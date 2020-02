L'Oroscopo di domani, giovedì 27 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Avremo 24 ore 'di fuoco' in cui in tanti dovranno riflettere sulle proprie condizioni, con la Luna che soggiornerà ancora in Ariete per un'ultima giornata. In linea di massima la fortuna non mancherà, qualcuno riceverà un bel supporto astrale che spianerà la strada da eventuali insidie. Al contempo, però, si prospetta un giovedì impegnativo caratterizzato dall'impossibilità di muoversi e da una serie di ritardi e cambiamenti di programma.

Qualche nativo della Bilancia si sentirà abulico, ovvero avrà ben poca forza di volontà. Tuttavia non mancheranno delle novità d'amore. Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 27 febbraio

Sagittario - 12° in classifica - Qualcosa potrebbe scompigliare i vostri piani o progetti, dunque guardatevi alle spalle e non allarmatevi. Imparate ad adottare un giusto atteggiamento mentale e chiedetevi sempre come fare per superare un determinato imprevisto.

Non sovraccaricatevi di impegni, il vostro scopo non è arrivare a fine giornata affannati e stressati. Per queste 24 ore bisognerà porre molta attenzione ai mezzi pubblici poiché potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni improvvise. Se possibile cercate di non prendere l'ascensore e di fare le scale, in questo modo otterrete un immediato benessere generale. Qualcuno sta vivendo un periodo molto triste e 'vuoto', cercate di aprirvi confidandovi con una persona cara.

La lettura e il dialogo sono due validi armi di miglioramento personale.

Bilancia - 11° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno un pochino abulici. Da tempo c'è una questione familiare o finanziaria che vi tiene sulle spine o che vi angoscia. Una giornata sottotono capita a tutti, per cui non dovrete scoraggiarvi e demoralizzarvi. 'Via il dente, via il dolore', dunque non trascinate una situazione poco gradevole troppo a lungo, toglietevi il pensiero così non sarete più preoccupati e agitati.

Tuttavia questa non sarà una giornata completamente fiacca, infatti saranno 24 ore favorevoli per eliminare o diminuire dei vizi nocivi che, a lungo andare, vi potrebbero essere deleteri. Imparate a premiarvi a fine giornata. C'è qualche nativo della Bilancia che sta cercando una scorciatoia per avere successo, magari sogna di vincere al lotto oppure di sfondare con i social network. Tutto è possibile nella vita quando si hanno a disposizione le armi giuste come la tenacia e la pazienza.

Capricorno - 10° in classifica - In queste 24 ore avrete un pessimo influsso astrale, purtroppo non sarà un giovedì entusiasmante ma non evitate di farvi prendere dal panico o dal nervoso.

Qualcosa vi inquieta, faticate ad addormentarvi e vi svegliate più stanchi e spossati di prima. Nella vita capita di prendere una strada sbagliata, per cui cercate sempre di non colpevolizzarvi a oltranza, di fare tesoro dei vostri errori e di correggere il tiro. Anche i giganti cadono, ma poi si rialzano più forti e indistruttibili di prima. Concentratevi sulle vostre passioni e metteteci anima e corpo. Quando tutto va storto, raddrizzate la giornata concedendovi qualcosa di piacevole come un bagno caldo o il vostro cibo preferito. Da marzo arriveranno delle interessanti occasioni da cogliere al volo, dunque, fatevi trovare pronti.

Gemelli - 9° posto - In giornata vi sentirete parecchio agitati e non riuscirete a stare fermi. Il vostro essere chiacchieroni rischierà di far spazientire coloro che vi stanno attorno. Avrete modo di riflettere su come sono andate le cose in quest'ultimo periodo. Ad inizio anno siete partiti carichi e pieni di buoni propositi che poi, con il passare delle settimane, avete lasciato perdere. Sono bastati alcuni imprevisti per farvi arrendere, in tal caso cercate di riprendere da dove avevate lasciato e andate avanti. Ogni giorno è buono per darsi da fare. Basta rimandare ad un ipotetico lunedì che non arriverà mai.

Evitate di sovraccaricarvi di buoni propositi altrimenti otterrete solamente l'effetto contrario. Perseguite un obiettivo alla volta e non ingigantite un problema facendo mille viaggi mentali. Un problema di lavoro o di studio sarà risolto entro marzo. Ultimamente avete dei problemi alla pressione.

Toro - 8° in classifica - Un incontro o appuntamento rischierà di saltare a causa di un imprevisto. Dovrete attendere tempi migliori, in giro tira un'aria turbolenta e carica di apprensione. Non lasciatevi influenzare dalle insidie esterne e combattete a muso duro. Mettete da parte i sensi di colpa, il rimorso e la tristezza, soprattutto se fanno parte del passato.

Con tante esperienze positive vissute, non vale assolutamente la pena concentrarsi sugli aspetti negativi e sconfortanti. Questa sarà una giornata valida per cercare un rilancio personale. Avrete tempo per pensare a voi stessi e a mettere nero su bianco i vostri sogni/obiettivi. Ripensare al passato e agli errori fatti non vi farà tornare indietro o sentire meglio, per cui non perdete tempo dietro al pessimismo. Così come lo spettacolo, la vita deve andare avanti. Coloro che hanno perso la passione o lo stimolo nel fare un certo lavoro, dovranno cercare un sistema per renderlo divertente e curioso.

Tutto ciò vale anche in amore.

Leone - 7° posto - In queste 24 ore farete meglio a concentrarvi sulle attività che vi riguardano da vicino, ovvero quelle volte al vostro miglioramento personale. La fretta è una cattiva consigliera, ma anche procrastinare troppo a lungo può essere controproducente. In questa giornata cercate di focalizzarvi su un'attività per volta, il multitasking è solamente una grossa perdita di tempo e di pazienza. Vi sentirete molto esigenti e cercherete la perfezione. Nel lavoro dovrete cercare di assumere un atteggiamento diverso ed evitare di inimicarvi i colleghi. In amore c'è qualcuno che sta vivendo un periodo turbolento e conflittuale, forse a causa di un torto subito o di alcune complicazioni sorte negli ultimi tempi.

La buona notizia è che in serata si registrerà un piccolo riavvicinamento, basterà venirsi incontro e mettere da parte l'orgoglio.

Oroscopo del giorno

Acquario - 6° in classifica - Giornata così così, a dire il vero è da un po' di tempo che qualcosa non vi rende sereni. Forse in questo periodo vi sentite apatici e privi di volontà. Qualcuno ha recentemente chiuso una storia d'amore oppure ha subito un torto pesante da digerire. Il tempo è il miglior medico e tutto può essere superato. Avete bisogno di nuovi stimoli. Se c'è qualcosa che vi intriga ma non sapete farla, imparate! Nella vita i rischi ci saranno sempre così come gli imprevisti e le insidie.

Sforzatevi di focalizzarvi sugli aspetti positivi. Si fa più caso ad una singola nota stonata, non a caso un famoso detto dice: 'Fa più rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce'. Il vostro corpo sarà molto affaticato, per cui assicuratevi di dormire a sufficienza e di bere molta acqua.

Scorpione - 5° posto - In questo giovedì avrete un mucchio di cose da sbrigare. Spesso vi lamentate perché sulle vostre fragili spalle grava tutto il peso della famiglia ed anche del mondo. Organizzatevi al meglio mettendo nero su bianco ogni impegno da svolgere e distribuite i lavori di casa anche agli altri membri della famiglia.

Non agite senza essere convinti, per cui rifletteteci a lungo. Chi per lavoro è costretto a stare ore e ore seduto, dovrà evitare di assumere atteggiamenti scorretti come accavallare le gambe o ingobbirsi. A fine giornata rischierete di ritrovarvi con un terribile mal di ossa, per cui non trascurate il vostro corpo accampando mille scuse. In serata l'amore sarà alle stelle per le coppie innamorate. Presto arriveranno delle liete novelle anche per i cuori solitari.

Pesci - 4° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà impegnati nel vostro lavoro o studio. Siete dei perfezionisti ed anche in amore pretendete il massimo del romanticismo.

Occhio ai conflitti che potrebbero nascere in famiglia o con dei colleghi. Agevolatevi l'esistenza e non infuriatevi con gli altri. Nella vita chi si ferma è perduto, per cui non smettete mai di imparare e di avventurarvi in nuove sfide. C'è qualche nativo del Pesci che era a dieta ma ha sgarrato: in tal caso non dovrete scoraggiarvi mandando all'aria i progressi fatti sin'ora. Piuttosto, andate avanti e ricominciate. Ogni medaglia ha una doppia faccia, per cui non c'è solo il lato negativo ma anche quello positivo, rendersi conto di ciò farà cambiare il vostro modo di vedere le cose. L'amore di coppia procederà a gonfie vele, vi sentirete molto in sintonia con il partner.

Vergine - 3° posto - Ognuno ha la sua croce. Giudicare non serve a niente perché tutti hanno torto e tutti hanno ragione. Quante volte una determinata cosa vi era apparsa giusta mentre agli occhi degli altri non lo era affatto. In queste 24 ore sarete inclini alla distrazione e sarete anche un pochino irascibili. Cercate di non perdere tempo a discutere, piuttosto agite perché in questa giornata avrete il giusto supporto astrale che non andrà assolutamente sprecato. Dunque, portate avanti quel progetto che coltivate da tempo e non permettete a nessuno di dirvi che non ce la potete fare. Un'eventuale tensione familiare o matrimoniale sarà finalmente risolta, per cui non sarà necessario preoccuparsi temendo il peggio. La vita è un equilibrio instabile: a giorni alterni si sale e si scende. Entro l'estate qualcuno vedrà tramontare un'amicizia.

Cancro - 2° in classifica - L’Oroscopo del 27 febbraio dice che sarete pieni di sprint grazie ad un buon cielo astrale. In casa regnerà l'armonia, specie se ultimamente vi eravate arrabbiati per alcuni comportamenti esagerati. Nel lavoro e nello studio dovrete cercare di evitare di accollarvi ulteriori responsabilità, ne avete già abbastanza. Qualcuno vi chiederà un favore, ma se non ve la sentirete imparate a dire di 'No'. Sarete molti indaffarati (come al solito), in fondo non siete un segno che poltrisce dalla mattina alla sera. Qualche nativo del Cancro dovrà fare i conti con delle insidie. Prendete la vita così come viene e scrollatevi l'ansia di dosso. Siete soliti essere costantemente preoccupati ma questo non fa bene alla pressione. Valutate di fare meditazione o magari una bella passeggiata all'aria aperta: 'mens sana in corpore sano'. Prenotate un appuntamento dal parrucchiere o dall'estetista per il fine settimana, avete bisogno di pensare al vostro corpo.

Ariete - 1° posto - Sarà una lieta giornata, come non ve ne capitava da tempo. In amore giungeranno delle novità per gran parte dei nati di questo splendido segno zodiacale. Avrete modo di dedicare tempo prezioso alle persone a voi care e alla vostra salute. Con la Luna nel segno avrete la strada spianata e un ottimo livello di umore. Tuttavia, c'è qualche nativo dell'Ariete che sta combattendo una dura battaglia o che ha qualche preoccupazione che genera tensione e agitazione. In tal caso bisognerà cercare di essere il più possibilmente felici: 'Volere è potere'. Se c'è un problema o una prova da affrontare, bisognerà fare in modo di superarla il prima possibile dando un colpo secco al cerotto. Non indugiate oltre e sforzatevi di concentrarvi sul presente. Dunque, dedicatevi al 100% a ciò che state facendo e non pensate a null'altro. Presto vi sarà possibile voltare pagina e lasciarvi ogni spiacevole evento alle spalle.