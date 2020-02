Nel corso della giornata di lunedì 9 marzo 2020, l'Ariete ed i Gemelli avranno un umore davvero sottotono, esattamente come nel caso del segno del Cancro e del Sagittario.

Ottima giornata per il segno del Leone e per il segno dello Scorpione, soprattutto in campo lavorativo e progettuale, mentre la Bilancia e l'Acquario avranno qualche difficoltà in più.

A seguire, le previsioni di lunedì, segno per segno.

Energie al massimo per Toro, Cancro pensieroso

Ariete: purtroppo una sensazione negativa sarà all'ordine di questi giorni.

Se le primissime ore di lunedì potreste avvertire un netto ribasso della vostra situazione pratica sul posto di lavoro, nel pomeriggio le cose potrebbero peggiorare. Le situazioni di collaborazione saranno da evitare.

Toro: energici di prima mattina, avrete dalla vostra ogni successo ed ogni soddisfazione sul campo lavorativo e finanziario. Sarà soltanto il primo gradino di una “scalata” che vi sarà di enorme aiuto anche per le spese da affrontare. Serenità all'interno della coppia.

Gemelli: una discussione in famiglia o con il partner potrebbe generare una situazione “scomoda” per entrambe le parti, ma soprattutto per voi.

Al momento preferirete ignorare la cosa o comunque minimizzarla, ma fate del vostro meglio per risolvere.

Cancro: sarete troppo pensierosi, dovreste evitare di avere una mente così nostalgica, soprattutto adesso che avrete a che fare con molte più cose tutte insieme. Per ora la vostra relazione amorosa sarà l'unica che vi farà uscire da questo “cono d'ombra”.

Leone carico e potente, Scorpione in rialzo

Leone: un “eccesso” di idee sarà quello a cui assisteranno i vostri colleghi, o perlomeno avranno a che fare con voi che al momento sarete come un fiume in piena. Sarà un lunedì in cui chiuderete alcuni affari per poi gettare le basi per quelli nuovi.

Vergine: ci sarà un'aria di divertimenti, di nuove amicizie, di incontri molto interessanti sotto il profilo sentimentale, ma anche una euforia sostenuta anche da una situazione finanziaria abbastanza florida.

Continuate così.

Bilancia: ci sarà qualche piccolo “inciampo” sul fronte delle conoscenze, con qualche sfortunato litigio con un amico e una gelosia che serpeggerà nel vostro animo a causa di un fraintendimento. Anche se le cose sembrano remare in una direzione contraria, non siate troppo negativi.

Scorpione: riaprirete delle “porte” rimaste chiuse da tanto tempo, sia per quanto riguarda l'aspetto lavorativo e professionale che quello che concerne la famiglia e gli affetti in generale. Riscoprirete qualcosa che vi farà tornare un po' di nostalgia.

Acquario deluso, Pesci in ribasso

Sagittario: un litigio all'interno della coppia purtroppo incrementerà un senso di sconforto che durava già da tanto tempo.

Sarà il caso di ridimensionare la propria situazione iniziando con qualche piccola distrazione.

Capricorno: il lunedì sarà fra le giornate migliori della settimana. I progetti e gli accordi saranno i primi ad essere considerati positivamente, dopodiché si penserà anche a qualche collaborazione vincente che sicuramente farà “gola” sia a voi che ai vostri colleghi.

Acquario: distanti e freddi, potreste avere qualche delusione sul campo affettivo che, per quanto piccola, su di voi avrà un effetto molto più “ampio”. Cercate di rimanere tranquilli e di riflettere attentamente per non essere “eccessivi”.

Pesci: assonnati, potreste seriamente sentire le forze venire meno. Anche se proseguirete il lavoro senza troppe pause, vi dimostrerete molto indifferenti nei confronti della fatica o delle interminabili ore sui libri nel caso degli studenti.