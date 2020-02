L'Oroscopo di domani, sabato 29 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. L'ultimo giorno di questo turbolento mese si concluderà con la Luna crescente nella casa del Toro. In queste 24 ore saranno spesi tanti pensieri soprattutto per via dell'arrivo di marzo e della primavera. Non mancheranno novità, supporti astrali e soluzioni efficienti. Via via che si avvicina la fine dell'inverno, incomincia a intravedersi anche la luce in fondo al tunnel, il ché sarà positivo per coloro che ne hanno vissute di cotte e crude in quest'ultimo periodo.

Qualcuno si sentirà pieno di energia e di sprint, come ad esempio i nati dell'Acquario. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 29 febbraio

Acquario - 12° posto - Imparate dai bambini e godete dell'attimo concentrandovi appieno su ciò che state facendo. Strappatevi il cerotto con un colpo secco, non rinviate le cose tanto a lungo altrimenti prolungherete l'agonia interiore. La paura è l'ostacolo più grande, ma se non la combattete sarete costantemente turbati e angustiati.

In questa giornata chiedetevi cosa volete ottenere dalla vita e valutate come potete raggiungere il vostro scopo. Per le prossime 24 ore avrete dalla vostra parte una buona energia celeste che vi favorirà rendendovi carichi di sprint e voglia di fare. Tra la primavera e l'estate vivrete un'avventura trasgressiva.

Scorpione - 11° in classifica - L'aspetto lunare purtroppo non risulterà dei migliori per i nati di questo simpatico ed emotivo segno.

Forse da giorni state navigando in cattive acque oppure c'è un problema che vi tormenta. Cercate di separare la vita affettiva da quella lavorativa, non permettete a quest'ultima di rovinare il vostro spazio personale. Concentratevi sui vostri cari in queste 24 ore e programmate un'uscita da fare insieme oppure ritagliatevi un momento di dialogo costruttivo. Chi sta soffrendo per un amore perduto non dovrà abbattersi vedendo tutto nero.

Questa sarà la giornata perfetta per dare un calcio alle delusioni passate e per cominciare ad uscire dalla zona di comfort che vi tiene incollati al punto di partenza.

Leone - 10° posto - Siete un segno ruggente perciò in questo sabato potreste anche ritrovarvi a tirare fuori le unghie. Da tempo, qualcuno sta pensando di andare via, di darci un taglio con una certa situazione che risulta invivibile. Comunque sia, la realizzazione personale è molto importante per cui non rinunciate a vivervi appieno nel presente. Le cose cambieranno a prescindere, tanto vale godersi l'attimo senza mai lasciarsi prendere dai sensi di colpa o dall'ansia irrazionale.

Ultimamente non avete una bella cera, forse state dormendo poco e/o male? Una bella passeggiata o un bagno caldo prima di dormire vi sarà di grosso aiuto: non mettetevi in secondo piano!

Ariete - 9° in classifica - Sarà una giornata che potrebbe riservare qualche incertezza. Forse all'interno dell'ambiente di lavoro non si respira un'aria positiva o forse sentite che deve accadere qualcosa di brutto. Siete spesso divorati dalla preoccupazione, ma è inutile spaventarsi immaginando eventi non ancora avvenuti e che potrebbero benissimo non succedere. Mettete da parte gli stati d'animo pessimisti e sfruttate il potere dell'immaginazione per focalizzarvi sulle cose belle.

Il vostro corpo ultimamente appare giù di tono, inoltre avete una brutta cera. Una sana alimentazione, ricca di sostanze nutritive, sarà di grande aiuto ma non dimenticate di bere tanta acqua, di muovervi il più spesso possibile e di dormire circa 7-8 ore.

Sagittario - 8° posto - 'Se insisti e resisti raggiungi e conquisti'. Tutto è possibile se lo si desidera veramente, dovete confidare sulle vostre capacità e prendervi delle responsabilità. L'amore è un frutto che deve maturare con calma. Avete un sogno nel cassetto, ma qualcosa (o qualcuno) vi impedisce di realizzarlo. In giornata prendetevi una pausa tra un impegno e un altro perché forse non vi sentirete bene.

Ultimamente vi sentite un pochino indisposti e fuori forma. Forse state mangiando più del consueto o forse siete molto stressati. In serata organizzate un'uscita in compagnia, dopo una settimana faticosa meritate di svagarvi con la mente e di divertirvi. Una persona cara o un amico/a potrebbe rivolgersi a voi per chiedervi un favore.

Bilancia - 7° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano a cautelarsi magari aggiornando una password, rivedendo determinati documenti, revisionando l'auto, chiarendo eventuali dubbi oppure prestando attenzione al proprio interlocutore. Siete un segno geniale e molto legato alla famiglia e agli amici.

Avete sempre timore di sbilanciarvi, per questo siete prudenti e timorosi. In amore aspettate che sia l'altro/a a fare la prima mossa. Provate a spingervi oltre, rompete gli schemi, mettetevi in gioco. Accettate le piccole sfide, serviranno a migliorarvi sensibilmente e ad accrescere la fiducia in voi stessi. Celebrate i successi e fate pace con i fallimenti. Questa giornata aprirà la porta alle occasioni più succulente ma dovrete tenere gli occhi bene aperti. Potreste anche superare un record, mai dire mai.

Oroscopo del giorno

Gemelli - 6° posto - State vivendo un periodo in cui siete più preoccupati che mai ed anche molto ipocondriaci.

Non focalizzatevi su ciò che vi suscita timore. Se c'è un cambiamento da fare, ma avete paura di prendere una cantonata, fatelo e basta: non potete prevedere come andranno a finire le cose. Al giorno d'oggi è possibile correggere il tiro perché il mondo è colmo di possibilità, infatti, se si perde un treno se ne può benissimo prendere un altro a patto di non procrastinare a lungo. Sta per sopraggiungere una pioggia di novità riguardanti l'ambiente di lavoro e/o finanziario. Già in queste 24 ore qualcosa si muoverà anche nel comparto sentimentale che assumerà una sua importanza entro la primavera.

Siete nel bel mezzo di un'evoluzione.

Cancro - 5° in classifica - L’Oroscopo del 29 febbraio dice che sarete in modalità riposo e riflessione. Il fatto di avere un cielo astrale un po' fiacco potrebbe generare sconforto, irritabilità e pessimismo. Di solito tendete a vivere nell'ansia perenne. Non a caso ultimamente siete preoccupati per qualcosa che vi genera irrequietezza, nervosismo e persino paura. Tutto ciò, unito alle occupazioni quotidiane, vi blocca e vi stressa. Dunque concentratevi sulle azioni concrete. La vetta può apparire altissima, ma un passo alla volta ci si ritrova in cima ad ammirare il panorama mozzafiato.

Tutto quello che dovrete fare sarà armarvi di pazienza e cercare di vedere le cose da un'altra prospettiva. Qualcuno potrebbe farvi perdere le staffe, mantenete il controllo. In primavera tornerete a sbocciare.

Toro - 4° posto - L'ultimo giorno di febbraio si concluderà con la Luna nel vostro splendido segno. In questo periodo siete maggiormente sensibili agli eventi esterni, ma cercate di non farvi sopraffare. Qualcuno è stanco della solita routine e appare molto stressato oltre che demoralizzato. Valutate l'idea di fare un corso di ballo, di musica, di disegno, di cucina, di yoga, ecc. In tal modo avrete del tempo prezioso da dedicare al vostro benessere psicofisico.

Non precludetevi certi piaceri della vita e cominciate a pensare positivo bandendo le persone pessimiste dalla vostra esistenza. Ogni esperienza fa scuola. In amore, per le coppie c'è qualcosa che sta cominciando a muoversi. A marzo i cuori solitari cominceranno ad affacciarsi alle nuove avventure.

Pesci - 3° in classifica - L’oroscopo di domani vi sorride e vi spinge a guardare avanti. Presto taglierete dei nuovi traguardi. Il passato non può essere cambiato, per cui non ha alcun senso ritornare con la mente a certi episodi negativi che non fanno altro che accrescere i sensi di colpa. Sentirsi in colpa non cambierà le cose, per cui pensate al presente e a quello che potete fare per migliorare il futuro.

Fate tesoro degli errori perché sbagliare è umano ma perseverare è diabolico. Dunque, concentratevi su quello che volete e non su ciò che non volete. Idee, pensieri e scrittura risulteranno favoriti. In amore occorrerà un pizzico di passione in più, non centellinate le coccole e le parole d'affetto. Le finanze restano un capitolo nero per voi, amate spendere e spandere, non saranno da escludersi uscite di shopping in giornata. Entro le prossime due settimane giungeranno delle entrate interessanti.

Capricorno - 2° posto - Si prospettano 24 ore con un buon cielo astrale. Sarà possibile vivere un'emozione in più. Non mancheranno discorsi, abbracci e parole gentili. Da tempo c'è un peso che incombe su di voi e che vi priva della serenità. Perciò state avendo delle serie difficoltà a dormire, tuttavia, non abbattetevi e prendete il controllo della situazione. Dietro ad ogni problema c'è sempre una soluzione, per cui rifletteteci a lungo e, se occorre, chiedete consiglio ad un esperto. Qualche nativo del Capricorno avrà un sacco di faccende di cui occuparsi ma non ne avrà molta voglia. In tal caso non dovrete costringervi a fare tutto: 'uno è meglio di niente'. Fate maggior movimento, qualcuno ultimamente ha problemi di stomaco o mal di schiena.

Vergine - 1° in classifica - In queste 24 ore potrete contare sul supporto delle stelle favorevoli che vi illumineranno il cammino. Nel lavoro qualcosa si muoverà, soprattutto se siete nel bel mezzo di una situazione tesa o poco proficua. In famiglia spesso si discute, ma in giornata sarà possibile ritrovare l'affiatamento. Da tempo, qualche nativo della Vergine si ritrova davanti ad un bivio e deve al più presto prendere una decisione. In tal caso prima di scegliere raccogliete tutte le informazioni, fate una lista dei pro e contro, dopodiché immaginate eventuali scenari sotto varie prospettive. Spesso ci si focalizza sui pensieri negativi trascurando quelli positivi, ma a che scopo? Con i sensi di colpa non si ottiene nulla, bensì si resta impantanati ai blocchi di partenza.