L'Oroscopo del segno della Vergine analizza l'andamento dei rapporti di coloro che stanno vivendo in coppia, di coloro che si definiscono cuori solitari e l'attività lavorativa e professionale. E' stata presa in considerazione la settimana che va dal 24 febbraio al 1° marzo. Sono state analizzate anche alcune caratteristiche di coloro che sono nati sotto questo segno. Giornate serene per chi sta vivendo un rapporto di coppia, attenzione solo alla gelosia. I cuori solitari dovranno accertarsi meglio di alcune situazioni e capire se una persona può fare realmente al caso loro.

Per quel che concerne l'aspetto lavorativo bisognerà porre l'attenzione sulle gelosie dei colleghi.

Vergine: l'amore di coppia e per i single

L'amore di coppia risulterà essere particolarmente buono per i nati sotto il segno della Vergine. Le vostre giornate marceranno, tendenzialmente, all'insegna della pace e della tranquillità. Dovrete solamente tenere a freno un pizzico di gelosia che ogni tanto pervade la vostra mente. Il partner potrebbe irrigidirsi e voi vedere vanificata la vostra serenità di base.

Sarebbe importante portare la dolce metà a cena fuori e farle vivere qualche momento davvero indimenticabile. I single potranno conoscere alcune persone, non fidatevi troppo del vostri istinto, siate lungimiranti e toccate con mano alcune situazioni spinose. Se vedete che l'interesse si base esclusivamente sull'aspetto fisico, lasciate stare e dedicatevi a cose maggiormente concrete.

La Vergine e la sfera lavorativa

Potrebbe essere una settimana dai due volti sotto l'aspetto lavorativo. Riuscirete ad ottenere ottimi risultati, ma potreste essere limitati da qualche gelosia di troppo da parte di alcuni colleghi. Non perdete di vista l'obiettivo, sacrificatevi e lavorate a testa bassa come non mai, arriveranno delle gratificazioni e mettere a tacere le malelingue. Si potrebbero verificare aumenti di stipendio o quantomeno delle agevolazioni da un punto di vista professionale.

Contate esclusivamente sulle vostre forze e non fidatevi di coloro che fanno troppe promesse.

Le caratteristiche del segno della Vergine

I nati sotto il segno della Vergine risultano essere precisi e non sopportano il disordine. Sono persone particolarmente critiche, questo loro modo di fare si palesa soprattutto per difendere gli altri, piuttosto che per il gusto di fara una polemica. La Vergine è un segno molto altruista, preferisce aiutare il prossimo anche a costo di uscire svantaggiato da una determinata situazione. Non è certamente romantico e passionale, inteso nell'accezione più comune, preferisce essere preso dalla testa piuttosto che dal corpo.