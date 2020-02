L'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 marzo 2020 è pronto a ridare nuova linfa ai desideri più agognati o a rinverdire le speranze più segrete. In primo piano le effemeridi, in Astrologia vere e proprie dispensatrici di fortuna, come anche premonitrici di periodi sottotono. Oggetto di valutazione in questo contesto, i prossimi sette giorni in calendario. Ricordiamo intanto che domenica 8 marzo è la giornata dedicata alla Festa della Donna, e solo due segni avranno in dote cinque stelle: a voi scoprirlo nel prosieguo.

Intanto, valutati in relazione ai segni rientranti nella seconda tranche zodiacale, ossia quelli compresi dalla Bilancia sino a quello dei Pesci. A fare da 'termometro', dunque strumento indispensabile riguardo il grado di positività da affibbiare alla parte iniziale del nuovo mese di marzo, le nostre previsioni unite come sempre alla classifica stelline giornaliera e alle pagelle segno per segno. Partiamo di gran carriera con il dare un nome agli attori principali occupanti i primi posti in classifica (provvisoria), scelti in modo professionale e disinteressato tra quelli oggetto d'analisi nel frangente.

Tra i sei segni evidenziati, ad avere massimo supporto dalle stelle per questa settimana saranno i simpatici amici appartenenti al Capricorno (voto 8), favoriti oltre che da pianeti in buon aspetto, soprattutto dai transiti della Luna, dapprima in Leone e subito dopo in Vergine. Quasi alla pari del simbolo di Terra appena enunciato, dunque in buon periodo, gli amici dell'Acquario (voto 7). Un pochino distanziati dai primi, pur con sette giornate sulla media sufficienza, coloro appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario e Pesci, tutti perfettamente allineati alla pari (voto 6).

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 2 a domenica 8 marzo.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 6. Una settimana impostata mediamente sulla sufficienza. Questa volta non avrete l'onore di fregiarvi della 'top del giorno', e le giornate speciali saranno limitate però, c'è un 'bel però': arriveranno cinque stelle proprio il giorno della donna!

Per il resto non temete, la soluzione arriverà sempre e comunque dai nostri puntualissimi oroscopi quotidiani. Bene, partiamo subito a classificare il periodo: sabato e domenica, quest'ultima cadente il giorno 8 marzo dedicato alle donne, saranno entrambi 'top', portatori di cinque stelle. Invece, con solo quattro normalissime stelline lunedì, martedì e venerdì: servirà solo stare un pochino di più con la testa sulle cose in programma. Poco interessante la parte centrale della settimana, prevista dagli astri in modo negativo: infatti con tre stelle arriverà mercoledì e giovedì porterà solo tanta stanchezza e un probabile 'ko' (calma!).

A voi il resoconto condensato:

★★★★★ sabato 7, domenica 8 marzo (Festa della Donna);

★★★★ lunedì 2, martedì 3, venerdì 6;

★★★ mercoledì 4 febbraio;

★★ giovedì 5 febbraio 2020.

Scorpione: voto 6. Settimana poco convincente ma non negativa in assoluto. Anche se con i soliti periodi altalenanti, tutto sommato il frangente andrà valutato con votazione sufficiente. Il periodo analizzato non porterà l'attesissima giornata 'top', a causa di convergenze a livello planetario non allineate da poter favorire una valutazione in tal senso. Intanto, a figurare tra le giornate migliori, quindi meritevoli delle cinque stelline, venerdì e sabato, entrambe indicate per risolvere questioni sentimentali in stallo.

Abbastanza soddisfacenti anche mercoledì, giovedì e domenica, previsti tutti con quattro buone stelle a corredo. Non troppo a favore sarà invece la parte iniziale della settimana: lunedì e martedì saranno rispettivamente segnati da tre stelle 'sottotono' e da due stelline relative ai periodi da 'ko'. I dettagli a seguire:

★★★★★ venerdì 6, sabato 7 marzo;

★★★★ mercoledì 4, giovedì 5, domenica 8 marzo (Festa della Donna);

★★★ lunedì 2 marzo;

★★ martedì 3 marzo 2020.

Sagittario: voto 6. Appena poco sufficiente il periodo, il che preannuncia un non troppo favorevole centro settimana. Le giornate migliori?

Senz'altro quella di lunedì e soprattutto domenica, giornata dedicata alla Festa delle Donne, entrambe comunque valutate a cinque stelle. Gli astri altresì saranno propensi ed in parte a sorridere martedì, mercoledì e sabato, regalandovi la tranquillità di tre buone giornate valutate a quattro stelle: periodo di routine, certo, ma anche portatore di momenti abbastanza complicati ai quali tener testa. Invece potrebbe essere una giornata storta quella di giovedì, classificata 'sottotono'; sempre meglio di venerdì 6 marzo, considerato con le due stelle del 'ko'.

A voi il resoconto giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 2, domenica 8 (Festa della Donna);

★★★★ martedì 3, mercoledì 4, sabato 7;

★★★ giovedì 5 marzo;

★★ venerdì 6 marzo.

Oroscopo e stelline settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: voto 8. Si prospetta per voi Capricorno una settimana dai toni incredibili, anche se, badate bene, non mancheranno giornate stressanti. Da dove vogliamo cominciare? Ovvio, mettiamo subito in bella vista le giornate più belle, poi, alla fine quelle in cui dovrete stare in campana. Come da scaletta sottostante, il periodo risulterà del tutto vincente sia in amore che anche nel lavoro proprio lunedì, giornata valutata al 'top del giorno'.

Se questo non vi dovesse bastare, ecco che potrete contare su tre splendide giornate a cinque stelle: martedì, mercoledì e giovedì tutte da poter sfruttare non solo in campo sentimentale ma anche nelle cose materiali, questo perché porteranno con loro cinque splendide stelline super-positive. Momento da dedicare alla calma e alla riflessione invece, sabato, in questo caso considerato 'sottotono' ma tutto sommato sempre migliore di domenica: purtroppo questa Festa della Donna avrà due semplici stelle, quindi tenete ben sveglia la testa e relativa concentrazione. Il resoconto astrale di vostra competenza a seguire:

Top del giorno lunedì 2 marzo;

lunedì 2 marzo; ★★★★★ martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5;

★★★★ venerdì 6 marzo ;

★★★ sabato 7 marzo;

★★ domenica 8 marzo 2020 (Festa della Donna).

Acquario: voto 7.

Si prevede per voi Acquario una settimana abbastanza gestibile. La parte iniziale e centrale da usare per 'fare' o per 'disfare', poi la restante fine da tenere assolutamente sotto stretta osservazione. Logicamente vorreste sapere quali sono, giusto? Bene, togliamo subito l'ansia dicendo che venerdì sarà la classica giornata storta, valutata nel complesso con due stelle da 'ko'. Evitate quindi di agire d'impulso, cercando di favorire il ragionamento e il buon senso. Altra nota stonata, domenica 8 marzo, giorno della donna: sarete costretti dalle stelle a subire i capricci di una giornata 'sottotono', valutata quindi con solo tre stelline.

Calma, da adesso in poi non avrete problemi: martedì arriverà una pimpante 'top del giorno', affiancata dalle splendide giornate di mercoledì e giovedì, entrambe classificate con cinque stupende stelline. Invece lunedì e sabato giornate scontate: giocando d'anticipo sulle cose importanti messe in agenda. A voi il report concentrato sui prossimi sette giorni:

Top del giorno martedì 3 marzo;

martedì 3 marzo; ★★★★★ mercoledì 4, giovedì 5 marzo;

★★★★ lunedì 2, sabato 7;

★★★ domenica 8 marzo (Festa della Donna);

★★ venerdì 6 marzo 2020.

Pesci: voto 6. La settimana si prevede sulla media sufficienza, anche se con un ottimo inizio un passabile finale.

Assente la giornata al 'top del giorno', in compenso potrete recuperare alla grande, con grosse chance di successo offerte dalle stelle nei giorni di martedì e mercoledì, ambedue sottoscritti a cinque stelle. Invece, mediocri risulteranno le giornate relative a lunedì, giovedì e domenica, tutte segnate con quattro stelle relative ai periodi di routine. Non splenderà invece, secondo le vostre aspettative, quella parte della settimana interessata da venerdì, valutata con solo tre stelline da 'sottotono'. Tanto per chiudere 'in bellezza', sotto pressione sarete sabato 7 marzo: la giornata peggiore?

Indovinato! Purtroppo, solo due stelle da 'ko', almeno sulla carta: pronti a smentire l'Astrologia? Fatelo, avete di vostro doti positive inconfutabili... A seguire lo schema analitico relativo alle stelle settimanali:

★★★★★ martedì 3 e mercoledì 4 marzo;

★★★★ lunedì 2, giovedì 5 e domenica 8 (Festa della Donna);

★★★ venerdì 6 marzo;

★★ sabato 7 marzo 2020 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta per essere messa a giudizio da voi lettori, come sempre puntuale come un orologio svizzero, la classifica della settimana da lunedì 2 a domenica 8 marzo si appresta a dare un valore ai prossimi sette giorni. Ricordiamo a chi ancora non lo sapesse che la scaletta sottostante è valida e definitiva per l'intero comparto zodiacale, ossia per tutti i dodici segni a partire dall'Ariete fino ad arrivare a quello dei Pesci. In apertura abbiamo già anticipato qualcosina in merito ai segni della seconda sestina, quindi adesso resta da dare solo evidenza al riepilogo generale offerto in questo contesto dall'oroscopo della settimana da lunedì 2 a domenica 8 marzo. Andiamo pure a scoprire la classifica completa segno per segno:

1° Vergine , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Toro e Leone, voto 9;

3° Cancro e Capricorno, voto 8;

4° Acquario, voto 7;

5° Ariete, Bilancia, Scorpione, Sagittario e Pesci voto 6;

6° Gemelli, voto 5.

Il trattato periodico espresso in questo caso dall'oroscopo settimanale dal 2 all'8 marzo, dunque incentrato sulla prima settimana del mese, è giunto alla fine. Come al solito il nostro invito è quello di non disertare il prossimo incontro con l'Astrologia settimanale. Il nuovo appuntamento con le predizioni, la classifica e le stelline giornaliere interesseranno il lasso temporale interposto tra il 9 e il 15 del mese di marzo.