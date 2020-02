La settimana che va dal 17 al 23 febbraio sarà molto particolare per i nati sotto il segno dell'Ariete.

Approfondiamo l'Oroscopo riguardante questo segno, in particolare sull'amore di coppia, sulle attività dei single e sulla sfera lavorativa. Un accenno alle caratteristiche principali dell'Ariete. Coloro che stanno vivendo una relazione di coppia avranno il fuoco dentro e passeranno una settimana all'insegna della passione e del desiderio. I cuori solitari potrebbero riuscire nell'intento di far 'capitolare' la persona che stanno corteggiando.

La sfera lavorativa sarà particolarmente buona, ma ci vorrà impegno e costanza, sarà il momento di tirare fuori un bel progetto.

Ariete: l'amore di coppia

I nati sotto il segno dell'Ariete passeranno una settimana molto passionale. Passato il San Valentino in maniera strepitosa, avrete la possibilità di proseguire con lo stesso desiderio e il medesimo ardore. Risulterete particolarmente fascinosi e il vostro partner non potrà fare altro che apprezzare.

Il rapporto di coppia vivrà dei momenti intimi molto incandescenti, il fine settimana potrebbe esserci spazio per un viaggio all'insegna del romanticismo.

I single nati sotto il segno dell'Ariete

Per quanto riguarda voi cuori solitari appartenenti al segno dell'Ariete, avrete la possibilità di effettuare incontri e nuove conoscenze. Potreste corteggiare e conquistare una persona, cercate solamente di ragionare e individuare quale possa essere il modo migliore per farlo.

Le stelle sono dalla vostra parte e nessuno obiettivo vi sarà precluso. Il fine settimana potreste passarlo in qualche locale, a divertirvi con la persona che avete deciso possa farvi compagnia.

L'Ariete e la sfera lavorativa

Il lavoro andrà molto bene, a patto che sappiate sfruttare la settimana favorevole e risultiate essere maggiormente intraprendenti.

Non rimandate a domani quello che potete fare adesso, mettete sul tavolo dei vostri superiori qualche buon progetto che possa farli seriamente riflettere sul vostro reale valore.

Le caratteristiche del segno dell'Ariete

Coloro che sono nati sotto il primo segno dello zodiaco risultano essere molto impulsivi.

Sono inoltre molto passionali e non sono soddisfatti se non corrono dei rischi, anche a costo che poi vada a finire male. L'Ariete ama avventurarsi in tante attività, anche se poi difficilmente riesce a portarne a termine. Si innamora di molte cose per poi abbandonarle a se stesse dopo un po'. I nati sotto il segno dell'Ariete non sono rancorosi ma non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno. Lottano fino in fondo per far valere le loro idee, costi quel che costi.