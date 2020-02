Le predizioni zodiacali di lunedì 3 febbraio 2020 sono pronte a dare conto su come potrebbe evolvere la prima giornata della settimana in arrivo. La situazione astrologica rimane in parte stabile: unici movimenti da segnalare sono l'ingresso della Luna nel segno dei Gemelli e il transito del Pianeta Mercurio nel segno dei Pesci. Marte in Sagittario sarà invece sotto stretta quadratura da Venere e Nettuno in Pesci. Ottimo il trigono astrale di Plutone verso la Luna presente in Gemelli e buoni i sestili Urano-Mercurio, Venere-Plutone e Nettuno-Giove.

A questo punto approfondiamo le predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci, per scoprire come andrà la giornata di lunedì, con amore e lavoro protagonisti in primo piano.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: siate saggi. Questo lunedì le predizioni zodiacali invitano nel lavoro ad evitate di essere troppo ficcanaso o di indossare panni che non sono i vostri, solo per mettervi in mostra. In caso contrario potreste finire per coprirvi di ridicolo. Qualche investimento un po' azzardato fatto in passato, richiede una drastica revisione: pensateci bene!

L'armonia celeste vi aiuta a creare un'atmosfera intrigante in amore, ideale per fare centro nel cuore di chi vi interessa. Bando all'orgoglio fuori luogo, che vi farebbe arroccare su posizioni perdenti, solo per non dar ragione agli altri. Siate saggi e cercate la verità in tutto!

Toro: fortuna in amore. Gli astri a voi vicini e di rimando le predizioni zodiacali, vi invitano ad osare: siete fortunati in amore, così simpatici e affascinanti che sarebbe un vero peccato non approfittarne: già prima di sera, avete solo l'imbarazzo della scelta.

Un amico vi chiede aiuto: non fate orecchie da mercante e sostenetelo con generosità. Cercate di non svolazzare troppo con la fantasia e rimanete con i piedi saldamente piantati per terra, se volete portare a termine ciò che avete intrapreso. In famiglia vi sentite un po' soffocati dalle responsabilità: per una volta mettete le vostre esigenze al primo posto!

Gemelli: tensioni con il partner. Non prestate ascolto ai pettegolezzi di quel collega: è l'invidia che lo fa parlare.

Tirate dritto per la vostra strada e non permettete a nessuno di ostacolare i vostri progetti. Non dite di no a quel parente anziano che vi offre la sua compagnia in cambio di un sorriso. Pomeriggio discreto, con acquisti interessanti. La serata promette più di quanto non mantenga. I problemi cominciano il giorno dopo, a causa di Astri in quadratura al segno: vi fanno sentire fuori posto e insoddisfatti di voi stessi. Nascono tensioni gratuite con il partner!

Cancro: decisioni da prendere. E' arrivato il momento di prendere una decisione, non potete continuare a tenere il piede in due scarpe. Non tanto per i vostri spasimanti, che sono disposti a subire quasi tutto, ma per voi stessi, che non siete più a vostro agio, e per il vostro sonno troppo disturbato!

Un po' di maretta sul fronte del cuore, non vi impedisce di concentrarvi nella professione e arrivare dove volete. Nel rapporto di coppia rischiate di prendere il partner per il verso sbagliato e di ottenere il contrario di quello che desiderate. Cambiate punto di vista!

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: occhio alle spese superflue. Le predizioni zodiacali del giorno 3 di febbraio, indicano qualche contrattempo nella realizzazione di un progetto. Ma il conforto del partner, i consigli di un esperto e l'appoggio della Dea Bendata vi aiutano a cavarvela egregiamente. Piccola divergenza d'opinione con i figli: non intestarditevi e concedete loro più libertà.

Nelle vostre vene scorre il sangue del single e non siete affatto decisi a trovare una bella persona? Forse questo lunedì qualcuno cambierà idea. Attenti a non farvi prendere dalle manie di grandezza, potreste spendere più del previsto per il superfluo, magari solo per mettervi in mostra.

Vergine: istinto da seguire. Seguite di più il vostro istinto e fate leva sulle vostre reali capacità. A volte non immaginate nemmeno di che cosa siete capaci. Senza che ne siate neppure consapevoli, dimostrate agli altri che quando vi impegnate veramente potete realizzare dei risultati strabilianti. Nonostante le migliori intenzioni, qualcuno del vostro gruppo di lavoro è costretto a gettare la spugna: i ritmi che cercate di imporre sono decisamente eccessivi.

Non fatene una tragedia e rimandate l'esame della situazione di qualche giorno. La nuova settimana porta consiglio!

Bilancia: cogliete l'attimo. Quando determinate situazioni si affacciano alla nostra quotidianità, non bisogna pensarci troppo a lungo. Si tratta di doni delle stelle che vanno afferrati e vissuti intensamente al più presto. Le predizioni zodiacali sono dell'avviso che sarete aiutati dal vostro umore raggiante, il che vi farà fare preziosi balzi in avanti. Riflettete su eventuali proposte di lavoro che vi venissero offerte. Accettate solo gli incarichi che siete sicuri di riuscire a portare felicemente a termine.

E' più professionale dire di no quando non si ha questa sicurezza, che accettare comunque, andando allo sbaraglio.

Scorpione: voltate pagina. Se qualcuno in passato vi ha prestato aiuto, è arrivato il momento di ricordarsene: rendetevi disponibile ad ogni richiesta e sarete fieri di voi stessi. Il rapporto di coppia va alla grande: non opponetevi alla fantasia del vostro partner, questo inizio settimana in particolare evidenza. Non pensate troppo al futuro, ma vivete con pienezza ogni momento della giornata. I sacrifici sostenuti stanno per darvi le debite soddisfazioni, ma hanno richiesto un prezzo molto alto in termini di noia, ripetitività, monotonia.

Dormiteci sopra, rigeneratevi e voltate pagina!

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: Venere in quadratura al segno e la Luna in Gemelli non sembrano disponibili a collaborare. Il Sole è in buon aspetto, ma non basta! Forza e passione uniti alla sincerità sono la vostra arma segreta nel conquistare una persona che vi interessa molto. Chi l'avrebbe mai detto, che possiate lasciarvi andare a tanta tenerezza? Sicuri di voi e affascinanti, non fate fatica ad attirare nella vostra rete la persona amata: un po' più difficile convincerla che siete cambiati e che i vostri sentimenti sono sinceri...

Serata divertente in compagnia degli amici: pizzeria, pub, discoteca: non strafate!

Capricorno: nuove avventure. Cercate di divertirvi. Siete stati sotto pressione e in questi ultimi giorni avete dato il massimo. Prendetevi un attimo di ricarica, meglio se in compagnia degli amici. Rallentate il ritmo, riavvicinatevi se potete alla natura. Così facendo recuperate tutte le energie perdute. Questo lunedì potrebbe riservare un'occasione: magari già bussa con le sue nocche delicate sulla porta di casa vostra. Se avete difficoltà a valutarla, consigliatevi con chi condivide con voi interessi e passioni.

Una volta presa la decisione, mettete da parte i dubbi e buttatevi nella nuova avventura con passione.

Acquario: buoni affari in vista. Il vostro partner si rende conto di averla fatta grossa e di aver esagerato con il suo atteggiamento provocatorio. Vi chiede perdono e voi glielo concedete, anche se con una sottile, malcelata soddisfazione. Probabili graditi riconoscimenti in campo professionale, datevi da fare! Un frizzo nell'aria segnala che c'è la possibilità di buoni affari in vista. Cogliete l'attimo, con buone occasioni da prendere la volo. Lavorate anche per costruire nuove possibilità da portare a maturazione nei prossimi giorni.

Basatevi sul vostro intuito: non vi può tradire.

Pesci: buoni guadagni in arrivo. Le predizioni zodiacali lunedì 3 febbraio indicano che determinate situazioni capitano raramente nella vostra quotidianità. Non esitate ad afferrarle e a viverle intensamente. Il vostro umore particolarmente raggiante vi fa risolvere dei problemi lavorativi che fino a ieri vi sembravano insuperabili. Stupitevi di voi stessi... Non cercate di attirare l'attenzione di chi vi circonda con gesti plateali e sceneggiate: siate semplicemente voi stessi e otterrete lo stesso risultato. Per chi deve lavorare, buoni guadagni e tante soddisfazioni personali.

Se invece siete nullafacenti, allora godete il meritato riposo: divertitevi!