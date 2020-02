L'Oroscopo settimanale dal 2 al 8 marzo 2020 è pronto a dare conto a voi lettori su come potrebbe evolvere il periodo osservato. In questo caso l'Astrologia è già pronta per elevare alla gloria delle cronache astrali i segni 'prescelti' dalle stelle. Anche in questo caso, come del resto prassi nei finali di settimana, le previsioni e relative pagelle all'indirizzo dei sei segni relativi alla prima tranche zodiacale, valutati in base alla qualità del proprio cielo astrale. Sotto osservazione in questo contesto i primi sette giorni del nuovo mese con, in bella mostra, la Festa della Donna dell'8 marzo.

Bene, iniziamo subito a scegliere il più fortunato tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che a gongolare nel corso della prima settimana di marzo saranno sicuramente gli amici della Vergine (voto 10) insieme a quelli del Toro (voto 9) e coloro nativi in Leone (voto 8), tutti valutati al top e potenzialmente favoriti in amore e nel lavoro. Positivo il periodo, ma non certo a livello dei 'big' in testa alla classifica, anche per i nati in Ariete (voto 6). Invece, le previsioni da lunedì 2 a domenica 8 marzo non vedono troppo di parte il periodo per gli amici Gemelli (voto 5), costretti a subire svariate turbolenze astrali nel corso della settimana in oggetto.

Andiamo al dunque.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di partire in pompa magna nel mettere in evidenza le nuove predizioni generate dall'oroscopo della settimana da lunedì 2 a domenica 8 marzo, come da solita prassi andremo a dare notizie in merito ai nuovi passaggi lunari in ambito dei degni interessati. Diciamo subito che il lasso temporale sotto analisi vedrà in tutto tre tappe messe in agenda dalla 'musa dei poeti' appunto per questa settimana.

Ad iniziare il giro infrasettimanale sarà la Luna in Cancro, presente nel segno d'Acqua già da questo mercoledì 4 marzo alle ore 05:25. L'Astro della Terra in seguito osserverà una nuova fermata, in questo caso in un segno di Fuoco: venerdì 6 marzo alle ore 10:27 osserveremo il formarsi della splendida figura astrologica relativa alla Luna in Leone. La settimana giungerà infine a conclusione con l'ingresso della Luna in Vergine messa in conto a domenica 8 marzo: alla grande la Festa della Donna per il simbolo astrale della Vergine!

Da segnalare, per dovere di cronaca, un transito di spicco ma non relativo alla Luna: giovedì 5 marzo avremo l'ingresso di Venere in Toro.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: voto 6. Occhi puntati sulle vostre previsioni settimanali: come sarà il voto e quale la posizione in classifica stelline relativa ai sette i giorni della prima settimana di marzo? L'oroscopo inizia subito di gran carriera, svelando le giornate migliori: in primo piano lunedì e mercoledì, tutti valutati con cinque stelle. Approfittate di queste tre giornate per giocare eventuali 'assi nella manica'.

Buone la giornata dedicata alle donne, valutata a quattro stelle. Occhio soltanto a venerdì e sabato, giudicate dall'Astrologia rispettivamente 'sottotono' e da 'ko'. A seguire il condensato regalato dalle stelline giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 2 e mercoledì 4 marzo;

★★★★ martedì 3, giovedì 5 e domenica 8 marzo (Festa della Donna);

★★★ venerdì 6 marzo;

★★ sabato 7 marzo 2020.

Toro: voto 9. Previsto un periodo molto performante, con la prima settimana di marzo piena di buone notizie e con qualche sorpresa inaspettata. Il prossimo martedì per voi amici del Toro, sarà l'unica giornata a poter dare fastidio, classificata solo con tre stelle 'sottotono', al contrario delle restanti, quasi tutte ottime.

Tra le giornate più a favore, dunque da sfruttare al massimo nelle vostre imprese quotidiane, da considerare assolutamente al top venerdì, sabato e domenica, tutte segnate a cinque stelle. Pertanto, come da tabella, l'8 marzo ne avrete da festeggiare. Discorso a parte, invece, per quella di giovedì, ovviamente super-positiva segnata al 'top del giorno' grazie all'arrivo di una splendida Venere in Toro. Per finire, avrete quattro normalissime stelle lunedì e mercoledì. A voi il responso a seguire:

Top del giorno giovedì 5 marzo - Venere nel segno;

giovedì 5 marzo - Venere nel segno; ★★★★★ venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 (Festa della Donna);

★★★★ lunedì 2 e mercoledì 4;

★★★ martedì 3 marzo.

Gemelli: voto 5.

Non poteva iniziare nel modo peggiore questo mese di marzo per voi, cari amici dei Gemelli. Tra le giornate migliori, spicca in primo piano lunedì, raccomandato dagli astri e segnato con cinque ottime stelline: giornata da sfruttare a massimo. Di seguito arriveranno momenti buoni, ma non esenti da piccoli intoppi tra l'altro facilmente aggirabili: martedì, venerdì e sabato saranno giorni marcati con quattro stelle, quindi potrete fare e dire la vostra in tanti settori sempre restando entro certi limiti ed evitando forzature di qualsiasi genere o natura. Invece 'sottotono' saranno sia mercoledì che domenica, con rammarico per la Festa della Donna: ambedue le giornate avranno solo tre stelle.

Ancora peggio comunque è previsto giovedì di metà settimana, valutato con solo due stelle da 'ko'. A seguire le stelline competenti:

★★★★★ lunedì 2 marzo;

★★★★ martedì 3, venerdì 6 e sabato 7;

★★★ mercoledì 4 e domenica 8 marzo (Festa della Donna);

★★ giovedì 5 marzo.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana anticipa, a tutti voi nativi in Cancro il più che ottimo il periodo in arrivo, ovviamente quello compreso dal 2 all'8 marzo 2020. Come al solito mettiamo in evidenza i giorni 'ok': mercoledì arriverà la vostra meravigliosa 'top del giorno' mentre, altrettanto ottimi sono stati catalogati lunedì, martedì e giovedì, tutti a cinque stelle.

Invece, poco o nulla di interessante è previsto per la giornata di venerdì, in questo caso classificata a quattro stelle. A dare problemi però, vista la carta astrale relativa, sarà sabato, in questo contesto segnato con tre stelle, seguita da una domenica ancora peggiore indicata con due stelline. Decisamente da 'ko' la festività delle donne? Speriamo di no, anche se opportunità poche, comunque ugualmente da sfruttare. La scaletta con le stelline quotidiane:

Top del giorno mercoledì 4 marzo - Luna nel segno;

mercoledì 4 marzo - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 2, martedì 3 e giovedì 5;

★★★★ venerdì 6 marzo;

★★★ sabato 7 marzo;

★★ domenica 8 marzo (Festa della Donna).

Leone: voto 9.

Periodo molto ben articolato, previsto in gran parte a favore. La settimana vedrà perfette le giornate di mercoledì, sabato e domenica tutte a cinque stelle: le stesse faranno segnare tanta positività e favoritissimi nelle relazioni interpersonali, ottimi i rapporti con familiari ed amici. A volare in alto della positività invece sarà venerdì, periodo indicato dalle stelle con la 'top del giorno'. Invece, leggermente al di sotto con quattro stelle, martedì e giovedì, periodi da segnare come di routine. A portare piccoli disguidi facilmente risolvibili, lunedì, giornata segnata da tre stelle e dal poco gradito 'sottotono'.

Nel prosieguo il report di vostra competenza:

Top del giorno venerdì 6 marzo - Luna nel segno;

venerdì 6 marzo - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 4, sabato 7 e domenica 8 (Festa della Donna);

★★★★ martedì 3 e giovedì 5;

★★★ lunedì 2 marzo 2020.

Vergine: voto 10. La vostra settimana si preannuncia più che ottima, con giornate addirittura oltre le più rosee aspettative. In questo caso l'oroscopo della settimana 2-8 marzo reputa che i giorni migliori, in relazione a quanto estrapolato dalle vostre effemeridi settimanali, copriranno gran parte del periodo. Infatti domenica 8 marzo arriverà una meravigliosa Luna nel segno, pronta a regalare condizioni favorevoli nelle cose attinenti sentimenti e affettività, oltre che l'ambita 'top del giorno': Festa della Donna garantita vincente!

Ottime anche quelle relative a martedì, giovedì e sabato: tutte porteranno in dote cinque stelle. per concludere, le restanti saranno buone ugualmente: a quattro stelle lunedì, mercoledì e venerdì. Beati voi! Il report astrologico giornaliero a seguire:

Top del giorno domenica 8 marzo 2020 - Luna nel segno (Festa della Donna);

domenica 8 marzo 2020 - Luna nel segno (Festa della Donna); ★★★★★ martedì 3, giovedì 5 e sabato 7;

★★★★ lunedì 2, mercoledì 4 e venerdì 6 marzo 2020.

Le previsioni continuano con i segni restanti descritti nell'oroscopo settimanale da Bilancia a Pesci, compresa anche la classifica finale completa.