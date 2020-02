L'Oroscopo di domani, martedì 4 febbraio, è pronto a svelare come sarà questa giornata sul piano astrologico. Dopo un faticoso lunedì fatto di ritardi, rientri e solito tran tran, in questo martedì si intravederà una svolta. Febbraio, a dispetto di gennaio, sarà più sereno e ricco di emozioni e novità. In particolare i Bilancia riceveranno delle buone notizie, mentre i nati del Pesci saranno indaffarati.

Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 4 febbraio

Sagittario - 12° in classifica - Giornata sottotono a causa dell'aspetto lunare. Vi sentirete a corto di energie e di idee, tuttavia vi darete da fare anche se con grande sforzo. Siete un segno tenace, non mollate mai. Ci saranno delle commissioni urgenti da sbrigare, sia in casa che fuori. Qualcuno ha recentemente conosciuto una persona interessante, altri invece stanno aprendo gli occhi su un'amicizia che al più presto potrebbe rivelarsi qualcosa di più. L'amore è una magia misteriosa che non si spiega.

Chi è in coppia, di solito trova conforto tra le braccia della persona amata, anche se qualche volta sente il bisogno di fuggire a gambe levate. Comunque sia, in queste 24 ore dovrete tenere gli occhi aperti ed evitare ogni spesa, infatti sarà meglio rimandare gli acquisti ad un momento migliore.

Capricorno - 11° posto - Ultimamente vi sentite strani, come se vi mancasse qualcosa. Prendete le distanze dalle complicazioni.

Qualcuno, nella scorsa settimana, ha discusso con il partner o un familiare. Occorrerà pazientare ancora per qualche giorno e presto supererete questa tempesta. Non scivolate tra le braccia della monotonia, trovate una nuova attività personale da svolgere, uscite, contattate una persona cara. In questo periodo avete bisogno di ricevere una bella scossa. Se c'è un problema che vi tormenta, parlatene con qualcuno di fidato.

La confidenza alleggerisce il peso. Non portatevi tutto dentro altrimenti, a lungo andare, finirete per impazzire. Il vostro fisico risulterà in forma.

Toro - 10° posto - Da un po' di tempo vi sentite disorientati, non sapete che pesci prendere. In giornata ci sarà qualcosa da rivedere, forse una questione economica o familiare. Dentro di voi sapete che potete sempre contare sui vostri amici più cari e questo vi rende sereni. In giornata dovrete ritagliare del tempo da dedicare alle vostre amicizie, ultimamente siete stati fin troppo impegnati tra lavoro/studio e attività personali. Si verificherà un movimento finanziario inaspettato, cercate solamente di essere più oculati con le spese che dovrete sostenere nell'arco di questo mese.

I single si ritroveranno a pensare ad un vecchio amore mentre le coppie si attiveranno per trovare un bel regalo per San Valentino.

Ariete - 9° in classifica - La giornata inizierà con qualche ritardo, ma fortunatamente terminerà con serenità. Mente e cuore saranno chiamati in causa, forse state attraversando un periodo confusionario. I cuori solitari dovranno lottare per l'amore, ma anche le coppie che sono in crisi dovranno essere battaglieri. Entro giugno qualcosa cambierà radicalmente. All'interno del lavoro si celeranno delle insidie. Qualcuno dovrà affrontare un collega chiacchierone o dispettoso, ma non perdete le staffe altrimenti apparirete poco professionali.

Dovrete imparare ad essere più positivi e a concentrarvi sul presente. Vi renderete conto di essere ben poco focalizzati e di muovervi con l'automatico. Qualcuno si rischierà di trovarsi invischiato in una lunga coda.

Scorpione - 8° posto - Gennaio se ne è andato da giorni, ma vi sentite ancora un po' confusi e stanchi. In giornata ritroverete un pizzico di romanticismo. L'amore e i sentimenti si faranno più intensi nei prossimi giorni. Siete in attesa di una rivoluzione perché ci sono determinati aspetti che non apprezzate. Nei prossimi giorni, entro il 7 febbraio, qualcuno potrebbe ricevere una bella dichiarazione d'amore.

In famiglia dovrete essere più affettuosi e comprensivi. Tenetevi a debita distanza dalle tensioni lavorative, probabilmente avete a che fare con un superiore dispotico o qualche collega rumoroso. Non permettete alla negatività altrui di sabotare il vostro umore.

Leone - 7° in classifica - Nel lavoro ci sarà da rivedere una certa situazione. Presto arriveranno delle notizie finanziarie del tutto positive e potrete fare dei salti di gioia. Chi lavora all'interno di un'azienda aspira ad un riconoscimento o ad una promozione, in tal caso le stelle vi supporteranno per tutta la settimana. Ogni tanto rivangate i vecchi tempi.

Rispetto a prima, adesso vi annoiate. Da tempo aspettate di ricevere lo stimolo giusto per fare qualcosa, ma una scossa arriverà quando meno ve lo aspettate. Nella vita non bisogna mai indugiare troppo altrimenti si rischia di vedersi soffiare sotto il naso quello che si desidera. Lavori in corso all'interno di un matrimonio o di una convivenza.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° posto - L’Oroscopo del 4 febbraio dice che sarà un martedì di forza. Dovrete occuparvi di una questione importante, per questo avrete una giornata indaffarata. Durante una commissione fuori casa, incontrerete una persona di vostra conoscenza.

Uno è meglio di zero, quindi conviene iniziare e finire una cosa piuttosto che non fare niente e rimanere al punto di partenza. Sentirete l'esigenza di sfogarvi, di tirare fuori un certo malessere o disagio interiore. Valutate l'idea di cambiare o di imbeccare un percorso alternativo. Se una collaborazione non vi soddisfa oppure vi ruba del tempo prezioso, considerate di chiudere i ponti. Presto giungerà una buona opportunità, mai dire mai nella vita perché la speranza è ultima a morire. Tirate fuori la vostra dolcezza perché, in questa giornata, una persona cara avrà bisogno di voi.

Vergine - 5° posto - Nella vita, a volte è necessario fare un passo indietro e rendersi conto della situazione nel suo insieme.

Da alcuni giorni siete in combutta con una certa questione che vi lascia perplessi. In questa giornata troverete un po' di respiro. In amore, qualcuno ha attraversato un periodo di crisi e confusione, ma Venere vi verrà incontro e vi tenderà la mano. Coloro che stanno inseguendo un sogno spesso sono tentati a gettare la spugna perché l'obiettivo appare lontano anni luce. Cercate di cambiare approccio e fatevi aiutare. A volte, guardare la vetta da lontano può essere scoraggiante, per questo motivo è meglio compiere un passo alla volta e focalizzarsi sul presente. Quando meno ve l'aspettate arriverete in cima e potrete bearvi dinanzi ad un panorama meraviglioso.

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà un filino impegnati nel lavoro. Per costruire qualcosa di buono e di successo bisogna rimboccarsi le maniche ed essere originali. Febbraio sarà il vostro mese fortunato, se a gennaio avete subito una brutta caduta, avrete modo di riscattarvi e rialzarvi più forti di prima. Ognuno combatte le sue battaglie nella vita, per questo non bisogna perdere tempo a guardare quello che fanno gli altri. Si vive una volta sola nella vita, quindi cercate di essere voi stessi al 100%. Nel lavoro tutto procederà a gonfie vele a patto che seguiate un preciso programma.

Entro l'estate ci sarà un bel cambiamento, qualcuno dovrà traslocare.

Acquario - 3° in classifica - Giornata di chiarimenti e confronti, sarete molto più alla mano. La vostra attenzione sarà stellare e quindi riuscirete a venire incontro al vostro interlocutore. Se c'è una disputa, sarà risolta. Questa settimana sarà molto importante per gli affari e per le faccende di cuore. Qualcuno potrà festeggiare, partire, programmare, insomma avrete delle giornate importantissime, soprattutto nel weekend. Rivedrete un conto e sistemerete delle questioni spinose. Finalmente tornerete a dormire sonno tranquilli e beati.

Presto partirete per un viaggio, magari in una meta marittima.

Gemelli - 2° posto - In amore bisognerà fare molta attenzione, ultimamente il partner sembra essere più esigente del consueto. In questo periodo vi sentite particolarmente bene con voi stessi. I cuori solitari incontreranno una persona interessante e un sentimento tornerà alla ribalta. Nel lavoro arriveranno delle soddisfazioni al più presto, ma non dovrete demordere. Un superiore noterà il vostro lavoro impeccabile oppure stringerete un accordo goloso, insomma avrete le stelle abbastanza favorevoli. Tuttavia, non trastullatevi nell'illusione.

Presto ci sarà da affrontare una spesa riguardante la casa, forse una ristrutturazione o un trasferimento. Salute in netta risalita, chi è stato male di recente ritroverà vigore.

Bilancia - 1° in classifica - Le previsioni astrologiche aprono le porte a una ventata di buone notizie che dovrebbero arrivare in questo splendido martedì. Quando si chiude una porta, si apre un portone. Cercate di non darvi mai per vinti e di vedere un'opportunità dietro ad un imprevisto o ad una sconfitta. Se siete felicemente in coppia, entro la fine del 2020 farete un bel passo avanti, magari una convivenza, un matrimonio o dei figli. Qualcuno sta valutando l'idea di cambiare look o di fare un viaggio in estate. Prima il dovere e poi il piacere, dunque concentratevi sul vostro lavoro. In serata avrete modo di rilassarvi senza pensare ai consueti problemi quotidiani.