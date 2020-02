L'Oroscopo settimanale dal 2 all'8 marzo è pronto a rivelare come sarà questa prima settimana del terzo mese dell'anno. Si ripartirà sotto buoni auspici grazie ad un bel cielo astrale. Lunedì la Luna si preparerà a lasciare il Toro per transitare in Gemelli dove resterà fino a mercoledì. In questa metà settimana l'astro luminoso sarà finalmente nel suo naturale domicilio (il Cancro) e questo fornirà maggiori occasioni e novità per tutti i segni dello zodiaco. Quindi, se la settimana partirà con un po' di fiacchezza, bisognerà pazientare fino a mercoledì.

Dopodiché ogni cosa sarà più limpida e produttiva. Per i nati dello Scorpione giungerà una bella scossa, mentre i Toro avranno molta concentrazione. Approfondiamo quello che potrebbe succedere, leggendo nel dettaglio le previsioni della settimana per ciascun segno.

Previsioni settimanali dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Durante la settimana riuscirete ad affrontare ogni cosa con lo spirito giusto. Ritroverete il sorriso e la voglia di impegnarvi anche all'interno di un'eventuale relazione. Nelle prime due giornate della settimana avrete a che fare con una certa sensazione di stanchezza e un alto livello di distrazione.

Da mercoledì tutto si ripianerà. Qualcuno riuscirà a sistemare una certa questione pratica o finanziaria che si trascina da un po'. Un evento particolare vi terrà con il fiato sospeso e non saranno da escludersi delle emozioni in più. Non rifuggite dai problemi ma affrontateli, altrimenti non riuscirete a stare sereni. La serenità servirà a garantire relax a mente e corpo. Da giovedì le acque si calmeranno completamente.

Test o interrogazioni a sorpresa per coloro che studiano.

Toro - Sarà facile per voi concentrarvi durante questa interessantissima settimana. Avrete un buon cielo astrale su cui contare, per questo godrete di ottimi benefici. Nel lavoro o nello studio tutto vi risulterà lineare e semplice. Le soluzioni non mancheranno e riuscirete a risolvere persino un problema di vecchia data che vi ha sempre tormentato.

Una storia d'amore intrapresa da poco comincerà a spiccare il volo, ma se non siete sicuri del partner non illudetelo. Pretendete fiducia ed evitate di infilarvi in situazioni ambigue. In famiglia tutto sarà perfetto e sarà più facile volersi bene. Un evento vi colpirà nel profondo.

Gemelli - Entra nel vivo quest'annata traballante iniziata tra mille aspettative già infrante. Nella settimana dal 2 all'8 marzo si sentirà l'esigenza di spiccare il volo e di compiere dei passi in più verso il traguardo. Avrete dei giorni 'no', ma questo sarà normale. I risultati si vedono sul lungo tempo, per cui non disperatevi se in alcune giornate avrete voglia di mandare tutto all'aria.

Chi è in attesa di una risposta, entro sabato la riceverà. Le coppie potranno fare i salti di gioia, ma se c'è una crisi che va avanti da troppo tempo e che risulta insanabile, allora sarà meglio cercare di strappare il cerotto con un colpo solo e voltare pagina. Il corpo non è altro che lo specchio della mente, per cui quando si sta bene con se stessi e ci si sente appagati, lo si vede anche all'esterno. Domenica sarà speciale, ma non restate rintanati in casa.

Cancro - L’oroscopo della settimana si presenta più che positivo, dato che marzo sarà un mese molto importante. Dopo un avvio d'anno in sordina, finalmente le cose incominceranno a ingranare.

Marzo sarà un mese positivo e in discesa, ogni cosa vi risulterà semplice. Sarà possibile delegare o allacciare una collaborazione più proficua. Chi è in cerca di lavoro riuscirà a vagliare le migliori opzioni, mentre chi un mestiere ce l'ha già incomincerà a valutare delle strade alternative per ottenere dei miglioramenti. Ci sarà da fare in casa, ma con un buon programma dettagliato riuscirete ad organizzarvi al meglio. Lunedì avrete modo di incominciare una dieta depurante per smaltire le abbuffate o gli sgarri dei giorni precedenti. Le giornate saranno piacevoli, per cui prendete in considerazione di trascorrere più tempo all'aria aperta.

Leone - Saranno delle giornate cariche di frenesia, non riuscirete a tenere il passo a tutte le faccende. Marzo potrebbe anche appesantirvi, avrete molto sonno e risulterete spossati. Qualcuno comincerà ad avere le prime allergie di stagione. Ci saranno dei contratti da rivedere e una collaborazione potrebbe saltare. Comunque sia, nel weekend la ruota tornerà a girare per il verso giusto e tutto tornerà al suo posto. Avrete una gran voglia di programmare e di rimettervi in sesto, in fondo vi siete trascurati abbastanza a lungo! Qualcuno si recherà dal parrucchiere, altri invece decideranno di assumere delle buone abitudini che, nel lungo tempo, porteranno dei risultati strepitosi.

Occhio all'invidia altrui, non mettete troppa carne sul fuoco.

Vergine - Coloro che da tempo si trascinano dietro una situazione precaria, finalmente potranno lasciarsela alle spalle. Una rottura o un lutto non si superano mai del tutto, tuttavia si impara a convivere con il dolore. Il tempo è il migliore medico, per cui lasciate fare al destino. La vita è troppo breve per chiedersi cosa pensano gli altri di voi, inoltre, quasi certamente anche gli altri si domanderanno cosa pensate voi di loro. Saranno sette giornate di lavoro/studio, ma anche di appuntamenti eccitanti. Una situazione potrebbe darvi una bella gatta da pelare, tuttavia le cose incominceranno a sistemarsi con l'avvicinarsi della primavera.

Chi ha dei figli è sempre molto attento alle loro esigenze, ma talvolta capita di lasciarsi sfuggire qualche dettaglio. Non è facile essere genitore, ma voi ce la state mettendo tutta.

Oroscopo della settimana dal 2 all'8 marzo

Bilancia - Le previsioni astrologiche annunciano una pioggia di novità professionali e personali. Un mal di denti sarà finalmente sanato, grazie ad un dentista competente. Qualcuno si organizzerà per programmare un controllo di routine. Non rivangate le storie passate, ma guardate al presente e costruite un futuro in crescendo. Studiate, approfondite e leggete, non è mai troppo tardi per imparare e salire di gradino.

Comunque sia, in settimana non avrete modo di annoiarvi dato che avrete sempre la mente occupata. Con i figli sarete un pochino severi, non è semplice essere genitore. Con il partner dovrete chiarire un paio di questioni. Tenetevi alla larga dalle possibili truffe online e dalle chiacchiere del web.

Scorpione - La prima settimana di marzo porterà una bella scossa all'interno della vostra vita. Presto molte cose cambieranno e a fine 2020 nulla sarà come prima. La vita va avanti, per cui non bisogna mai darsi per vinti o disperarsi. Lunedì e martedì avrete molte cose di cui occuparvi e sarete sotto pressione.

Una collaborazione potrebbe cominciare a traballare, forse non siete più tanto convinti sul da farsi. Sarete propositivi, dato che vi sentirete pervasi da una ventata di idee e progetti. Riuscirete a concludere grandi cose e chi si metterà a dieta riuscirà a resistere alle tentazioni. Tenete d'occhio la pressione, non saranno da escludersi dei piccoli mal di testa.

Sagittario - Sarà la settimana perfetta per avanzare richieste e cercare nuovi stimoli. Grazie alle vostre abitudini regolari, avrete modo di essere in anticipo sui tempi. Presto vi scrollerete l'inverno di dosso e tornerete a sbocciare come un fiore a primavera.

Vi appassionerete ad un libro o ad una serie tv nuova, tuttavia cercate di uscire e di vivere più emozioni possibili. Chi è in coppia potrebbe discutere a causa di alcune divergenze d'opinione, ma entro il fine settimana tutto si ripianerà. I cuori solitari godranno di diversi privilegi dato che il fascino sarà alle stelle. Gettatevi nella mischia e non abbiate timore di dichiararvi. Bene la salute, vi sentirete senz'altro meglio.

Capricorno - Nei prossimi giorni sarà possibile vivere un'emozionante avventura. Non saranno da escludersi delle sorprese e finalmente otterrete un po' di respiro. Marzo porrà fine ai vostri tormenti cominciati nei mesi scorsi.

Riuscirete a risollevarvi con calma e prudenza. Saranno favorite le ricerche del lavoro, le nuove richieste e gli affari. In settimana qualcuno uscirà più spesso ed anche l'amore tornerà a vibrare senza sosta. La primavera porterà molte belle novità e vi lascerete alle spalle i brutti momenti vissuti in precedenza. Direte 'basta' alla negatività e al pessimismo. Forse vi deciderete a mettervi a dieta tra lunedì e mercoledì; qualcuno, invece, cambierà look nel weekend. Siate più audaci.

Acquario - Lunedì e martedì sarete impegnatissimi. La pazienza di qualche nativo dell'Acquario sarà messa a dura prova, tuttavia sarà possibile superare ogni ostacolo. La Dea Bendata vi supporterà da mercoledì in poi, per cui non saranno da escludersi vincite al gioco o colpi di fortuna. Sarete in attesa di un'entrata di denaro che vi permetterà di tirare un sospiro di sollievo dopo 2 mesi molto pesanti. Il vostro corpo risulterà in netto miglioramento. Chi si era ammalato riuscirà a rimettersi in sesto e a tornare alle solite faccende quotidiane. Ci saranno ancora un po' di contrattempi sui mezzi pubblici. Dopo una settimana carica di lavoro, nel weekend non potrete certamente riposare dato che avrete un impegno improrogabile.

Pesci - La settimana partirà con il giusto spirito d'avventura che vi contraddistingue. Ogni preoccupazione sarà archiviata ed anche l'ansia sarà un lontano ricordo. L'amore tornerà al centro della scena, coloro che sono innamorati potrebbero finalmente decidere di farsi avanti e dichiararsi. Sarete molto chiacchieroni e pieni di idee. Ciò vi porterà fortuna nel settore lavorativo ed economico. Allacciare dei nuovi contatti sarà di grande utilità, per cui cercate di non essere timidi. Sfruttate il vostro potenziale per emergere e salire in cima alla vetta. Qualcuno si metterà a dieta per smaltire gli eccessi degli ultimi mesi, mentre altri dovranno fare una revisione all'auto.