L’Oroscopo lascia presagire un cielo mutevole durante il mese di marzo che potrebbe mettere alla prova le capacità del Toro di far fronte ai cambiamenti e alle nuove circostanze. Dal 5 del mese quando Venere inizia un transito positivo per il segno la situazione cambia, si potrà dare molto spazio ai sentimenti e qualcuno potrebbe ricevere delle belle sorprese. Sono favoriti i progetti all'interno dei rapporti di coppia, ma anche i nuovi incontri e le relazioni nascenti. Anche dal punto di vista lavorativo sarà un mese interessante, tuttavia ci sarà da fare i conti con Marte in Acquario dal 4 al 16 che potrebbe portare degli alti e bassi all'interno dei rapporti interpersonali e dei legami affettivi, accompagnato poi dagli influssi non constanti di Saturno in Acquario.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del mese di marzo 2020 per il segno del Toro, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di marzo 2020 per il Toro

Amore: l’oroscopo lascia presagire un mese interessante e ricco di emozioni per quanto riguarda la sfera sentimentale. A partire dal 5 marzo Venere inizierà un transito interessante per il segno e l’oroscopo lascia presagire l’arrivo di incontri passionali, colpi di fulmine, ritorni dal passato e decisioni improvvise.

Niente si contrapporrà tra il Toro e la felicità da tempo agognata, anche coloro i quali sono alle prese con situazioni legali potranno trovare una mediazione e riscoprire la voglia di mettersi in gioco. Il 28 marzo inoltre Venere formerà un ponderoso trigono con Giove e Plutone in Capricorno, questo conferirà maggiore forza al segno, le relazioni che nascono durante le ultime giornate di marzo potrebbero rivelarsi molto interessanti per il futuro.

Lavoro: per quanto riguarda l’ambito lavorativo secondo l’oroscopo di marzo continua per il Toro la scia positiva che ha colpito il segno già a partire dall'inizio del 2020. E' un momento vantaggioso per quanto riguarda il lavoro, non mancano la creatività, le energie e la voglia di fare ma anche le giuste opportunità. Con Mercurio in posizione vantaggiosa e Venere che formerà un ponderoso trigono con Giove e Plutone in Capricorno a partire da sabato 28, potrebbe esserci una inaspettata ma vantaggiosa svolta, come un aumento, un avanzamento di carriera o una proposta vantaggiosa.

Anche per quanto riguarda l'aspetto finanziario sarà un mese più vantaggioso del precedente, il segno potrà tirare un sospiro di sollievo e amministrarsi con un po’ più di serenità.

Salute: come anticipato, il mese di marzo sarà vantaggioso per il segno, che potrà fare affidamento su un oroscopo positivo. Tuttavia non è da escludere la possibilità che qualcuno risenta di lievi momenti sottotono e cali di energia soprattutto tra il 13 e il 17 del mese.