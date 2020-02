I nati sotto il segno del Cancro vivranno la settimana che va dal 17 al 23 febbraio in maniera altalenante. Le previsioni zodiacali prenderanno in esame l'aspetto sentimentale di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia, dei cuori solitari e la sfera lavorativa e professionale. Non mancherà un approfondimento per quel che concerne le caratteristiche principali del segno del Cancro. Le persone che sono in coppia tenderanno a ragionare in maniera troppo individualistica, mentre i single potrebbero riuscire a trovare finalmente la propria anima gemella.

L'attività lavorativa dipenderà molto dall'organizzazione mentale e professionale.

Cancro: l'amore di coppia

La settimana per quanto riguarda i rapporti di coppia sarà particolarmente movimentata. Ci saranno dei confronti molto accesi con la persona amata, tenderete a ragionare in maniera individuale piuttosto che come coppia. Coloro che già avevano dei problemi relazionali li vedranno maggiormente ingigantiti. Potrebbero venir fuori alcuni lati oscuri, che procureranno delle ferite difficilmente rimarginabili.

Dovrete cercare di capire se potrà rimanere una base solida nel rapporto oppure se non ci saranno più margini per una riappacificazione.

I single nati sotto il segno del Cancro

Coloro che ancora stanno cercando l'anima gemella avranno buone possibilità di trovarla. Se riuscirete a far tesoro degli errori commessi in passato, avrete la possibilità di iniziare una conoscenza molto interessante. La vita sociale sarà per voi particolarmente attiva e soprattutto nel fine settimana potrebbe avvenire qualcosa di veramente entusiasmante.

Il giorno di San Valentino potrebbe essere stato determinante per la nascita di qualcosa di concreto.

Il Cancro e la sfera lavorativa

La sfera lavorativa risulterà essere un rebus. Dipenderà molto dalla vostra organizzazione mentale: se riuscirete ad essere equilibrati gestirete le vostre attività in maniera proficua. Qualora risulterete invece confusionari e caotici, non avrete tante possibilità di trascorrere una settimana professionale molto positiva.

Avrete l'opportunità di fare qualche investimento finanziario, specialmente chi possiede una propria attività avrà giovamenti in questo periodo.

Le caratteristiche del segno del Cancro

I nati sotto il segno del Cancro possiedono delle caratteristiche molto particolari, proprie esclusivamente di questo segno zodiacale. Sono persone nostalgiche, che guardano con molto interesse alle loro esperienze del passato. Nel caso accadesse loro qualcosa, tendono a rintanarsi in se stessi e difficilmente chiedono l'aiuto degli altri. Coloro che appartengono al segno del Cancro sono pigri e amano visceralmente la loro patria e la loro famiglia.

Sono persone che non hanno nel loro Dna il tradimento, sono leali e non digeriscono coloro che si comportano in maniera ambigua e sleale.