L'Oroscopo di domani 29 febbraio 2020 punta il dito della fortuna verso sei dei dodici segni zodiacali. Chi tra questi sarà il designato da parte dell'Astrologia? Intanto mettiamo subito in chiaro quali saranno i prescelti che, domani, primo giorno di week-end, avranno l'appoggio a tutto tondo delle stelle. In questo contesto, in evidenza tra coloro nativi in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine sicuramente Toro e Gemelli. Entrambi i predetti segni saranno al vertice della classifica stelline quotidiana, forti di avere le spalle coperte da cinque splendide stelline a corredo del segno.

A seguire a poca distanza i primi in classifica, Ariete e Vergine, ambedue alla pari valutati con le quattro stelle relative ai periodi di routine. Purtroppo, ogni medaglia ha il suo rovescio: secondo l'oroscopo del giorno 29 febbraio, a sottostare ai capricci di 'pianeti e pianetini' saranno in modo particolare quelli del Leone e del Cancro. Pronti a scoprire come saranno le stelle per la giornata di partenza del nuovo week-end? Bene, il responso lo troverete nel prosieguo.

Classifica stelline 29 febbraio 2020

Questo nuovo sabato è pronto a dare motivo di gioia o ad alimentare speranze a tutti coloro il cui segno è stato valutato al top. A dare modo di organizzare al meglio l'inizio del week-end, ovviamente tenendo conto del grado di positività attribuito dall'Astrologia al proprio simbolo astrale, è senz'altro la nuova classifica stelline quotidiana, nel contesto generata dall'oroscopo del 29 febbraio 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco. Andiamo pure a svelarli uno ad uno ricordando a coloro direttamente interessati che il periodo sarà sotto influenza della Luna in Toro e del Sole in Pesci. Detto questo, a voi il risultato delle analisi astrali inerenti la nuova ripartenza del prossimo week-end, dettagliatamente restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Leone;

★★: Cancro.

Oroscopo sabato 29 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★.

Più che buono questo sabato 29 febbraio. Anche se Venere sarà sotto quadratura da Saturno e Plutone, potrete sempre contare sull'appoggio favorevole della Luna, da poco entrata in Toro ma pur sempre positiva per il vostro segno. L'oroscopo del giorno vede favorevole il periodo, anche se parzialmente, per portare avanti amicizie, conoscenze e messa in cantiere di progetti futuri in ambito di coppia. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, anche se Venere vi dovesse ignorare, l'intesa con il partner potrà migliorare grazie a un dialogo fitto e sincero, soprattutto con degli interessi condivisi e tanta passione.

Single, sarà una giornata positiva per i sentimenti, sarete passionali ma cercherete anche di rimanere con i piedi per terra, senza precludere entusiasmo e gioia per le cose belle. Potreste essere anche attratti da una nuova conoscenza e probabilmente avete trovato già qualcuno che vi piace: era ora! Nel lavoro, il cielo sopra di voi vi vorrà davvero molto bene e vi suggerirà le strategie migliori da utilizzare in campo professionale, se non altro per aggirare qualunque ostacolo. Pronti a realizzare rapidamente quei progetti che vi stanno particolarmente a cuore?

Toro: ★★★★★. In netta ripresa il periodo, rilevato già ampiamente in questo fortunato sabato di inizio week-end.

Anche con un Plutone e Giove abbastanza contrari al segno, visto che saranno in quadratura a Venere in Ariete, riuscirete a portare avanti ugualmente svariate situazioni. Merito dello spettacolare sestile con Nettuno. In amore, sarete logorroici e avrete tanta voglia di dialogare per ristabilire fiducia ed equilibrio nella coppia. Sarà un periodo molto gratificante, le incomprensioni saranno azzerate finalmente le buone stelle veglieranno sull'armonia di coppia che, in questo periodo gode anche di transiti planetari molto favorevoli. Mettete da parte per qualche giorno ansie e preoccupazioni e godetevi la vostra vita a due, serenamente.

Single, le stelle promettono un sequenza di nuovi incontri e nuove amicizie: quest'ultime saranno molto positive con alcune proposte che verranno anche dalla vostra cerchia di amici: divertitevi! Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero è sicuro che riuscirete a sfoderare un'abilità di persuasione eccezionale, il che significherà saper attirare tutti dalla vostra parte o indurre chiunque a pensarla come voi.

Gemelli: ★★★★★. Più che perfetta sarà la vostra giornata, almeno secondo quanto previsto dal nostro oroscopo del giorno. Marte e Giove, speculari in Capricorno, potrebbero offrire su un piatto d'argento qualche ottima soluzione, già pronta da sfruttare in alcune situazioni attualmente in stallo.

In amore, sarà sicuramente una bellissima giornata con l'intesa verso il partner a dir poco perfetta. Vivrete la vostra relazione con serenità e tutto questo vi farà più che bene: sarete finalmente in pace e felici come non mai. Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato, indicano che le stelle si sono finalmente rese favorevoli nei vostri confronti: pronti ad esaudire qualche vostro intimo desiderio? Così in giornata potreste fare un incontro importante capace di rivoluzionare il senso della vostra vita. Nel lavoro, decisamente costruttivo questo sabato, la scelta migliore da fare in campo pratico sarà quella di andare avanti senza esitazioni, con lo scopo di perseguire i vostri obiettivi.

Ci saranno grandi energie nel vostro cielo odierno, favorevolissime e già pronte ad aiutare a realizzare i vostri progetti migliori.

Astrologia del giorno 29 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★. Questo sabato 29 febbraio sarete ancora sotto dura oppressione di astri poco amichevoli, con l'aggiunta di una nervosissima Venere, anch'essa abbastanza indisposta verso il segno. Richieste idee chiare e mente libera da cavilli pregiudiziali, questo per quanto concerne la parte lavorativa. Invece nel sentimentale, date spazio a dialoghi e teneri sorrisi. L'oroscopo del giorno consiglia di prendere 'di petto' eventuali problematiche personali.

Pertanto le previsioni astrali sulla giornata di domani, parlando in merito all'amore, indicano che potreste trovarvi in una fase di insofferenza e di rifiuto della quotidianità. In pratica ciò che sembra scontato tenderà invece a generare in voi insoddisfazione e desidererete una ventata di rinnovamento nella vostra relazione di coppia ed in quello che farete. Cercate di spiegare il vostro stato d'animo a chi vi è vicino e risolvete il tutto insieme. Single, avrete le idee confuse, sentimenti imprecisati che vi porteranno in uno stato di malessere psicologico, il che vi farà rimpiangere la scelta di restare da soli: tranquilli, presto passerà.

Nel lavoro, l'energia andrà convogliata nel settore professionale e, se voleste vedere dei risultati, non passate il tempo a lamentarvi ma agite con sicurezza e determinazione. Sicuramente arriveranno aiuti inaspettati, ma solo al momento più opportuno.

Leone: ★★★. Partirà un po' a rilento questo sabato di fine settimana, con un 29 febbraio in gran parte sottotono. Complici di tale situazione saranno Venere, Saturno e in parte Giove, pessimi in quanto risulteranno in quadratura verso la Luna in Toro. In amore, l'oroscopo invita alla calma: va detto subito che gli astri non saranno molto benevoli con voi.

Luna e Nettuno vi guarderanno di traverso, perciò sarete svogliati e poco attenti alle esigenze del partner. Se siete in coppia, potete contare su una intesa discreta, su una comunione di interessi. Se, invece, la vostra coppia è logora o stanca, allora diventerà molto difficile rinunciare a rivolgere lo sguardo altrove. Single, Mercurio sembra volervi ostacolare in tutti i modi, ma per fortuna in serata vi rifarete sicuramente. Nel lavoro, non cambierà di molto l'atmosfera astrale rispetto ai giorni scorsi. Quindi non aggirate eventuali ostacoli, ma affrontateli di petto e non lasciatevi intimorire dall'ostilità di qualcuno che tenterà di mettervi il bastone tra le ruote.

Vergine: ★★★★. Un giorno se non perfetto, abbastanza positivo per intraprendere una nuova strada, in qualunque settore, purché il fine sia tra i vostri obbiettivi primari. A giocare a vostra difesa sarà il buon sestile in atto tra Luna e Sole: lasciate perdere le cose che non appartengono - direttamente o indirettamente - a quelle di vostra competenza, potreste rischiare magre figure. L'oroscopo di domani 29 febbraio consiglia in amore di tenere a freno l'entusiasmo, anche se vi sentirete curiosi. Avrete voglia di scoprire qualche cosa di nuovo sul partner e sul vostro rapporto, di conseguenza vi darete da fare nel chiedere e nell'indagare sospinti da Venere sul da farsi. Per fortuna il senso della misura non vi abbandonerà, saprete quindi fermarvi prima di diventare fastidiosi o invadenti nei suoi confronti. Single, sarà un periodo in cui sarete particolarmente avventurosi, avrete voglia di scoprire cose nuove e sarete attratti da tutto ciò che sarà insolito. Nel lavoro, vi attende una splendida giornata. Le buone opportunità non mancheranno certamente, purché facciate in modo che tutto sia assolutamente perfetto ed inappuntabile, perché gli errori, anche in buona fede, non vi verranno perdonati.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.