Coloro che appartengono al segno del Leone avranno una settimana, quella che va dal 17 al 23 febbraio, particolarmente emozionante. L'oroscopo esaminerà la sfera amorosa di coloro che stanno vivendo una relazione di coppia, di coloro che ancora non hanno trovato l'anima gemella e l'ambito lavorativo e professionale. Verranno approfondite anche alcune brevi caratteristiche proprie di questo segno. Coloro che sono in coppia risulteranno essere molto fascinose e colpiranno positivamente il proprio partner.

I cuori solitari si confronteranno con gente nuova e faranno incontri interessanti. Bisognerà cercare di fare esclusivamente delle attività lavorative ritenute soddisfacenti.

Leone: l'amore di coppia

Il rapporto di coppia per voi nati sotto il segno del Leone sarà particolarmente effervescente. Risulterete essere degli abili seduttori e la vostra dolce metà non potrà fare altro che rimanere incantata per il vostro aplomb. Non mancherà la passione e sono particolarmente favoriti i rapporti intimi.

I nati sotto il segno del Leone dimostreranno di avere tanta inventiva e una fortissima carica sentimentale. Continuate su questa strada e non fatevi deviare da nessun ostacolo.

I single nati sotto il segno del Leone

Per quel concerne i cuori solitari, saranno previste molte emozioni. Avrete modo di fare parecchie conoscenze e di fare degli incontri molto interessanti. Deciderete di incrementare le vostre uscite serali e di frequentare posti che possano aumentare le vostre possibilità di confrontarvi con persone nuove.

Attenzione ad alcune amicizie, potranno risultare un pochino gelose e non essere trasparenti come vogliono farvi credere. Ascoltate tutti ma lasciate a voi stessi la decisione finale su qualsiasi cosa.

Il Leone e la sfera lavorativa

La sfera lavorativa vi farà un pochino riflettere, alcuni accadimenti professionali vi daranno modo di pensare. In passato avete accettato delle attività lavorative, non propriamente in linea con le vostre competenze e le vostre ambizioni.

Cercate di non commettere gli stessi errori e accettate solamente situazioni che sono chiaramente nelle vostre corde.

Le caratteristiche del segno del Leone

I nati sotto il segno del Leone hanno caratteristiche ben precise e particolarmente delineate. Sono persone molto generose e a volte questo le mette davanti ad alcune fregature. La lealtà e la generosità sono altri elementi peculiari di questo segno zodiacale. Non amano particolarmente essere supportati, tendono a fare tutto da soli anche a costo di sbagliare, per questi motivi sono considerati eccessivamente orgogliosi. Sono dei leader nati, generosi e possiedono tanta forza, fisica e mentale.