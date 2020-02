L'Oroscopo del giorno 19 febbraio 2020 è pronto a dire la sua riguardo a come saranno gli astri del prossimo mercoledì, giro di boa dell'attuale settimana. Target del momento Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di scoprire tra questi quali saranno quelli appoggiati dalle stelle? Sfortunatamente, l'Astrologia non sempre riesce a garantire fortuna e positività in contemporanea a tutti i segni zodiacali, per il semplice fatto che le effemeridi sono in lenta ma continua evoluzione.

Quindi i periodi positivi e quelli negativi si susseguono andando a favorire o a mortificare, a turno, ogni singolo segno dello zodiaco. La sola cosa che può consolare, per piegarla con un saggio detto, è questa: 'Oggi a me, domani a te!'. Bene, dopo questa piccola divagazione estemporanea in grado di spiegare in parte il senso delle previsioni, riprendiamo il discorso in merito al prossimo mercoledì. Iniziamo con una bella notizia per gli amici nativi nel segno interessato, ma anche per coloro toccati positivamente dalla cosa: l'entrata del Sole in Pesci.

La stella del nostro Sistema Solare entrerà nel segno di Acqua sopracitato alle ore 04:57 del primissimo mattino di mercoledì 19 febbraio: sarà fin da subito positività, fortuna e gioia di vivere in ogni contesto. Ad avvalorare la bontà di tale passaggio, due ottimi sestili da Urano e Marte verso il Sole ovviamente, portatori delle cinque stelline della buona sorte ai nativi dei Pesci. Giusto a titolo di cronaca, visto che questo non è il contesto dedicato allo stesso, diciamo subito che a godere della 'top del giorno' sarà il segno della Vergine, per motivi che andremo a spiegare nel trattato dedicato ai primi sei segni.

Adesso concentriamo l'attenzione sulla sestina legata agli ultimi sei da Bilancia a Pesci andando a valutare/criticare quanto esposto nell'oroscopo di mercoledì 19 febbraio e relativa classifica.

Classifica stelline 19 febbraio 2020

Ansiosi di scoprire come saranno gli astri questo mercoledì di metà settimana? Certo che sì, pertanto siamo pronti a dare risposta valutando il grado di positività dei singoli segni, ovviamente usando come 'strumento d'analisi' la nostra classifica stelline interessante l'oroscopo del 19 febbraio 2020.

A fare la differenza in questa parte della settimana come è facile intuire soprattutto grazie all'esplicito titolo d'apertura, sarà di certo il positivo passaggio del Sole in Pesci. La posizione migliore come anticipato già in apertura appartiene di diritto a Pesci, in questa giornata valutati a cinque stelle alla pari di coloro del Capricorno, quest'ultimi splendidamente supportati dalla cinquina rappresentata da Marte, Giove, Luna, Plutone e Saturno. A fare loro compagnia leggermente al di sotto del vertice della classifica, altri tre segni che andremo subito a svelare.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno, Pesci (Sole nel segno);

★★★★: Bilancia, Sagittario, Acquario;

★★★: Scorpione.

★★: NESSUNO

Oroscopo mercoledì 19 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. In arrivo un mercoledì 19 febbraio non troppo speciale ma ben equilibrato e quasi perfetto per dare la marcia giusta a questa parte della vostra settimana. Se volete veramente raggiungere un po' di successo, l'oroscopo invita ad evitare in primis 'la via vecchia', intraprendendo magari un itinerario più faticoso che sia però alla vostra portata: tante le possibilità, poche le occasioni per far vostra la giornata.

In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo legato al vostro segno, svariati i contrattempi ma molte le promesse, di cui pochissime quelle mantenute. Con questi presupposti, meglio rimandare le cose importanti. A qualche single potrebbe capitare l’occasione di fare un salto fuori dalla routine, forse per seguire un sentiero irto di insidie ma decisamente appassionante: cautela! Le previsioni del giorno invece, nel lavoro, invitano a giocare bene le vostre carte, senza strafare e senza fretta. I cambiamenti, se dovessero esserci, saranno determinanti per il vostro futuro.

Scorpione: ★★★. Partirà probabilmente 'sottotono' questo vostro mercoledì, preludio ad una giornata quasi sicuramente molto impegnativa.

Se qualcuno dovesse salutare a denti stretti, inutile starsene lì a lambiccarsi il cervello: affrontatelo e cercate un chiarimento. In amore invece, una piccola battuta d’arresto dovrete metterla in conto: con la persona del cuore ci sono vecchi attriti che tornano alla luce, dunque sarà necessario limare per bene spigoli e angolature. Approfittate della discreta ma sempre buona opportunità offerta dalle stelle per rimediare ad eventuali storture, pregresse o in atto. Single, l'oroscopo del giorno prevede che qualche inizio di relazione in via di consolidamento mostrerà il suo lato più rassicurante: potrebbe essere l'occasione ideale per riscoprire un sentimento che per molti sembrava un po' affievolito.

Nel lavoro, spesso sono proprio le piccole cose a fare grandi le imprese, e questo è un dato di fatto! Siate fiduciosi in voi stessi: mai gettare la spugna, ok?

Sagittario: ★★★★. Si preannuncia un mercoledì tecnicamente positivo che, in realtà, sarà da vivere con una certa attenzione cercando di non distrarsi troppo. In base all'oroscopo giornaliero, il periodo andrà a fasi alterne. Da un angolo di cielo scoccherà una luce che vi raggiungerà silenziosamente, alla quale potrete afferrarvi come se fosse una fune per eventualmente risalire la china. In amore, grazie alla particolare disponibilità affettuosa del partner particolarmente 'in vena', qualcuno di voi potrebbe avere un fremito di sana passione.

La maggior parte di voi Sagittario planerà in un tenero abbraccio, ancora più caldo verso fine sera: stuzzica tale prospettiva? Single, datevi una linea da seguire (leggasi obbiettivo): non 'campicchiate' sempre alla giornata senza essere convinti su dove, quando e con chi. Per non mettere in pericolo alcune sicurezze vi consigliamo di evitare posizioni discutibili: potreste rischiare di brutto! Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 19 febbraio al Sagittario indica un’ottima opportunità in grado di far aumentare il prestigio personale. Se così fosse, non pensateci su troppo ma agite veloci e convinti.

Astrologia del giorno 19 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì indica che il periodo potrebbe iniziare meglio del previsto per molti di voi Capricorno. Questa parte della settimana è decisamente favorevole in diversi campi per via della presenza in contemporanea di ben cinque astri presenti nel vostro settore: Marte, Luna, Giove, Plutone e Saturno. In amore quindi, spazio alla buona fortuna: senza titubanza alcuna, l'Astrologia consiglia di non demordere, soprattutto in certe situazioni affettive un po' difficili da gestire. Se una certa freddezza dovesse appannare la vostra attuale relazione di coppia, non rinunciate a impegnarvi affiche quest'ultima possa tornare ai fasti di un tempo: sappiate che la fiamma della passione si può riaccendere in ogni momento, basta solo volerlo.

Single, potreste fare un incontro inaspettato ma assai piacevole, anche se per alcuni potrebbe risultare alquanto destabilizzante. Di certo potrebbe essere un'ottima occasione per coloro non più impegnati o in cerca di una persona da amare. Per tutti gli altri invece il periodo potrebbe mostrare un rovescio della medaglia poco piacevole. Nel lavoro invece, cercate di non disprezzate a priori l’ipotesi di un cambio di programma o di una scelta imposta dall'alto: prima di criticare a priori, aspettate almeno di poter valutare con serenità i pro ed i contro.

Acquario: ★★★★. Giornata relativamente buona, positiva in certi frangenti ma con momenti abbastanza delicati da 'guardare a vista'.

In generale, alcuni eventuali amichevoli suggerimenti in arrivo da una persona a voi molto vicina vi saranno molto utili per riscattare un po’ di sicurezza in voi stessi, visto che il periodo si prospetta abbastanza facile per cadere in fallo. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, il consiglio è quello di evitare di essere troppo possessivi: capite che così non può andare? In effetti molti di voi non riescono quasi mai a dare quel sano senso di serenità al rapporto. Se poi qualche nativo fosse in vena di coccole stesse attento, perché in questo periodo potrebbe non essere adeguatamente ricambiato.

Single, le braccia di un partner potrebbero diventare un rifugio sicuro e accogliente per molti di voi, siete d'accordo? Facile intuire la risposta di tanti: 'ad avercelo un partner!'. Tranquilli, molto presto sorriderete anche voi. Nel lavoro invece, attenzione ad una vostra decisione rimandata per cause che conoscete bene: potreste scoprire di aver commesso un irreparabile errore.

Pesci: ★★★★★. La giornata sotto analisi, giro di boa di metà settimana, potrebbe regalare qualche bella soddisfazione in campo sentimentale e non solo, a più di qualcuno nativo dei Pesci. Il motivo lo abbiamo già svelato inizialmente: questo mercoledì arriverà a riscaldare il cuore un meraviglioso Sole nel segno: pronti a gongolare? Secondo l'oroscopo del giorno 19 febbraio, riguardo l'amore, arriveranno tante belle notizie e qualche interessante novità, soprattutto a coloro con problemi affettivi in corso. In coppia, il desiderio di oltrepassare certi limiti imposti dal costume o dall'etica sarà pressante: voglia di trasgressione? Mettetevi in testa il dover fare i conti, volenti o nolenti, con un partner abbastanza sveglio, dunque scaltro all'ennesima potenza: disposti a rischiare e a pagarne lo scotto? Se single invece, tentare di rincorrere 'forti emozioni' potrebbe cacciarvi in situazioni difficili da decifrare: se avete fegato fatelo! Alla fine, avrete comunque qualcosa di emozionante da ricordare. Un solo consiglio: non mettete in discussione obiettivi già raggiunti, ok? Nel lavoro, per chiudere, sono previsti piccoli intralci alle attività. Niente paura, se vi siete messi in testa di raggiungere 'quel traguardo', prima o poi ce la farete.