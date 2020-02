L'Oroscopo della prossima settimana, quella che va da lunedì 10 a domenica 16 febbraio, preannuncia delle novità importanti dal punto di vista professionale per il segno zodiacale dell'Ariete mentre per quanto riguarda il segno dei Pesci e dell'Acquario non si preannunciano giorni facili da gestire. Sorprese dallo sfondo passionale in arrivo per lo Scorpione, la Vergine e i Gemelli che guadagneranno una posizione molto vantaggiosa. Andiamo a vedere la classifica dei dodici segni zodiacali relativa alla prossima settimana, quella che va da lunedì 10 a domenica 16 febbraio.

Classifica e oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio: Toro in ottava posizione, incertezze per l'Acquario

12° posto Acquario: non riuscite più a tollerare alcuni strani comportamenti. Le vostre amicizie non fanno altro che procurarvi dei dubbi e delle incertezze. Il vostro atteggiamento è sincero e pretendete la stessa sincerità da parte dei vostri amici. Profilo professionale 3. Sentimenti 2

11° posto Pesci: prospettive non buone per i nati sotto il segno dei Pesci. L'influenza negativa di Marte potrebbe giocarvi dei brutti scherzi, dovrete fare i conti con un pericoloso calo di vitalità.

Consolatevi col fatto che potrete notare dei lievissimi miglioramenti a partire da mercoledì grazie all'energia lunare. Lavoro 2. Ambito sentimentale 3.

10° posto Cancro: la prossima settimana sarà sicuramente poco interessante per il Cancro, non ci sono novità rilevanti. In ogni caso, dovrete far fronte ad alcune situazioni spiacevoli che potrebbero accadere sul posto di lavoro: sarà, dunque, fondamentale mantenere il proprio self control al fine di non complicare il rapporto con i colleghi.

Profilo lavorativo 3. Amore 3.

9° posto Sagittario: settimana un po' difficile da affrontare. Le giornate di giovedì e venerdì vi metteranno a dura prova e non sarà facile superare gli ostacoli. Nell'ambiente di lavoro forse dovrete fare i conti con alcuni atteggiamenti non troppo graditi da parte dei vostri colleghi. Anche in famiglia dovrete cercare di non perdere la calma. Ambito professionale 3.

Profilo passionale 4.

8° posto Toro: Giove non si preannuncia in buona posizione per i nativi del Toro. Si tratta di un fattore negativo di cui dovrete tenere conto. A partire dalla giornata di giovedì, potrete riscontrare dei miglioramenti ma bisognerà, comunque, mantenersi positivi fino al weekend. Lavoro 4 . Amore 4.

Oroscopo settimanale, classifica: novità per l'Ariete, Leone in quinta posizione

7° posto Capricorno: poche novità di rilievo per i nati sotto il segno zodiacale del Capricorno. Non si prevedono particolari novità nell'andamento quotidiano salvo qualche piccolo imprevisto che potrebbe presentarsi all'inizio della settimana.

Tenete presente, comunque, che non si tratterà di nulla di particolarmente rilevante, sarà solamente qualcosa di temporaneo. Profilo lavorativo 4. Ambito sentimentale 5.

6° posto Bilancia: sentite la necessità di riorganizzare la vostra vita. Eliminare tutto ciò che risulta inutile ai vostri occhi potrebbe essere un buon inizio. La prossima settimana dovrà essere incentrata sulle iniziative importanti e sui buoni propositi, altrimenti correte il rischio di cadere nella malinconia. Lavoro 5. Amore 6.

5° posto Leone: settimana in cui dovrete concentrarvi sul vostro partner. Sarà importantissimo mantenere vivo il dialogo in modo da poter capire nel migliore dei modi le esigenze altrui.

Sorprese in arrivo per le giornate di venerdì e sabato, tenetevi pronti. Profilo lavorativo 6. Passione 7.

4° posto Ariete: buoni propositi con l'arrivo della prossima settimana. Si preannunciano proposte decisamente interessanti tra le giornate di mercoledì e giovedì. Resta, comunque, sottinteso il fatto che queste proposte dovranno essere prese in considerazione con una certa attenzione ed esaminate con cura. Ambito professionale 7. Sentimenti 8.

Classifica e previsioni zodiacali dal 10 al 16 febbraio: sorprese in amore per la Vergine, Scorpione in pole position

3° posto Vergine : dal punto di vista della passione e del romanticismo, sono in arrivo delle piacevoli sorprese.

Sarà il momento adatto per le coppie per cercare un riconciliamento nel caso in cui vi fossero stati dei dissapori nelle scorse settimane. Un buon consiglio è senza dubbio quello di organizzare delle serate intime, da trascorrere possibilmente solo con la compagnia del vostro partner. Profilo lavorativo 8. Amore 8.

2° posto Gemelli: si preannuncia una settimana romantica per i Gemelli.Tra giovedì e venerdì avrete l'opportunità di vivere delle giornate positive sul piano umorale. Si preannunciano serate armonioso, in compagnia del vostro lui o della vostra lei. Ambito professionale 8. Profilo sentimentale 9.

1° posto Scorpione: settimana molto intrigante sul piano passionale per lo Scorpione. Meglio di così non potrebbe andare, preparatevi per una settimana davvero esaltante. Secondo l'oroscopo si preannuncia una settimana molto focosa per le giovani coppie: avrete l'opportunità di vivere un'ottima intesa sessuale con il vostro partner. Profilo lavorativo 9. Amore 9.