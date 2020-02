L'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì 14 febbraio si avvale dei transiti planetari favorevoli per rafforzare l'amore nella festività di San Valentino. Sole in Acquario afferma la sua presenza benefica producendo maggiore vitalità ed entusiasmo. Luna in Bilancia approfondisce in modo sensibile l'emotività di coppia, anche se mantiene un certo distacco dai sentimenti per paura di dissestare un equilibrio raggiunto con la diplomazia. Di seguito le previsioni astrali dedicate alla festa degli Innamorati.

Astri e oroscopo dell'amore di San Valentino

Ariete: la confusione mentale regna sovrana in voi, quindi attenzione ai vostri sentimenti che risentono del bisogno di lasciarvi andare alle sensazioni anche se l'approccio è troppo impulsivo. Quindi bando ai sentimenti burrascosi e via libera all'amore romantico.

Toro: Marte e Giove sono dalla vostra parte per farvi risolvere un problema d'amore, ma dovete essere più malleabili e andare incontro anche alle esigenze del partner. E' un periodo di trasformazione, le vostre vedute mentali sono più chiare anche se molto impulsive.

Gemelli: via libera all'amore con Venere che forma uno splendido sestile astrologico e Luna benefica dalla Bilancia. Eleganti e appassionati, desiderate rafforzare la relazione con legami affettivi fatti di baci e coccole. Dedicate più tempo a voi, attingendo a quella loquacità ammaliante che vi è consona.

Cancro: gli astri richiedono di capire bene voi e i sentimenti che provate, per aprirvi al partner con maggiore chiarezza e consapevolezza.

Non illudetevi di ottenere la felicità senza sforzo, rimboccatevi le mani e iniziate a costruire in due.

Leone: in amore create un'atmosfera molto romantica, bilanciando al meglio sia le vostre esigenze che quelle del partner. Luna dalla Bilancia influisce positivamente sull'amore e la giornata di San Valentino diventa magica anche grazie all'influenza benefica di Marte carico di energia sensuale.

Vergine: in amore, siate più decisi e disposti a lottare per ciò che desiderate.

Nettuno e Mercurio in Pesci sprigionano un po' di distrazione. Valutate quindi la situazione a 360° e non trascurate la storia sentimentale che ha bisogno di essere coltivata per dare i suoi frutti.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna nel segno conferisce maggiore autocontrollo sulle emozioni, ma attenzione che nella giornata di San Valentino vige la regola di lasciarsi andare all'amore con slancio. Quindi bando alla diplomazia che vi è consona e seguite il consiglio di un Marte che propone splendidi momenti sensuali.

Scorpione: Luna un po' capricciosa dalla casa astrologica settima provoca un po' di ansia ma cercate di mantenere la calma.

Gli astri consigliano di non rinviare oltre una decisione che avete rimandato da tempo. Plutone dal Capricorno attua una trasformazione ma dovete essere meno autocritici e più aperti al dialogo con il partner.

Sagittario: la smania di amare in modo molto impulsivo viene elargita da Marte nel segno che può far commettere degli errori. Attenzione quindi a seguire anche i sentimenti del partner, senza imporre le vostre idee o cercare di scavalcarlo. Mercurio sfida ad adottare una certa diplomazia costruttiva per le coppie.

Capricorno: Plutone in quadratura con Venere elargisce il bisogno di vivere la storia con maggiore sicurezza sentimentale.

Le esperienze amorose che vivete vi trasformano e forse dovete adattarvi a un cambiamento proposto dall'altra metà, anche se soffoca e limita molto l'azione. A voi la scelta.

Acquario: creativi e molto sicuri di voi, siete molto vitali con Sole che incrocia le sue energie con Luna in trigono. Riuscite quindi a manifestare i sentimenti che provate con maggiore slancio e flessibilità. Calibrate al meglio questa forza interiore con l'emotività e il mix amoroso diventa impeccabile.

Pesci: chiudete gli occhi e sognate, lasciandovi cullare sulle ali della fantasia. Poi riapriteli e attuate questi sogni, attingendo a una nuova fiducia e a tutta la determinazione che Mercurio, Plutone, Saturno e Giove elargiscono poiché in posizione favorevole.

Siete in piena progressione.