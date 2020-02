L’Oroscopo del 9 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Luna piena in Leone. In arrivo una domenica che si preannuncia, in generale, abbastanza positiva. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo ultimo giorno della settimana.

L'oroscopo di domenica 9 febbraio: da Ariete a Vergine

Ariete: aspettatevi una giornata piena di energia, vi alzerete pieni di carica. Avrete una gran voglia di partire e di rimettervi in gioco, specialmente se venite da un periodo fiacco e demoralizzante.

Dovrete sistemare casa, ma questo non rappresenterà motivo di sconforto. In serata fuoco e scintille con la persona amata.

Toro: domenica interessante che chiuderà una settimana così così. Sentirete l’esigenza di scovare nuovi obiettivi e di rilanciare la vostra esistenza. Dopo mesi di sonnolenza e demotivazione, comincerete a desiderare un cambiamento innovativo. La giornata, con un po' di impegno, permetterà di fare nuove amicizie ed è da qui che dovranno partire i single che cercano una compagnia speciale.

Gemelli: questa giornata chiuderà di fatto una settimana molto tesa per la maggior parte dei nativi. Si verificheranno dei movimenti interessanti. Ritagliatevi almeno una mezzora da dedicare alla cura della vostra pelle. Concedetevi un bagno rilassante o una maschera facciale. Dovrete riposare a dovere perché la seguente sarà una settimana piena di impegni. Chiamate in arrivo, rendetevi rintracciabili.

Cancro: coltivate nuovi interessi e obiettivi, non lasciatevi abbattere dalla noia e della tristezza. Alcuni nativi si sentono spenti e svuotati e sono in cerca di qualcosa di diverso. Ultimamente trascorrete tanto tempo sui social. Se possibile, provate a fare una pausa e concedetevi una bella passeggiata.

Leone: dovrete tenere gli occhi bene aperti perché vi si presenteranno delle liete occasioni.

Se volete espandere i vostri orizzonti non dovrete distrarvi. La Luna piena nel vostro segno vi permetterà di risolvere ogni dilemma. Nel lavoro dovrete essere più creativi. Scintille sotto le lenzuola in serata con l’amore di coppia che viaggerà a mille.

Vergine: sarà una domenica in cui molti nativi si dedicheranno al relax e alla passione. Avrete un buon recupero. Se in settimana avete rinviato le pulizie o un lavoro, sarà possibile concluderlo positivamente. Chiedete una mano, non potete sempre cavarvela da soli. In serata trascorrerete delle ore in dolce compagnia.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: in arrivo una domenica abbastanza positiva per la maggior parte dei nativi.

In amore ci sarà bisogno di essere seri nei confronti del partner. Non giocate con i sentimenti dell’altro. Prestate maggiore attenzione ed evitate eccessive gelosie altrimenti la corda finirà con lo spezzarsi a lungo andare.

Scorpione: questa sarà una giornata un po' agitata: dovrete occuparvi della famiglia oppure della casa. Comunque sia non avrete tempo da sprecare dietro a persone inconcludenti: tagliate corto. Cercate di evitare le discussioni, non ve ne pentirete. Se possibile concedetevi un po' di sano relax, magari davanti alla tv.

Sagittario: chi da tempo cerca di rimettersi in gioco in giornata sarà illuminato da una bella idea.

Non tuffatevi istintivamente in una discussione altrimenti finirete per andarci a perdere. Non sarà la giornata ideale per uscire, rinviate eventuali appuntamenti. Bene l'amore per le coppie di lunga data.

Capricorno: domenica di recupero, finalmente ogni ansia e preoccupazione sarà dimenticata. Dovrete scrollarvi di dosso questa settimana confusionaria anche se non sarà facile. Ripenserete ad un episodio avvenuto di recente che vi ha sconvolto o colpito particolarmente. Evitate complicazioni all’interno dell’ambiente familiare.

Acquario: vi sentirete confusi e anche un po' lunatici, cercate di non stancarvi e recuperate le energie.

Sarà una giornata ambigua, dovrete guardarvi alle spalle. In serata ve ne starete accoccolati davanti alla televisione e sarete presi dai pensieri del giorno che verrà. Vi aspetta una lunghissima settimana.

Pesci: in questo periodo state facendo fin troppe cose ed avete solo bisogno di riposare. In amore qualcosa si muoverà. Attenzione al portafogli. Online qualcosa catturerà la vostra attenzione e sarete tentati dall’effettuare un acquisto. Se possibile organizzate un viaggio da fare tra la primavera e l’estate, questo 2020 favorirà gli incontri.