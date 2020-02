L’Oroscopo di sabato 29 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna, in fase crescente, continuerà a sostare nel domicilio del Toro. Per i nativi della Bilancia saranno 24 ore perfette per riaccendere la passione all'interno della coppia, mentre per l'Ariete si preannuncia una giornata abbastanza interessante. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo giovedì. In seguito le previsioni astrologiche di questa ultima giornata del mese di febbraio.

L'oroscopo di sabato 29 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: si chiuderà con il botto questa settimana cominciata tra mille impegni e imprevisti. Alcuni nativi dovranno andare a lavorare e qualcosa potrebbe non andare come sperato. In amore i dubbi non mancheranno, soprattutto per chi è solo e non riesce a trovare qualcuno di interessante con cui condividere la giornata. Occhio alle complicazioni, con i colleghi o i collaboratori sarà meglio mostrarsi pacati.

Toro: sarà molto importante mantenere la calma, soprattutto di questi tempi turbolenti.

Ci sarà un problema da risolvere, forse qualcosa riguardante il portafogli o la famiglia. Con il partner avrete l’opportunità di poter trascorrere un piacevole sabato sera. Sul piano fisico non dovrete eccedere con lo zucchero e il sale.

Gemelli: possibili confronti in queste 24 ore di inizio weekend. Nei giorni scorsi c’è stato un disguido che vi ha fatto perdere la pazienza e un po' di tempo. Evitate discussioni e scontri troppo accesi.

Si prendono più mosche con il miele che con l’aceto, per cui andateci cauti. Non recriminate, non sarà una giornata favorevole per farlo.

Cancro: l’oroscopo del 29 febbraio parla di un buon recupero psicofisico. In amore qualcuno sta vivendo un periodo difficile, ma non bisogna scoraggiarsi. Chi è solo aspetta la primavera o l’estate per rimettersi in gioco. In serata la passione sarà alle stelle per la quasi totalità dei nativi che vivono una storia appagante.

Leone: il mese di febbraio volgerà al termine in maniera altisonante. Così com’è cominciato, così finirà. Per cui sarà meglio guardarsi alle spalle e prevenire ogni possibile intoppo. In famiglia a volte manca il dialogo, forse con il partner non c’è più l’intesa di un tempo e questo vi fa disperare. Avete bisogno di pensare a voi stessi.

Vergine: questo è un periodo un po' così così, in alcuni giorni va bene e in altri va male. Spesso vi sembra di non essere capiti, ma queste 24 ore porteranno chiarezza e riflessione. Dunque, qualcuno finalmente saprà che strada prendere. Metterete da parte ogni dubbio o preoccupazione, finalmente volterete pagina!

Bilancia: avrete a che fare con 24 ore molto positive. In linea generale sarà un sabato sereno e quindi i vostri nervi si calmeranno. Comincerete a recuperare il terreno perso nei giorni scorsi. Presto arriverà una bella scossa che vi renderà la vita più appagante. In serata la passione sarà a dir poco vertiginosa per le coppie innamorate.

Scorpione: le previsioni dell’oroscopo del giorno 29 febbraio parlano di passione e vitalità. Molti nativi sono spesso nervosi e irascibili, hanno bisogno di un po' di sano relax. Ultimamente desiderate essere lasciati in pace e non sopportate nemmeno andare a lavoro o a scuola.

Per fortuna un po’ di tregua sarà possibile in queste avvincenti 24 ore.

Sagittario: la giornata si focalizzerà maggiormente sulla vostra mente. Forse c’è una decisione importante da prendere o forse non siete sicuri del percorso scelto. Nella vita si può sempre tornare indietro e cambiare strada. Attenzione in famiglia o con il partner, cercate di essere più presenti. Salute stabile, ma sarà meglio prevenire.

Capricorno: in amore siete contenti perché avete la persona giusta accanto. Certo, non tutti i nati del Capricorno possono dire ciò ma presto giungeranno risvolti interessanti anche per chi è solo.

Saranno 24 ore valide per avanzare proposte e dare una bella smossa alla solita quotidianità. Occhio ai bronchi, ultimamente appaiono affaticati.

Acquario: in arrivo una giornata abbastanza positiva. Nel lavoro c’è qualche nativo che si sente sfruttato e che non è soddisfatto della busta paga. Attenzione alle spese, avete il conto sofferente a causa delle troppe tasse e bollette. In giornata vi ritroverete a sistemare l’abitazione e arriverete stanchi a fine serata. Non fate le ore piccole sui social network.

Pesci: le emozioni risulteranno in subbuglio, specie per chi sta insieme da anni ma non nota passi avanti.

Qualche storia potrebbe saltare entro l’estate. Comunque sia, in queste 24 ore di sabato sarete riflessivi e distratti. Un problema legato alla casa o all’auto potrebbe togliervi il sonno. Sarà una buona giornata per concedervi un trattamento estetico.