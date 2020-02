L'Oroscopo del giorno 13 febbraio 2020 riprende a 'macinare' predizioni, analizzando in profondità il cielo astrale di questo giovedì. Come sempre, amore e lavoro saranno i due principali comparti della vita ad essere sottoposti ad indagine mirata, in questo caso relativamente ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A rappresentare i simboli astrali migliori, in questa giornata saranno solamente in due, tra cui Bilancia, segno designato nel periodo a 'cinque stelle'.

Curiosi di scoprire qual è l'altro fortunato che affiancherà il segno d'Aria sopracitato? Ebbene, ad essere favorito nella solita quotidianità, il Sagittario, forte dello splendido trigono in atto tra Marte e Urano in Toro. Ad avere una giornata al limite invece, Pesci e Acquario: secondo quanto esposto nell'oroscopo di giovedì 13 febbraio, al primo dei due toccherà fare i conti con un frangente 'sottotono', mentre all'altro il responso è più pesante in quanto valutato con il 'ko'. A seguire maggiori dettagli.

Classifica stelline 13 febbraio 2020

La classifica stelline interessante l'oroscopo del 13 febbraio 2020, è pronta a mettere in evidenza chi avrà un giovedì positivo e chi invece dovrà accontentarsi di stare 'alla finestra' (per il momento!). Diciamo subito che ad avere diritto a godere della parte alta della scaletta con le stelline quotidiane, come già anticipato, il segno della Bilancia e quello del Sagittario, meritatamente classificati in prima posizione.

Certamente in odore di positività risultano ben altri due simboli astrali presenti nella parte centrale della scaletta con le stelline. Andiamo a coprirli insieme al resoconto finale dettato dalle effemeridi, ovviamente interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Pesci;

★★: Acquario.

Oroscopo giovedì 13 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★.

Partirà molto bene questo vostro giovedì di metà settimana. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, avendo valutato nel modo corretto i risultati conseguenti alcune vostre scelte/azioni, state finalmente cominciando a raccogliere i tanto desiderati frutti. Nella coppia, eccellente l’intesa. Single, le previsioni del giorno invitano ad iniziare a guardare un po' più lontano del vostro naso: preparatevi a un globale rinnovamento nell'animo e nel fisico. Gli astri intanto incitano a darsi una mossa: è tempo di agire. Nel lavoro, il periodo promette poco, tuttavia non sarà negativo: per chi non lavora ecco un'idea da prendere al volo: perché non iniziare a fare una ricerca di lavoro online, in base al vostro curriculum personale?

Le stelle potrebbero metterci lo zampino positivo.

Scorpione: ★★★★. Giovedì 13 febbraio giornata all'insegna dell'abbastanza buono o della sufficiente utilità. In amore, per quanto riguarda la vita di coppia, continuano a mancare quegli stimoli che vorreste per ravvivare il rapporto: il partner è assente o preso da altri pensieri. Dovreste cercare di sfruttare in modo conveniente la parte iniziale e centrale del periodo: approfittatene per fare luce sulle cose che non vanno, oppure sulle situazioni in attesa di essere chiarite una volta per tutte. Single, l'oroscopo del giorno a voi ancora in cerca d'amore invoglia a frequentare i posti nuovi, inesplorati, dove poter trovare persone affini al vostro bel carattere.

Nel lavoro invece, potreste avere di più, certamente, ma meglio poco che niente.

Sagittario: ★★★★★. Si preannuncia un giovedì esemplare in campo sentimentale, soprattutto a voi che amate leggere libri di avventura. Forse vivrete una giornata bella quasi come nelle favole. In amore, gli astri consigliano di essere più disponibili e attenti alle esigenze del partner: il saper individuare i propri difetti sarà certamente un buon segno. I rapporti evolveranno abbastanza velocemente, nei casi più estremi non saranno da escludere cicogne in arrivo. Single, se avete optato per un rapporto di tipo superficiale, adesso la paura di soffrire potrebbe risultare reale: avete mai pensato di trasformarlo in un nuovo grande amore?

Quello vero ovviamente! Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 13 febbraio al Sagittario indica che più di qualcuno di voi potrebbe essere come un libro aperto agli occhi dei colleghi: nulla da temere, nessuno ne approfitterà.

Astrologia del giorno 13 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì indica che tale periodo non dovrebbe dare troppe problematiche o situazioni poco congeniali dalle quali dover fuggire. A voi Capricorno, secondo l'oroscopo del giorno, sarà il settore interessante l'amore a regalare qualche piccola soddisfazione. In coppia soprattutto, piccole disfunzioni a livello di dialogo.

Se poi si respira un po’ l'aria di crisi ne rapporto sentimentale, probabile che tale situazione potrebbe protrarsi fino a tarda sera, mettendo a rischio il buonumore complessivo. Single, voi invece assolutamente no a ripartire da zero, sia verso le persone che nelle intenzioni. Il consiglio è quello di fermarsi un po' e riflettere: non fate troppi progetti, anzi, prendetene di petto uno e portatelo a buon fine. Nel lavoro, in arrivo idee o iniziative interessanti da mettere in campo.

Acquario: ★★. Il prossimo giovedì nulla da aspettarsi dall'oroscopo: pianeti dissonanti saranno pronti a mettere i classici paletti alle vostre azioni/intenzioni.

Come comportarsi, dunque? Intanto, per quanto riguarda il campo sentimentale, in base a quanto espresso dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario i battibecchi con il partner saranno all'ordine del giorno. Tiritere e musi lunghi potrebbero perfino susseguirsi per tutto il pomeriggio ed arrivare fin anche a tarda serata. Single, partirà in sordina soprattutto la prima metà del pomeriggio. Alla fine, però esploderà la passione, permettendovi di trascorrere momenti maliziosi con chi sapete. Nel lavoro invece, non vi sentirete certamente meglio: per quanto ci sia qualcosa che vi turba, riuscirete a non evitare le solite preoccupazioni.

A qualcuno mancherà l'energia necessaria o l'umore giusto.

Pesci: ★★★. Giovedì giornata potenzialmente 'sottotono', non solo nelle solite incombenze legate al periodo, ma anche negli eventi straordinari, sia essi previsti che imprevisti. Secondo l'oroscopo del giorno 13 febbraio riguardo l'amore, il coraggio non vi manca di sicuro, di conseguenza cercate di prestare attenzione maggiormente a ciò che vi suggerisce il cuore, senza tuttavia disdegnare 'la ragione'. Se single invece, una persona potrebbe sapere più di quanto vorrebbe far credere: prestate solo attenzione a eventuali esperienze 'stravaganti' di quest'ultima.

Nel frattempo, iniziate pure ad affilare le vostre armi! Nel lavoro, per chiudere, una notizia buona ed una cattiva. La buona è che le cose stanno per cambiare; la cattiva è che non sappiamo quando.