L’Oroscopo lascia presagire un mese di marzo vantaggioso per i Gemelli che potranno recuperare dopo un inizio dell’anno leggermente sottotono. Le prime 15 giornate del mese si riveleranno estremamente vantaggiose per gli affari e le questioni lavorative. Saranno avvantaggiati dalle stelle coloro i quali intendono presentare dei nuovi progetti, avviare nuove collaborazioni o concludere delle vendite. Qualche grattacapo potrebbe disturbare il segno intorno al 9 del mese a causa della Luna in opposizione, quando anche il fisico potrebbe vivere un momento sottotono.

Al contrario ci sarà un risveglio dell’amore e del romanticismo, all'interno dei rapporti di coppia si potranno trovare dei chiarimenti e anche gli incontri saranno favoriti. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del mese di marzo 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di marzo 2020 per i Gemelli

Amore: come anticipato, durante il mese di marzo il segno potrà recuperare per ciò che riguarda la sfera sentimentale e i rapporti interpersonali.

I gemelli ritrovano la serenità e l’equilibrio, le stelle favoriscono i chiarimenti all'interno dei rapporti di coppia e in famiglia, anche coloro i quali sono alle prese con situazioni legali, come per esempio un divorzio o una separazione, potranno trovare una mediazione. Particolarmente vantaggiose per l’amore si riveleranno le giornate dall'11 al 25 del mese quando l’oroscopo lascia presagire la possibilità di fare incontri vantaggiosi che si riveleranno importanti per il futuro.

Lavoro: in ambito lavorativo l’oroscopo di marzo lascia presagire importanti novità e cambiamenti per i Gemelli. Particolarmente vantaggiosa si rivelerà la prima metà del mese, saranno giornate importanti per stringere nuovi affari, fissare degli appuntamenti o dei colloqui, ma soprattutto per avanzare delle proposte, cimentarsi con nuove sfide o avvicinarsi ad ambienti diversi. Tuttavia i cambi di Luna potrebbero creare degli squilibri alle segno durante le giornate del 2, del 9 e del 16 marzo quando bisognerà stare molto attenti soprattutto per quanto riguarda gestione dei rapporti interpersonali.

Dunque durante queste giornate non è da escludere la possibilità di contrasti e malintesi con colleghi e superiori.

Salute: come anticipato, durante il mese di marzo i cambi di luna previsti per il 2, il 9 e il 16 porteranno dei momenti sottotono per quanto riguarda il fisico ai nati sotto il segno dei Gemelli che potrebbero risentire di fastidi a gambe schiena o avere dei problemi all'apparato respiratorio. Il consiglio delle stelle è quello di prendersi cura della propria salute, evitando di esporsi o di scoprirsi troppo, ma soprattutto iniziano delle cure e trattamenti specifici laddove fosse necessario.