L'Oroscopo dal 10 al 16 febbraio apre le porte ad una settimana molto avvincente e piena di emozioni d'amore. Lunedì e martedì avremo la gibbosa calante in Vergine. Mercoledì la Luna si sposterà in Bilancia per poi transitare in Scorpione nel giorno di San Valentino. Domenica, l'astro luminoso sarà in Sagittario. Da ciò si evince che saranno delle giornate intense e piuttosto differenti. I nati del Cancro riceveranno una sorpresa per San Valentino mentre l'Ariete vivrà dei momenti emozionanti. Amore, lavoro, famiglia, fortuna e denaro saranno al centro delle previsioni astrologiche della settimana.

Previsioni settimanali da Ariete a Vergine

Ariete - Preparatevi a trascorrere una settimana allegra e piena di emozioni. Ci saranno delle serate speciali da trascorrere in dolce compagnia. Vi sentirete invasi da una ventata di ispirazione e positività. Le giornate più insidiose saranno quelle di lunedì e giovedì, specialmente per i pendolari. Qualcosa salterà, ma non dovrete prenderla a male. Da venerdì l'amore di riaccenderà. Sabato sarà la giornata migliore per organizzare qualcosa di avvincente o romantico.

Arriveranno delle buone notizie per i cuori solitari, infatti Cupido sarà finalmente pronto a scagliare la sua freccia, ma dovrete farvi trovare. Uscite, svagatevi e non lamentatevi sempre.

Toro - Questa settimana permetterà di ottenere qualche soldo in più, soprattutto se a gennaio avete lavorato sodo. Lunedì e martedì saranno le peggiori giornate in quanto si registreranno ritardi e scioperi che rischieranno di incasinarvi ulteriormente.

Giocate d'anticipo e siate pronti ad ogni evenienza. In amore, le coppie giovani ritroveranno la voglia di fare progetti a lungo termine. Coloro che stanno affrontando una crisi non dovranno temere nulla perché, se il sentimento è forte, tutte le intemperie saranno superate. Dopo la tempesta torna sempre il sereno. Non sperperate in maniera causale, imparate a tenere i conti in ordine onda evitare spiacevoli sorprese a fine mese.

Nel weekend sentirete l'esigenza di staccare la spina, qualcuno rischierà di beccarsi il raffreddore.

Gemelli - Sarà una settimana piena di emozioni e d'amore. I cuori solitari avranno molte chance di incontrare una persona interessante che potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Fate leva sul vostro spirito socievole. Emanerete un'energia incredibilmente contagiosa, ma cercate di non combinare pasticci all'interno dell'abitazione. In casa dovrete sistemare un certo guasto oppure riordinare le dispense dalla cucina. San Valentino si avvicina, per cui se siete in dolce compagnia dovrete guardarvi attorno in cerca di un bel regalo per la persona del cuore.

Non trascurate il fisico e fate meno vita sedentaria.

Cancro - Nel lavoro dovrete essere pazienti, specialmente se lavorate alle dipendenze di un capo dispotico o con dei colleghi fastidiosi. Non lasciate che lo stress e i fattori esterni influenzino la vostra vita, siate maggiormente tolleranti. Qualora una situazione dovesse complicarsi, incominciate a cercare un'alternativa migliore ma non perdete le staffe altrimenti rischierete di apparire poco professionali. Questa settimana sarà magica per l'amore, soprattutto per chi è felicemente impegnato. Il partner vi stupirà con un regalo mozzafiato, ma ricordate che l'amore si dimostra quotidianamente.

Qualcuno presto farà un bel viaggio, magari nel fine settimana. La passione sarà stellare.

Leone - Sarà un'effervescente settimana carica di aspettative e novità. Un problema spinoso sarà messo in standby a favore dell'amore e dei sentimenti. Le coppie avranno modo di partire per un viaggio che durerà tutto il weekend mentre i single si rilanceranno. Ci sarà una gran voglia di rialzarsi e ripartire. Vi sentirete molto energici e battaglieri, insomma sarà una settimana da leoni! Occhio al portafoglio, sarete tentati da un certo acquisto. Prima di fare una mossa decisiva sarà meglio rifletterci per un po'.

La passione non mancherà, specie per le coppie giovani. Presto il vostro futuro sarà delineato.

Vergine - Lunedì e martedì sarete fortunati grazie alla presenza della Luna che donerà un pizzico di consapevolezza e fantasia. Sfruttate questo spirito di forza per intraprendere una dieta o per muovervi di più, siete fin troppo sedentari. L'amore potrebbe bussare alla vostra porta entro il weekend, cercate di non farvi trovare impreparati o struccati. Da un po' di tempo state lavorando ad un progetto destinato a portare maggiori benefici alla vostra vita, comunque sia, il lavoro avrà un po' di rallentamenti.

Questa settimana porterà confusione, tuttavia non dovrete mollare. Venerdì 14 l'amore sarà messo in primo piano, si defila un San Valentino speciale.

Oroscopo sino al 16 febbraio: la settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - La seconda settimana di febbraio porterà una ventata di aria fresca in primis nel settore interpersonale. Pioggia di novità in arrivo nel settore lavorativo e finanziario, ma dovrete essere diplomatici per ottenere dei risultati soddisfacenti. Qualcosa comincerà a muoversi e potrete trarre dei vantaggiosi profitti. Tenetevi alla larga dagli strapazzi perché sarete già troppo impegnati nelle vostre questioni.

Il 14 le coppie si lasceranno andare alla passione, una sorpresa vi lascerà a bocca aperta. Pensate alla vostra salute e programmate una giornata alla SPA. Potrebbe arrivare un contratto o una collaborazione nuova.

Scorpione - In settimana avrete a che fare con delle persone che vogliono sempre avere ragione. Una crisi d'amore potrebbe esplodere, non fa bene tenersi tutto dentro. Nei giorni centrali della settimana dovrete tenere duro e scardinare ogni dubbio o ostilità. Non saranno da escludersi dei piccoli problemi articolari o circolatori, una capatina dal medico di fiducia servirà a tranquillizzarvi.

Nel weekend la Luna entrerà nel vostro segno portando calma e concentrazione. Da venerdì l'amore tornerà protagonista e la fiamma della passione arderà senza sosta. Imparerete delle nuove cose, ma dovrete tenere la mente aperta. Nella vita non si finisce mai di imparare.

Sagittario - Sarà una settimana prosperosa. Se nel weekend avete programmato ogni cosa, riuscirete a eseguire tutte le mansioni con il minimo affanno. I panni sporchi si lavano in famiglia, per cui non permettete a nessuno di ficcanasare nei vostri affari personali. Ci sarà spazio per dialogare di un argomento importante, ma attenzione alle incomprensioni con i figli adolescenti o i genitori anziani.

Dovrete essere solamente più prudenti sul piano economico, ultimamente si stanno verificando delle spese impreviste. Apprenderete una notizia curiosa, cercate solamente di non dare ascolto ai pettegolezzi altrui. Questa sarà la settimana dell'amore, anche i cuori solitari vivranno delle entusiastiche avventure.

Capricorno - Il buongiorno si vede al mattino e voi comincerete la settimana con lo spirito giusto. Lunedì e martedì sarete molto efficienti nel lavoro. Le coppie partiranno per un viaggio d'amore. Venerdì le sorprese non mancheranno e il romanticismo raggiungerà degli alti livelli. I cuori solitari apriranno il loro cuore ad una nuova conoscenza, ma anche un'amicizia di vecchia data potrebbe rivelarsi qualcosa di speciale.

Apprenderete un'informazione interessante che vi sarà di grande utilità. A volte avete l'impressione che gli altri siano migliori di voi, ma non è così. Ognuno è speciale a modo suo, dovete imparare ad apprezzarvi per quello che siete. Avrete voglia di rinnovarvi, prenotate una giornata in una SPA, avete bisogno di pensare a voi stessi.

Acquario - Sarà una settimana freddolosa ma anche piena di atmosfera romantica. Le coppie, anche quelle che hanno vissuto una crisi, si riappacificheranno. Coloro che cercano una gravidanza, questa sarà una settimana favorevole. Fate le cose con calma e cura, il successo sta nei dettagli.

Presto nel lavoro arriverà un inaspettato elogio che vi renderà contenti. Sabato e domenica in famiglia si respirerà un clima estremamente piacevole, organizzate qualcosa da fare con i figli.

Pesci - A metà settimana avrete la testa tra le nuvole. Chi è in coppia vivrà un emozionante San Valentino pieno d'amore. Non saranno da escludersi delle sorprese per chi è single, infatti, qualcuno potrebbe ricevere una spiazzante dichiarazione. Dovrete ricambiare un favore che avete chiesto a qualcuno nei giorni scorsi. Siete ipocondriaci, temete di ammalarvi per un nonnulla. Alcune vostre fissazioni finiranno per far perdere le staffe ad una persona a voi cara.

Nel lavoro arriveranno dei nuovi incarichi. Incontrerete una persona che non vedete da molto tempo, salute compatta.