L’Oroscopo del 6 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase gibbosa crescente) ai trova in Cancro. I nativi della Bilancia vivranno 24 ore cariche di energia, mentre il Toro dovrà evitare di sottovalutarsi.

In seguito approfondiamo le previsioni astrologiche di questo giovedì.

L'oroscopo di giovedì 6 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: siete un po' diversi dagli altri e a volte non comprendete i loro modi di pensare. Percorrete la vostra strada senza guardarvi indietro perché chi si ferma è perduto.

In giornata vi ritroverete a fare la spesa casalinga oppure a sistemare l’abitazione. Non andate in escandescenze con un familiare o un collega, cercate di controllarvi. Attenzione alle ricadute se avete avuto l’influenza.

Toro: siete un segno, abile anche se spesso tendente a sottovalutarvi. Tirate fuori la vostra forza perché questa giornata richiederà la massima concentrazione da parte vostra. Presto un progetto comincerà a germogliare. Il vostro corpo è spesso sottoposto a sbalzi di temperatura e questo, a lungo andare, non vi farà bene.

Gemelli: l’oroscopo di giovedì vi vedrà in movimento. Non amate stare seduti senza fare niente. La maggior parte dei nativi dovrà incrementare il consumo d’acqua. Anche un po’ di esercizio fisico non potrà farvi altro che bene. Nel lavoro tutto procederà come al solito, niente di nuovo all’orizzonte.

Cancro: in generale vi sentirete fiacchi perché ultimamente state facendo le ore piccole. Il vostro fisico chiede attenzioni, non abbuffatevi davanti alla tv o allo smartphone.

L’amore sarà dietro l’angolo, quindi fatevi trovare perfettamente pronti. Molti nativi soffrono di ansia ed emicranie, valutate l’idea di fare yoga e bere di più del consueto.

Leone: probabilmente, ci sarà bisogno di dialogare per chiarire un disguido, tuttavia cercate di mantenere un tono sereno e diplomatico. Con la gentilezza e il sorriso si ottengono più cose. La vostra salute risulterà in bilico, sentirete l’esigenza di nutrirvi meglio.

Tendete ad inseguire molti obiettivi per questo a volte lasciate le cose a metà. Focalizzatevi su uno compito alla volta.

Vergine: l’oroscopo del 6 febbraio si concentra in maniera particolare sulla carriera. Molti nativi aspirano ad un aumento della busta paga ma dovranno farsi valere prima di avanzare delle richieste al superiore. La salute non dovrà essere trascurata a favore della sedentarietà. Anche se fuori fa freddo, fate più vita all’aperto.

Bilancia: in arrivo una giornata piena di energia per la maggior parte dei nativi. In casa vi chiederanno un favore, cercate solamente di non rispondere male.

In amore dovrete essere più presenti e romantici. Per quanto riguarda il lavoro, siete in attesa di risposte. Se avete dei dubbi, scrollateveli di dosso e guardate avanti.

Scorpione: attenzione alle false amicizie, probabilmente non tutti vi rispettano. Chiederete un favore ad un familiare perché sarete molto stanchi. Avrete il morale a terra e vedrete tutto negativo. Mangiate più frutta e verdura. In casa alcuni nativi dovranno riparare un guasto il prima possibile.

Sagittario: l’energia d’amore renderà la passione più bollente che mai. Siate più indulgenti nei vostri confronti, spesso siete talmente severi e vi sottovalutate.

Cambiate atteggiamento e preparatevi a vivere delle nuove avventure. I soldi saranno un capito importante, potrebbero esserci delle spese consistenti da sostenere.

Capricorno: aspettatevi una telefonata o un messaggio. Qualcosa si muoverà nel settore economico, presto alcuni nativi estingueranno un debito. Attenzione alle multe. Nel lavoro potrebbero arrivare delle richieste che vi permetteranno di ottenere maggiori incassi. Aprite gli occhi in amore, se siete single dovete darvi da fare e accettare un appuntamento.

Acquario: in arrivo un giovedì caratterizzato da un po' di confusione generale.

Questa giornata potrebbe rivelarsi fiacca sotto il punto di vista lavorativo e sentimentale. Chi è impegnato non sa come fare per ravvivare la fiamma. Il tuo corpo risulterà molto stressato, fate attenzione a non esporvi a eccessivi sforzi.

Pesci: le previsioni del giorno 6 febbraio vi invitano a reagire, mai arrendersi davanti ai primi ostacoli. Sarà un giovedì incentrato sulla salute, dato che alcuni nativi si sentiranno poco in forma. Diminuite le ore dietro agli schermi, i vostri occhi risulteranno arrossati. Se vi siete messi a dieta, cercate di non cadere in tentazione.