Un'altra settimana del mese di febbraio, la seconda, sta per arrivare, accompagnata da un oroscopo pronto da elargire consigli ad ogni singolo segno zodiacale. Il periodo in questione è quello che va da lunedì 10 a domenica 16, mostrando le varie influenze che le posizioni astrali portano ad ognuno.

Gli astri non sembrano essere in sintonia con il segno del Toro e con quello della Vergine, facendo risultare così il periodo in questione decisamente negativo e poco raccomandabile per chiunque. Allo stesso modo, i nati sotto al segno del Capricorno potrebbero incontrare qualche difficoltà nel relazionarsi con chi gli sta accanto, finendo per rovinare qualche momento di intimità con il partner, mentre i Pesci si ritroveranno a dover fare i conti con l'arrivo di notizie inaspettate.

Di seguito, approfondiamo le previsioni per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete - si tratta di una settimana decisamente impegnativa per i nati sotto a questo segno zodiacale. Già da lunedì si avrà modo di immergersi nella passione più totale con il proprio partner, mentre da mercoledì a sabato si dovranno far prevalere le proprie ragioni. Decisamente in miglioramento il weekend.

Toro - come già anticipato, il segno del Toro è tra coloro che vedranno mettersi contro alcuni astri.

Le giornate maggiormente negative, secondo l'oroscopo, saranno quelle comprese tra giovedì e domenica, mentre quelle precedenti non faranno altro che risultare prosperose e produttive.

Gemelli - il periodo che sta per arrivare potrebbe risultare leggermente monotono e privo di entusiasmo. Sarà necessario mettersi alla ricerca di qualcosa di stimolante da fare, magari potrebbe risultare produttivo cimentarsi in qualche nuova attività, che sia essa un nuovo sport o semplicemente un hobby diverso dal solito.

Cancro - i pensieri, sfortunatamente, non mancheranno di certo e da mercoledì in poi potrebbero incrementare le preoccupazioni che già affliggono la mente ed il cuore. Sarebbe più opportuno evitare di pensare ai vari problemi, concentrandosi maggiormente sulla propria persona e sullo star bene.

Leone - i nati sotto al segno del Leone, contrariamente per quanto accade per altri segni, si imbatteranno in giornate pregne di amore e sentimentalismo, senza mettere da parte quel pizzico di pepe che rende più entusiasmanti le relazioni.

Ottimi amanti, da venerdì in poi, il Leone saprà sorprendere il proprio partner.

Vergine - se in amore ci saranno possibilità per potersi riappacificare con il partner, o comunque con la persona di cui ci si è innamorati, in ambito lavorativo non sarà così. Le discussioni con i colleghi e con il capo potrebbero mettere a dura prova la pazienza di questo segno, il quale potrebbe risultare poco produttivo sia per la realizzazione dei propri obiettivi che per il lavoro stesso.

Previsioni ed oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - un oroscopo non proprio positivo è quello che si prospetta per la Bilancia.

L'eros potrebbe tenere a bada le discussioni con il partner, fornendo qualche attimo di riconciliazione e relax, ma solo l'amore potrà tenere a freno la lingua per evitare di dire ciò che in realtà non si pensa. Lo stress e il nervosismo potrebbero essere causati da qualche piccolo battibecco sul lavoro.

Scorpione - la settimana in arrivo sarà decisamente tra le più fortunate del mese, soprattutto per coloro che sono alla ricerca di un lavoro abbastanza remunerativo e in grado di impegnare dignitosamente le giornate. Qualche novità positiva potrebbe essere nell'aria, basta solo non disperare e non abbandonarsi alla monotonia.

Sagittario - in amore si prospetta essere un periodo più che fortunato. Chi spera di incontrare l'anima gemella potrà finalmente imbattersi in essa, mentre chi vive all'interno di una relazione stabile potrebbe addirittura pensare di affrontare finalmente il passo decisivo. Attenzione, però, a non esagerare troppo con il romanticismo: non sempre viene apprezzato.

Capricorno - come già anticipato i giorni che stanno per arrivare potrebbero non essere così gioiosi per il Capricorno, soprattutto in ambito sentimentale e relazionale. I litigi con il partner, sfortunatamente, potrebbero essere all'ordine del giorno ed anche con i colleghi potrebbe non andare tanto diversamente.

Acquario - una forza così non si è mai vista dall'inizio del nuovo anno. Non si parla semplicemente della forza fisica, bensì di quella mentale che potrebbe rendere questo segno quasi invincibile. Nessun discorso potrebbe destabilizzare i nativi, ma attenzione a non esagerare con la troppa sicurezza.

Pesci - importanti novità sembrano essere nell'aria, soprattutto per i nati sotto al segno dei Pesci. C'è chi aspettava da tempo notizie in merito ad un probabile lavoro e chi, invece, attendeva risposte dalla persona di cui ci si è infatuati. Tutto arriverà in questo periodo, l'importante è riuscire ad aspettarsi di tutto senza cullarsi troppo.