un'istintività troppo marcata che rende lunatici.

Cercate di riequilibrare queste sensazioni nocive per la coppia.

Leone: l'influenza del satellite notturno lambisce anche voi dalla casa astrologica prima. In sinergia con una Venere affettuosa e favorevole, anche se un tantino impulsiva, le sensazioni spiccano il volo e prendete quello che desiderate senza mezzi termini.

Vergine: in coppia, un'impresa che sembrava difficile da realizzare sta prendendo forma, ma evitate di prendere delle decisioni affrettate.

Tutto a suo tempo. Marte in aspetto favorevole rende l'amore molto sensuale e grintoso, trasformando i momenti a due in occasioni davvero speciali.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna e Venere opposti di certo non facilitano i rapporti di coppia. Sensazioni contrastanti si animano nella vostra interiorità e creano instabilità umorale. Non lasciatevi prendere però dalla pigrizia e arginate queste sensazioni, piuttosto cercate nuovi stimoli tutti da condividere in due.

Scorpione: il bisogno di desiderio è forte grazie all'influenza del satellite notturno che regala passionalità, utilizzando sensazioni più dirompenti per governare corpo, mente e anima in maniera molto impulsiva e avventata, quasi sconsiderata.

L'entusiasmo nella coppia non manca di certo, attenzione però a non diventare irruenti.

Sagittario: molto affascinanti in coppia, non passate di certo inosservati al partner poiché l'affettività è più marcata. Armoniosi e positivi, sfruttate l'influenza positiva di Luna e Venere che garantiscono una nuova passionalità sensibile e, al tempo stesso, molto istintiva.

Capricorno: Luna e Venere favorevoli promettono bei momenti in amore. Ma non dovete avere fretta di concretizzare subito i progetti coltivati in due. L'influsso di Giove fortunato nel segno si fa sentire e delle belle novità iniziano a manifestarsi in maniera inaspettata.

Acquario: quello di cui avete bisogno è attingere a nuove sfide in grado di sprigionare un senso d'avventura che stimola a fare di più. Così potete confermare il vostro coraggio e l'intraprendenza nel realizzare i progetti ambiti, puntando sulle vostre capacità con maggiore audacia.

Pesci: buone prospettive amorose fanno approfondire le sensazioni con maggiore slancio, non esitate a sfruttare ogni attimo con istintività e passione. Attenzione a non dare ascolto ad alcune critiche pronunciate da un conoscente pettegolo che può, con la sua invadenza, insinuare delle difficoltà in coppia.