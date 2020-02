Le previsioni astrologiche del segno della Vergine, relativamente alla settimana che va dal 17 al 23 febbraio, saranno altalenanti.

Approfondiamo la parte sentimentale di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia, dei cuori solitari e di coloro che stanno praticando un'attività lavorativa e professionale. Saranno poi esaminate anche alcune caratteristiche del segno zodiacale.

Coloro che sono in coppia potrebbero essere estremamente nervosi e rischiare di rovinare il rapporto col proprio partner.

Il fine settimana sarà molto interessante per coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella. La parte lavorativa sarà molto gratificante e ci sarà la possibilità di raggiungere un bel risultato.

Vergine: l'amore di coppia

Il rapporto di coppia, per i nati sotto il segno della Vergine, sarà particolarmente irrequieto. Sarete abbastanza nervosi e non avrete grossi freni nelle discussioni con il vostro partner. Dovrete stare attenti a non valicare alcuni limiti, la vostra dolce metà non gradirà affatto questo modo di porsi e di comportarsi.

Non sarà una settimana facile per voi, potreste essere propensi a commettere degli errori e a fare fatica nel farvi perdonare. Cercate di riflettere maggiormente prima di lasciarvi andare a qualsivoglia affermazione.

I single nati sotto il segno della Vergine

I cuori solitari nati sotto questo segno passeranno una settimana prevalentemente positiva.

Soprattutto il fine settimana potrebbe essere ricco di avvenimenti e probabilmente potrete raccogliere i frutti di ciò che avete seminato nel giorno di San Valentino.

Nei primi giorni di questo periodo cercate, invece, di tenere a freno i vostri bollenti spiriti.

La Vergine e la sfera lavorativa

La sfera lavorativa sarà molto soddisfacente per i nati sotto questo segno. Riuscirete a raggiungere un obiettivo che avevate messo in preventivo, ma probabilmente non speravate di ottenerlo in così poco tempo.

Sarete proiettati sempre più in alto, avrete voglia di immergervi in progetti professionali di una certa rilevanza, mettete tutta la vostra creatività e la vostra professionalità per andare sempre più in alto.

Le caratteristiche del segno della Vergine

I nati sotto il segno della Vergine sono persone molto precise che difficilmente tollerano il caos e il disordine. Sono molto critici quando ritengono che le cose non vadano come dovrebbero andare. La Vergine è un segno molto ottimista e ama prendersi tutte le responsabilità che gli vengono affidate. I nativi del segno sono molto altruisti, non eccessivamente romantici e preferiscono dedicarsi alla mente, anziché al corpo.