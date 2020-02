Le predizioni zodiacali di venerdì 14 febbraio 2020 sono pronte a dare conferme o smentite in merito alla imminente giornata di San Valentino. Sarà un venerdì da dedicare in esclusiva all'amore, con la persona amata al centro dell'attenzione. Volendo dare qualche anticipazione, diciamo subito che a gongolare questo venerdì saranno pochi segni. Per l'Ariete si prospetta una splendida giornata con sorpresa. L'umore sarà in risalita per il Toro mentre piccole incombenze sono da mettere in conto ai Gemelli.

A questo punto diamo spazio alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete. Le predizioni zodiacali per la giornata di San Valentino annunciano piacevolissime sorprese in arrivo. In campo sentimentale tutte le vostre intenzioni, tutti i vostri pensieri ruoteranno attorno all’amore e aspetterete con il batticuore il momento dell'intimità, anche se l’età non è più verde. Nel lavoro vi sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi da non farsi sfuggire per nessun motivo.

L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati.

Toro. L’umore è in risalita secondo le vostre predizioni zodiacali e potete trascorrere la giornata degli innamorati occupandovi dei progetti che vi stanno a cuore, evitando di ripetere certi errori. La visita inaspettata di un amico di vecchia data sarà l’occasione giusta per svagarvi un po'. Sul lavoro utilizzate i prossimi due o tre giorni per mettere a punto un piano di lavoro.

In questa parte della settimana le predizioni zodiacali indicano che potrete concludere un buon affare. In amore potete contare su un’ottima sintonia fisica, ma per raggiungere una vera intesa con il partner, dovrete aprirvi di più al dialogo.

Gemelli. Non certo esaltante, ma tutto sommato abbastanza serena, la giornata vi vedrà impegnati a smaltire una serie di incombenze, noiose ma necessarie. Non è il momento di prendere decisioni importanti, poiché sarebbero condizionate dalla confusione.

Nel lavoro le predizioni zodiacali invitano ad approfittare del prossimo week-end per mettere a punto un piano da seguire durante l’intera settimana ventura, evitando così di perdere tempo prezioso. Molte, troppe ambiguità in campo sentimentale, proprio in questa festa degli innamorati. Occorrerebbe un salutare dialogo chiarificatore, per dissolvere come per magia ogni eventuale malinteso.

Cancro. L’umore migliora e la giornata è proficua per firmare contratti, ricevere ospiti o, se ce ne fosse bisogno, tentare di ricucire un rapporto. Un atteggiamento più disponibile da parte vostra riporta l’armonia tra le pareti domestiche e con i colleghi.

Nel lavoro, se avete una questione legale in sospeso, potete tirare il fiato. Nonostante qualche imprevisto, la risolverete rapidamente. In amore siete spontanei, socievoli e affabili, potrete dare inizio ad un nuovo rapporto, ma per sapere se è vero amore occorre dare tempo al tempo.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone. Le predizioni zodiacali del giorno 14 febbraio esaltano il fatto che il desiderio di ottenere risultati concreti possa aiutare ad affrontare con razionalità i problemi e a difendere gli spazi faticosamente conquistati. Un amico in difficoltà ha bisogno del vostro supporto morale: saprete fargli tornare il sorriso.

Riguardo il lavoro siete esigenti, come anche lo siete in fatto di collaborazioni, state valutando l’eventualità di inserire personale più qualificato nel vostro staff. In amore non c'è niente di meglio che trascorrere la serata di San Valentino in compagnia della persona che amate. Date importanza alle piccole cose.

Vergine. Conferme rassicuranti su una questione delicata arrivano dalle persone vicine. Di fronte ad una scelta che coinvolge la famiglia, agirete con serenità e buon senso. Un’iniziativa potrebbe avere ottimi sviluppi, soprattutto se valutati dal punto di vista economico. Nel lavoro con un po’ di autocompiacimento potete dichiararvi soddisfatti di ciò cui avete dato vita e aspettarne serenamente gli sviluppi.

In campo sentimentale le piccole attenzioni del partner vi faranno riflettere. Non potreste rinunciare facilmente ad un rapporto che vi dà così tanto.

Bilancia. Ben protetti dal transito della Luna, cominciate la giornata di San Valentino partendo con il piede giusto e i vostri programmi procedono senza intoppi. Vi adopererete per soddisfare un vostro desiderio, ma non dimenticate che esistono anche gli altri. Sul lavoro ci saranno alcuni cambiamenti anche se non nell'immediato, ma dovrete armarvi di pazienza, qualità piuttosto insolita per voi. Cominciate a seminare, raccoglierete in futuro. In amore anche se non esaltante, il periodo è positivo e quindi dovreste cercare di sfruttarlo.

Non lasciatevi scoraggiare da esperienze passate.

Scorpione. Vi aspetta un venerdì 14 febbraio più faticoso del solito, fatto di piccole grane legate ai problemi quotidiani e di qualche preoccupazione di ordine economico. Ma non siete i tipi che si fanno scoraggiare da intoppi e contrarietà: avete già in mente come rimediare. Sul lavoro occupatevi soltanto dell’ordinario, senza permettere ad altro di distrarvi. Solo in questo modo riuscirete a superare i numerosi intoppi.In amore, prove alla mano, messi spalle al muro dal vostro compagno o compagna non potete più negare: vi siete dimenticati un importante anniversario proprio adesso che è la festa degli innamorati!

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario. Potete contare su prospettive astrali molto stimolanti, grazie alla Luna amica del segno, pronta a instaurare un accordo molto armonioso anche con Urano. Come approfittare di tanta generosità planetaria spetta a voi deciderlo. Avete l’imbarazzo della scelta. Gli obiettivi che vi siete dati in ambito lavorativo li avete già da tempo ben chiari in testa. Ora potreste finalmente trovare la strada adatta per concretizzarsi. Insolitamente romantici e comunicativi, in amore trovate un modo originale per esprimere con chiarezza alla persona amata tutta la forza del vostro sentimento.

Capricorno. Sprizzerete energia da tutti i pori in questo venerdì dedicato alla festa degli innamorati. In amore quindi, grande festa nel vostro cielo astrologico. La vita di coppia e gli affetti in genere potranno godere degli ottimi transiti, con Luna e Venere pronti a favorire ogni desiderio affettivo. Via libera alle conquiste se siete single. In ambito del lavoro fidatevi dei vostri riflessi, di quello che la vostra mente vi suggerisce. Successi professionali davvero lusinghieri potranno arrivare a quanti operano nel settore pubblicitario.

Acquario. L’ottimo sestile lunare, rafforzato anche dai favori di Mercurio e Marte, questo venerdì vi dà la carica, rendendovi coraggiosi e determinati come non mai.

Il vostro compito è quello d’incanalare nel modo più costruttivo possibile tanta benevolenza planetaria. Un affare di lavoro, dopo avere a lungo arrancato, potrebbe finalmente prendere il volo. E il merito è tutto della tenacia con cui vi siete applicati. In amore è il momento di mettere ordine nelle vostre vicende sentimentali. Ciò vuol dire che dovete piantarla di tenere il piede in due staffe.

Pesci. Le predizioni zodiacali di venerdì 14 febbraio riguardo l'amore annunciano un cambiamento, tanto improvviso quanto imprevisto: vi spiazza e rischia di togliervi il sorriso. Ma non esagerate facendo di un sasso una montagna.

Calma e sangue freddo: non vi occorre altro per fronteggiare un inconveniente. Ve la caverete egregiamente. Se doveste rincasare stressati, arrabbiati e il rischio che ve la prendiate con il partner è alto, allora meglio uscire di nuovo per starvene un po’ da soli. Nel lavoro, Mercurio negativo per il segno non vi facilita certo la vita. In questo momento non siete in grado di prendere iniziative, perciò pazientate.