L'Oroscopo del giorno 29 febbraio 2020 è pronto a mettere in evidenza i segni migliori per questo inizio weekend. Nel merito, analizzeremo la situazione astrale relativamente ai segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Come sempre, ad avere l'ultima parola saranno le risultanze estrapolate sul cielo astrale del momento, evidenziate nel presente trattato astrologico. In primo piano, al vertice della scaletta, il Sagittario: ben supportati dalla Luna in Toro, nel frattempo in trigono a Marte e Giove, gli amici nativi nel segno di Fuoco risultano meritatamente al vertice della classifica con cinque stelline all'attivo.

Per quanto riguarda l'aspetto negativo della giornata in esame, ad avere difficoltà secondo quanto esposto nell'oroscopo di sabato 29 febbraio, saranno i nati in Bilancia e Acquario: entrambi i segni saranno legati ai flussi poco positivi generati da Venere in Ariete. A questo punto vediamo cosa consiglia l'oroscopo giornaliero.

Classifica stelline 29 febbraio

L'inizio settimana è in imminente arrivo, allora cosa c'è di meglio se non tastare il polso alla nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 29 febbraio 2020?

In apertura abbiamo già parlato del segno migliore in assoluto, il Sagittario, come pure abbiamo messo in rilievo la scarsa positività attribuita dalle stelle alla coppia formata da Bilancia e Acquario in vista del prossimo sabato. Quindi, rimane solo da togliere il velo dalla scaletta con le stelle completa per tutti i dodici segni e incrociare le dita.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Sagittario;

★★★★★: Scorpione;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Bilancia;

★★: Acquario.

Oroscopo sabato 29 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★. Inizio weekend in calo, ancora più marcato nella domenica a seguire. Venere, in posizione anomala ed in quadratura con Giove e Plutone, metterà a dura prova il vostro modo di pensare.

Qualcuno potrebbe lasciarvi di stucco, mancando ad una parola data o non rispettando alcuni patti. L'Astrologia consiglia di non cedere alle tentazioni di una Venere sottosopra: favorite le relazioni extra, extraconiugali, triple e quadruple relazioni... In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, si invita al massimo autocontrollo. In merito a coloro in coppia, il comportamento da tenere dovrà essere impostato solo sulla pura osservazione analizzando per bene le cose da portare avanti, le situazioni o quant'altro. Single, datevi una mossa cercando di non restare a guardare come al solito: cercate anche voi la felicità ma fatelo decisi usando le unghie e i denti.

Le previsioni del giorno nel lavoro invitano a non fare assolutamente leva sulla competizione: rilassatevi, per godervi i frutti dei vostri sacrifici fin qui fatti. Ma se non dovessero esserci, allora rilassatevi e basta. Da metà pomeriggio provate ad essere più attenti e meticolosi.

Scorpione: ★★★★★. In preventivo una giornata a cinque stelle, con previsioni positive per oltre i 3/4 del periodo. A dare una marcia in più alle vostre incombenze quotidiane sarà un ottimo Urano, speculare positivo all'80%, a sua volta in ottimo aspetto verso due super-pianeti: Mercurio (sestile) e Marte (trigono).

Non dovreste avere quasi alcun problema nel gestire i rapporti con familiari, amici o colleghi di lavoro: lasciate che siano loro a guidare il vostro intuito verso le giuste soluzioni. In amore, sarete dei compagni affettuosi riuscendo a stupire la dolce metà con le vostre semplici dimostrazioni d’affetto. Molti raggiungeranno certamente delle solide intese di coppia con la persona del cuore: fioriranno sorrisi, coccole e tanta dolcezza da condividere con chi si ama. Single, l'oroscopo del giorno vi invita a riflettere: se vi piace inseguire fuggevoli avventure potete contare sulle stelle, che aumentando fascino e intraprendenza favoriranno senz'altro gli incontri più sfiziosi.

Potrebbe essere semplice tradurre in realtà certi vostri sogni di trasgressione sui quali ogni tanto vi piace indugiare. Nel lavoro invece, saranno particolarmente favorite tutte quelle attività di scambio e/o di comunicazione che ruotano all'interno dei vostri interessi. Le stelle prevedono inoltre situazioni particolarmente redditizie: soldi in arrivo?

Sagittario: ’top del giorno’. Dalle enormi potenzialità, tutte da saper sfruttare, questo sabato 29 febbraio. Con il Sole e con Urano entrambi in posizione favorevole al vostro segno, non avrete difficoltà a portare a buon fine pratiche aperte, acquisti in consegna o situazioni da gestire.

L'inizio mattinata potrebbe iniziare un po' a rilento, poi man mano risalire verso la piena positività: attenti alle uscite di denaro non in preventivo. In amore, parlando di coppia, prendete certe decisioni senza farvi influenzare dall'opinione di un amico/a: in fondo sarete poi voi che dovrete vivere eventuali scelte. Single, in molti vi sentirete già affascinanti e questo farà da calamita per i pretendenti che cercheranno di conquistarvi a tutti i costi. Potrete finalmente fare la vostra scelta senza fretta. Nel lavoro infine, l'oroscopo del giorno 29 febbraio al Sagittario indica che le stelle saranno con voi.

Sarà difficile, dunque, non ricevere un buona proposta. Diciamo che basterà saper cogliere l'occasione buona e accettare il tutto senza remore.

Astrologia del giorno 29 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato prevede un periodo abbastanza buono sotto il profilo puramente astrologico. Sotto protezione dagli ottimi Urano, Luna, Nettuno e Sole, avrete occasioni per migliorare i rapporti con gli altri, specialmente quelli non troppo idilliaci: se vi sentite in debito con qualcuno di quest'ultimi, cercate di rimediare anche per 'vie traverse'. In amore intanto, dovrebbe restare stabile ed in linea con i giorni scorsi.

In qualche caso, il vostro stato d’animo ballerino metterà a dura prova i nervi del partner: cercate almeno di dargli una mano, magari chiedendogli un po’ di pazienza o maggior spirito di sopportazione. Single, vi aspetta una giornata nella quale il vostro carattere estroverso e disponibile ad ogni esperienza sarà stimolato a fondo. Alcune situazioni decisamente allettanti vi sproneranno a mettervi in gioco in nuovi incontri: approfittatene. Nel lavoro, le difficoltà di certo non vi spaventano, dunque continuerete convinti sulla vostra strada. Intanto cercate di non drammatizzare come al solito: alcune situazioni impegnative potrebbero risolversi inaspettatamente, come per magia.

Acquario: ★★. Ci risiamo? Infatti, ciclicamente ritornano purtroppo! Ovviamente parliamo dell'innominabile segno di spunta relativo al 'ko'. Questa volta, a favorire la scontrosità delle stelle sarà Venere in Ariete speculare negativo, in quadratura a Giove e Plutone nel periodo interessato. Partirete probabilmente con le 'batterie scariche' o al massimo mezze cariche: anche se appartenete alla categoria dei tipi 'tosti', evitate di sottovalutare cose o persone. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, avete da mettere in conto la qualità dell'intesa con il partner: non decollerà!

Pertanto cercate di essere comprensivi, almeno per il momento, altrimenti rischierete di aggravare ancora di più l'attuale situazione. Potrebbero esserci momenti carichi di una certa instabilità, soprattutto a livello emotivo, mettendo un po' a rischio la buona intesa di coppia. Single, problemi in vista in campo sentimentale: tenderete a chiedere molto di più di quello che sarete disposti a dare; la domanda è, perché? Fate un esame di coscienza. Nel lavoro invece, alcune questioni professionali richiedono maggior attenzione e tutto il vostro impegno: valorizzate di più le relazioni sociali.

Pesci: ★★★★.

Giornata tutto sommato abbastanza buona, merito di un Sole e un Nettuno entrambi in posizione favorevole, risultando di fatto entrambi in trigono alla Luna in Toro. Peccato per quella triste quadratura in corso tra Veneree Giove, pianeti entrambi in posizione speculare negativa al 40%, quindi pronti a rompere 'le uova nel paniere' ai più. Intanto, secondo l'oroscopo del giorno 29 febbraio riguardo l'amore, la vita di coppia procederà seguendo il ritmo di sempre e questo grazie ad un clima di completa distensione che avete con lui/lei. E' proprio il caso di affermare: meno male! Così sarete più sereni e malleabili. Se single invece, potrete trovare l’anima gemella solo se veramente lo vorrete: siete davvero pronti o state bene così? A voi la scelta; comunque sia, andate avanti puntando solo sulle vostre certezze, solo così il successo è assicurato. Nel lavoro, per chiudere, l'aria profuma di cambiamento. Se avete a che fare con un periodo delicato della vostra vita professionale con le difficoltà che non mancano, mettete pure dei paletti e andate avanti.