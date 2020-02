L'oroscopo della settimana che va dal 17 al 23 febbraio sarà, per il segno dei Pesci, molto particolare e intensa. Le previsioni zodiacali riguarderanno la sfera sentimentale di coppia, l'andamento dei cuori solitari e l'attività lavorativa e professionale. Analizzate anche alcune caratteristiche principali dei nati sotto questo segno. Tanta passione e molte attenzioni nella settimana di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia. I single non dovranno farsi prendere dalla timidezza e palesare i loro sentimenti.

Per quanto riguarda il lavoro, dovrebbero affrontare i problemi e non scansarli. Buone opportunità per mettersi in mostra.

Pesci: l'amore di coppia e per i single

I nati sotto il segno dei Pesci che stanno vivendo un rapporto di coppia metteranno creatività e inventiva nella loro relazione. Sarete particolarmente ispirati e cercherete di accontentare il partner in tutto. Non sono escluse cene romantiche o l'organizzazione di una gita fuori porta, sia all'interno della settimana che nel weekend. I cuori solitari potrebbero fare nuove conoscenze; poteste decidere anche di corteggiare una persona a cui tenete molto.

Non fatevi prendere dalla vostra proverbiale timidezza, potreste vanificare tutto, andate diretti all'obiettivo senza ripensamenti e tentennamenti. Tra l'altro le stelle saranno al vostro fianco e la persona in questione dovrebbe essere sufficientemente propensa ad accettare la vostra corte e la vostra conoscenza.

I Pesci e la sfera lavorativa

L'attività lavorativa e professionale, dei nati sotto il segno dei Pesci, potrebbe subire qualche contraccolpo negativo.

Non abbiate paura di affrontare alcune questioni e di prendervi delle responsabilità, non mettete la 'testa sotto la sabbia' e andate diretti al nocciolo della questione. A volte preferite farvi delle idee senza riscontri oggettivi piuttosto che guardare in faccia la realtà. Probabilmente avrete una buona occasione di far valere la vostra professionalità, non deludete i vostri superiori e cercate di raggiungere un bel traguardo.

Fidatevi maggiormente di alcuni vostri colleghi, il gioco di squadra potrebbe risultare vincente.

Le caratteristiche del segno dei Pesci

Coloro che sono nati sotto il segno dei Pesci hanno una timidezza di fondo molto accentuata. Questa è una delle ragioni per cui sono ritenuti delle belle persone e fondamentalmente buoni d'animo. Se riescono a fidarsi delle persone, dopo una buona e approfondita conoscenza, risultano essere molto socievoli e a prendere in mano la situazione responsabilizzandosi su diverse cose. Sono molto apprezzati dagli altri, che vedono in loro degli amici corretti e leali.