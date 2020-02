La settimana che va dal 17 al 23 febbraio risulterà essere molto interessante per i nati sotto il segno del Toro. L'Oroscopo relativo a questo segno prenderà in considerazione l'amore di coppia, l'attività dei cuori solitari e la sfera lavorativa e professionale. Un breve approfondimento anche sulle caratteristiche principali del Toro. Sarà buona la settimana per chi è in coppia, sbalzi d'umore e qualche gelosia di troppo accompagneranno alcune delle giornate. I single dovranno fare affidamento sul loro istinto, sorpresa non troppo positiva nel fine settimana.

Per quel concerne il lavoro ci saranno buone notizie, un progetto potrebbe portare diverse gratificazioni.

Toro: l'amore di coppia

Voi che siete nati sotto il segno del Toro e state vivendo una relazione di coppia, potrete vivere una settimana molto buona, soprattutto in riferimento ai primi giorni del periodo. Ci saranno alcuni sbalzi d'umori passeggeri, che dovrete essere abili a tenere sotto controllo. Il fine settimana potrebbe venir fuori un po' di gelosia da parte vostra, date fiducia al partner, non c'è motivo per irrigidirsi senza grosse motivazioni.

I single nati sotto il segno del Toro

I cuori solitari che appartengono al segno del Toro, vivranno una settimana particolarmente intensa. Farete molto affidamento al vostro intuito e nella maggior parte dei casi non sbaglierete. Se pensate di dover affondare il colpo su una determinata situazione, fatelo senza tentennamenti. Il fine settimana potrebbe riservare qualche sorpresa non troppo positiva, non allarmatevi e datele il giusto peso.

Il Toro e la sfera lavorativa

La settimana, per voi del segno del Toro, risulterà essere interessante sotto il profilo lavorativo e professionale. Riceverete, soprattutto nei primi giorni, alcune gratificazioni relativamente ad un progetto che avete brillantemente portato a termine. Per quanto riguarda l'aspetto economico, non esagerate, lasciatevi andare a qualche spesa ma non sbizzarritevi con le cose superflue.

Le caratteristiche del segno del Toro

I nati sotto il segno del Toro hanno tante peculiarità, alcune positive, altre meno. Innanzitutto sono persone che amano la sostanza e non l'apparenza. Se convinti delle loro idee non temono confronti e le difendono davanti a tutto e tutti. Risultano essere scaltri, difficilmente si muovono se non sono sicuri di ricevere qualcosa in cambio o di raggiungere un obiettivo. I nati nel segno del Toro preferiscono i valori tradizionali come il rispetto e la famiglia, anche per questo cercano rapporti duraturi e concreti. Hanno un valore del denaro piuttosto particolare, amano spendere ma solo per se stessi.