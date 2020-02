Inizia una nuova giornata per il vostro segno zodiacale e l'oroscopo del 13 febbraio è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica. I nativi del Toro devono fare attenzione agli investimenti azzardati, mentre le persone nate sotto il segno del Leone potrebbero ricevere una scossa in amore. Segno per segno, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni astrali su amore e lavoro per tutti i simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Allegria, entusiasmo, la voglia di cambiare quello che non va, sono tutti presenti all'appello, insieme a un pizzico di fortuna.

Le uniche note dolenti di questa giornata sono incomprensioni ed equivoci. Chiarimenti e dialoghi non sono all'ordine del giorno, quindi, è meglio pensare con il cuore che con la testa. Nel lavoro, se state attenti a qualche insidia potreste ottenere buoni risultati. L'Oroscopo consiglia di fare molta attenzione: il cambiamento che aspettate potrebbe essere vicino. Situazione economica in fase di ripresa.

Toro – Se ci sono situazioni da chiarire tra voi e la vostra dolce metà, l'oroscopo consiglia di lasciar passare qualche giorno.

Se la vostra unione è già stata messa a dura prova, potreste decidere di lasciare il vostro partner. Ma si tratta di pochissimi casi, perché la maggior parte di voi vivrà un periodo felice. Non mancano emozioni speciali e la voglia di tornare a corteggiarsi. In campo professionale è arrivato il momento di passare all'azione e di avviare i progetti che avete in mente. Questo oroscopo raccomanda di fare molta attenzione agli investimenti azzardati.

Gemelli – Il vostro cuore, in questa giornata, potrebbe essere turbato da emozioni instabili e qualche inquietudine. Potrebbe essere un gran casino se deciderete di non far trapelare nulla all'esterno. Nonostante i mille dubbi, riuscite a capire quali sono i passi migliori da compiere. Se siete in cerca di lavoro, mandate il curriculum a destra e a manca, e fate girare la voce anche sui social. Magari trovate qualcosa di positivo per la vostra carriera.

Previsioni di giovedì 13 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Ottime prospettive in amore, soprattutto per le relazioni in fase di rottura. La maggior parte di voi fa la pace, trova il modo di riaccendere la passione e la complicità. Alcuni di voi, però, usano la discussione come pretesto per girare pagina e ricominciare una nuova vita, più felice della precedente. L'oroscopo avverte che Cupido è ancora in agguato e che non si è dimenticato dei cuori solitari. Nel lavoro dovete valutare bene i passi da compiere e, soprattutto, aggiornare le vostre conoscenze e competenze.

Leone – Il dialogo e la complicità di coppia potrebbe ricevere una scossa, bella o brutta.

Tutto dipende dalla situazione che state vivendo con il vostro partner, coniuge. Questa giornata di giovedì potrebbe aiutare i single a coronare un interesse amoroso nato in precedenza oppure a conoscere gente nuova. Andare subito al sodo è un’impresa titanica. Periodo eccellente per riprendere o continuare la vostra attività. Attenti a non lasciarvi prendere la mano da facili entusiasmi per una proposta che andrebbe valutata meglio.

Vergine – Questo potrebbe essere un periodo molto entusiasmante, soprattutto per i vostri progetti. L'oroscopo consiglia di ricominciare a vivere secondo le vostre regole e i vostri desideri.

Sei cuori solitari non hanno ancora trovato l’anima gemella, non devono scoraggiarsi: un nuovo amore potrebbe arrivare e sbocciare. Ottime le prospettive per lavoro e carriera, darete prova di solerzia, impegno e abilità. Non siate avventati nella sfera economica.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Ottimo periodo per iniziare a progettare qualcosa di solido e importante con il partner. Questo è anche un modo per approfondire la complicità e l’affinità, e crearne di nuove. Periodo vivace per i single, che non hanno difficoltà a conoscere gente nuova. Non vi resta che lasciare il passato alle spalle e farvi avanti.

Proprio il lato finanziario delle vostre attività potrebbe regalarvi tante soddisfazioni. È anche un periodo favorevole per incrementare le entrate, investire e trovare il modo di tagliare sulle spese, senza rinunciare a qualcosa.

Scorpione – Discussioni in atto? I motivi possono essere tanti e diversi. L'esito sarà abbastanza simile per tutte le coppie. Potrebbe essere un periodo soddisfacente per la vostra vita affettiva, a patto che mettiate una pietra sopra a ciò che vi ha fatto male. In campo professionale dovete fare attenzione alle scelte da fare. Non siate avventati, anzi, siate prudenti e aspettate la fine del mese per prendere decisioni definitive.

A coloro che aspettano notizie da un bel po', l'oroscopo consiglia di mantenere la calma e di avere tanta pazienza.

Sagittario – Approfittate di questa giornata per lasciarvi alle spalle eventuali rancori. Il rapporto potrebbe complicarsi a causa di emozioni contrastanti da parte vostra o del partner. Non abbiate paura di mettere in discussione la vostra relazione, scavate a fondo, cercate di capire e spiegarvi. Presto questo breve periodo di incertezza diventerà solo un lontanissimo ricordo. Vi aspetta un buon periodo per ottenere raggiungere un traguardo o magari trovare un impiego. Alcuni di voi potrebbero ricevere un premio per aver lavorato in modo impeccabile, ma non è arrivato ancora il momento di diventare miliardari.

L'oroscopo di giovedì 13 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – È arrivato il momento di iniziare a progettare qualcosa di speciale con la vostra anima gemella. Magari una piccola vacanza, una convivenza, un acquisto e tanto altro ancora. Per i cuori solitari ci sono i presupposti per vivere una nuova storia, incontrare finalmente l'anima gemella. L'oroscopo raccomanda di fare attenzione alle trappole, agli equivoci, ai pettegolezzi. Non ascoltate nessuno e andate avanti per la vostra strada. Se siete in cerca di lavoro, sfruttate questa giornata per trovare qualcosa di meglio per voi.

Acquario – Avete bisogno di spazio dove poter coltivare le vostre emozioni, le vostre incertezze, i vostri sogni. Avete addosso una grande voglia di libertà, di amicizie. In amore siete meno tolleranti ma che più passionali. Novità in arrivo, che per qualche coppia sarà importante. In campo lavorativo, l'oroscopo ci tiene a ricordarvi che l’impegno è il passepartout per ottenere successo. Non mancano le buone occasioni, e saranno favorevoli per buona parte del mese. Se aspettate un rinnovo, dovete avere ancora un po’ di pazienza. Presto arriverà.

Pesci – La giornata sembra scorrevole, appassionata, densa di certezze, e allo stesso tempo potrebbe essere anche molto faticosa e contraddittoria.

Approfittate di questo giovedì per capire chi siete e chi sono davvero le persone che avete accanto. I single vorrebbero vivere una storia tranquilla ma il cuore batte solo per le persone complicate e contraddittorie. L'amore è così: un po' fata un po' strega, un po' pirata un po' gentiluomo. Nel lavoro avete coraggio di affrontare e definire una questione, di chiedere ciò che vi spetta e di ottenerlo.