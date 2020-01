L'Oroscopo settimanale dal 3 al 9 febbraio è pronto per dare indicazioni mirate sul periodo interposto tra le giornate di lunedì 3 e domenica 9 del mese appena iniziato. In analisi, come di consueto in questo frangente, i simboli astrali appartenenti alla prima metà dello zodiaco. Pertanto ad essere messi 'sotto torchio', ovviamente passando al setaccio le effemeridi del periodo, i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Come anticipato nel titolo d'apertura, il periodo analizzato andrà decisamente a favore del Cancro (voto 10), super-favorito da una meravigliosa Luna nel segno e, di conseguenza, valutato al 'top della settimana'.

Gli amici nativi nel simbolo astrale di Acqua appena enunciato saranno affiancati dagli altrettanto positivi amici dell'Ariete (voto 9) che, in compagnia dei Gemelli (voto 8), avranno il monopolio assoluto della parte alta della classifica. Settimana da rivedere al ribasso, intanto, secondo quanto anticipato dalle previsioni dell'oroscopo da lunedì 3 a domenica 9 febbraio, per il Leone (voto 7) e per la Vergine (voto 6): pronti a scoprire qualcosa di più? Certo che si, ma non prima di aver messo in evidenza i prossimi passaggi della Luna nei segni.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di dare il meritato spazio alle previsioni dell'oroscopo settimanale dal 3 fino a lunedì 9 febbraio, ci piace indicare i nuovi transiti legati agli spostamenti lunari messi in agenda nel periodo indicato. Inizialmente l'Astro d'Argento incontrerà un simbolo di Aria, dando avvio al primo dei tre giri infrasettimanali programmati in calendario. A dare via al periodo, la Luna in Gemelli, presente in questo splendente segno già da questo lunedì 3 febbraio, precisamente dalle ore 12:28 della tardissima mattinata.

Successivamente la dolce 'musa dei poeti' incontrerà un segno di Acqua: mercoledì 5 febbraio alle ore 20:03 osserveremo nel firmamento astrale la Luna in Cancro. Chiuderà il girotondo astrale settimanale la Luna in Leone prevista per la giornata di venerdì 7 febbraio. A questo punto ci preme dare due notizie a livello di transiti abbastanza interessanti, anche se non riguardanti direttamente l'astro terrestre: lunedì 3 febbraio l'oroscopo annuncia l'entrata di Mercurio in Pesci, mentre venerdì avremo Venere in Ariete.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: voto 9. In preparazione una settimana splendida per tantissimi nativi dell'Ariete, espressa da giornate altamente performanti soprattutto nella parte centrale e finale. A dare spettacolo nel cielo astrale di venerdì, Venere nel segno, splendido passaggio in coincidenza con l'entrata della Luna in Leone sempre nello stesso giorno. Invece l'8 febbraio sarà portatrice della 'top del giorno' accompagnata da altre tre giornate non meno importanti, coincidenti con martedì, venerdì e domenica. Unica nota un po' stonata, lunedì 3 febbraio, giornata prevista da tre stelle.

il resoconto finale nel prosieguo:

Top del giorno sabato 8 febbraio;

sabato 8 febbraio; ★★★★★ martedì 4, venerdì 7 (Venere nel segno) e domenica 9;

★★★★ mercoledì 5 e giovedì 6;

★★★ lunedì 3 febbraio.

Toro: voto 5. Questa settimana per molti di voi del Toro sarà da vivere prendendola con lo spirito giusto. Sapete in anticipo che gli astri non saranno d'aiuto, anzi, qualcuno di questi cercherà di mettervi in difficoltà: occhio quindi alle giornate segnalate in negativo (mercoledì e giovedì), cercando in questi casi di restare quanto più possibile fuori dai problemi. Sappiate che potrete dare spazio a desideri o cose di un certo valore, ovviamente da mettere in pratica subito.

Senza tergiversare ulteriormente, vediamo quali saranno i giorni favorevoli e soprattutto quelli in cui dovrete stare in campana:

★★★★★ lunedì 3 febbraio;

★★★★ martedì 4, venerdì 7 e sabato 8;

★★★ mercoledì 5 e domenica 9 febbraio;

★★ giovedì 6 febbraio.

Gemelli: voto 8. La settimana dal 3 fino al 9 febbraio sarà all'insegna della positività per quasi tutto il periodo e su quasi tutti i fronti. Unica raccomandazione, quella di stare calmi e se possibile in disparte, venerdì e sabato, due giornate davvero 'faticose' da governare. Cosa fare allora? Nulla di trascendentale: cercate di 'fare' quando avrete possibilità concrete, al contrario, state fermi e immobili e aspettate che passi il periodo.

L'oroscopo settimanale intanto, annuncia la giornata migliore su tutte: quella coincidente con l'entrata nel segno della Luna, proprio questo lunedì 3 febbraio. Mentre il punto debole arriverà proprio a ridosso del weekend. Vediamo di fare un riepilogo alle stelline sui sette giorni a venire:

Top del giorno lunedì 3 febbraio - Luna nel segno;

lunedì 3 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 4, mercoledì 5 e domenica 9;

★★★★ giovedì 6 febbraio;

★★★ venerdì 7 febbraio;

★★ sabato 8 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: voto 10. L'oroscopo della settimana annuncia l'arrivo di un periodo valutato al massimo delle possibilità.

Queste prossime sette giornate in calendario splenderanno letteralmente di piena positività, con il clou cadente mercoledì 5 febbraio, giornata d'arrivo della Luna in Cancro. L'invito in questi casi è quello di seguire con assiduità i nostri consigli, rilasciati come sempre nel nostro oroscopo giornaliero. Intanto, a seguire la situazione relativa ai prossimi sette giorni:

Top del giorno mercoledì 5 febbraio - Luna nel segno;

mercoledì 5 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 6, venerdì 7 e domenica 9;

★★★★ lunedì 3, martedì 4 e sabato 8.

Leone: voto 7. La prossima settimana si prevede più che sufficiente, con un andamento a fasi alterne a metà periodo.

A portare fortuna saranno le giornate al 'top' di venerdì 7 febbraio, grazie alla Luna nel segno, e poi quelle portatrici di cinque ottime stelle di giovedì 6 e sabato 8 febbraio. Abbastanza buoni mercoledì 5 e domenica 9 febbraio classificati a quattro stelle. Andiamo a dettagliare definitivamente la scaletta completa:

Top del giorno venerdì 7 febbraio - Luna nel segno;

venerdì 7 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 6 e sabato 8;

★★★★ mercoledì 5 e domenica 9;

★★★ martedì 4 febbraio;

★★ lunedì 3 febbraio.

Vergine: voto 6. In arrivo una settimana giudicata dall'oroscopo 'sufficiente', evidenziata da periodi buoni e da altri meno: in pratica avrete a che fare con i soliti momenti nei quali non sapete mai che pesci pigliare, tale è la confusione generale.

Niente panico, seguite i nostri oroscopi giornalmente e non avrete problemi. Vediamo allora come sono stati valutati i prossimi sette giorni di inizio febbraio valutati direttamente dall'oroscopo dal 3 al 9 di febbraio con un consiglio: sforzatevi di essere solo e sempre voi stessi, costi quel che costi! Il riepilogo condensato nella scala sottostante:

★★★★★ lunedì 3 e martedì 4;

★★★★ mercoledì 5, sabato 8 e domenica 9;

★★★ giovedì 6 febbraio;

★★ venerdì 7 febbraio.

