Di seguito Le previsioni zodiacali del segno del Leone, per la settimana che va dal 24 febbraio al 1° marzo. Riguardano principalmente la sfera sentimentale di coloro che stanno vivendo una relazione di coppia e per chi è ancora alla ricerca dell'anima gemella. Le coppie, dopo un periodo di crisi, vedranno finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. I cuori solitari potrebbero conoscere parecchie persone e cominciare una nuova frequentazione. Sarà preso in considerazione anche l'ambito lavorativo, che sarà interessante e consentirà di ottenere qualche gratificazione, anche se non nel breve periodo.

Accenno alle caratteristiche principali che contraddistinguono i nati sotto questo segno zodiacale

Leone: l'amore di coppia e per i single

L'amore di coppia prevede dei miglioramenti sostanziali per coloro che sono nati sotto il segno del Leone. Nel corso della settimana, dal 24 febbraio al 1° marzo, potrete andare incontro a qualche discussione di troppo: siate intelligenti e non accendete la polemica, qualche volta lasciate correre anche se non siete pienamente d'accordo. Il weekend potrebbe regalarvi qualche sorpresa positiva e sicuramente un po' di serenità.

I cuori solitari dovrebbero lasciarsi andare al divertimento: uscite e conoscete il maggior numero di persone possibili. Soprattutto il fine settimana risulterà essere l'ideale per l'inizio di qualche buona frequentazione. Non abbiate la presunzione di ottenere tutto e subito, rischiereste di vanificare alcune situazioni interessanti che avete avuto la fortuna di cogliere.

Il Leone e la sfera lavorativa

La sfera lavorativa sarà particolarmente interessante per i nati sotto il segno del Leone, soprattutto durante i primi giorni della settimana. Potreste ricevere delle gratificazioni e mettervi in luce agli occhi dei vostri superiori. Ci potrebbero essere delle offerte particolarmente vantaggiose: non accontentatevi mai di ciò che avete raggiunto, ma evitate sempre di fare salti nel buio.

Le cose andranno bene anche dal punto di vista economico, non abbiate fretta, però, perché i guadagni non saranno immediati. Ragionate maggiormente su un periodo medio - lungo.

Il Leone risulta essere un segno particolarmente generoso e leale. Preferisce non chiedere aiuto agli altri, ma sacrificarsi e sbrogliare da solo le proprie problematiche. I nati sotto questo segno, pur essendo forti e decisi, sono molto altruisti e non pretendono nulla in cambio. Sono dei leader nati e non si troverebbero a loro agio nel rivestire ruoli di secondaria importanza. I nativi sono ritenuti delle persone anche particolarmente intelligenti.