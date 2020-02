L'Oroscopo di domani, lunedì 3 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Un'altra settimana è pronta a ripartire tra mille attività e speranze. Si ritorna al consueto tran tran, soprattutto per coloro che nel weekend riposano. In questa giornata, la Luna crescente lascerà il Toro per transitare in Gemelli. I nati sotto il segno del Cancro si sentiranno spaesati mentre i nativi del Pesci saranno alle prese con una confidenza particolare. Presto giungeranno delle novità finanziarie per i Toro.

Approfondiamo il discorso scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 3 febbraio

Acquario - 12° in classifica - Sarete alle prese con del lavoro arretrato, quindi la settimana partirà un po' al rilento. Nel settore acquisti presto giungeranno delle importantissime novità. Tenete il telefono acceso e siate rintracciabili perché nelle prossime 24 ore potrebbe arrivare una risposta o un chiarimento.

I cuori solitari hanno recentemente chiuso una storia importante per questo motivo hanno bisogno del tempo per leccarsi le ferite. Tra la primavera/estate potrete vivere un'avventura entusiasmante. Relax in serata, non fate le ore piccole dietro al computer.

Toro - 11° posto - La Luna lascerà il vostro segno per transitare in Gemelli. Avrete voglia di avventurarvi in nuove situazioni dato che sentirete l'esigenza di dare un bel calcio alla monotonia quotidiana.

Le frequentazioni, l'apprendimento e i viaggi risulteranno favoriti. Quello che desterà preoccupazioni maggiori sarà il comparto economico. Presto arriverà una notizia finanziaria destinata a lasciarvi di stucco. Valutate le nuove proposte o collaborazioni, nella vita bisogna imparare ad andare oltre i propri limiti. Se in famiglia o nell'ambiente di lavoro la situazione non è delle migliori, ricordate di essere comunque gentili e diplomatici perché si attirano più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto.

Sagittario - 10° State vivendo un febbraio energico e molto attivo, grazie all'influenza di Marte. Avete in serbo tanti progetti e programmi. In questa fase sarete abili nel superare tutti gli ostacoli che incrocerete nel cammino. Dovrete incominciare la settimana con il piede giusto, per cui non lasciatevi travolgere dagli imprevisti. Ci saranno dei ritardi nei mezzi pubblici e rischierete di non arrivare in orario al lavoro o a scuola. Comunque sia, portate avanti i vostri sogni e non permettete a nessuno di denigrarvi o di ostacolarvi. Salute in ripresa, ma attenzione alle ricadute.

Leone - 9° posto - Dovrete fare un duro lavoro.

Non potrete permettervi il lusso di distrarvi perché magari la data di consegna sta per avvicinarsi oppure a breve dovrete sostenere un esame o una verifica. Talvolta, pur di non occuparsi di un'attività specifica, si tende a far finta di avere un altro impegno urgente. Se dovete prendere una decisione rinviate perché questa giornata risulterà sfavorevole. Prima di fare il passo successivo è sempre un bene rifletterci sopra. Nel tardo pomeriggio potrete ritrovare serenità trascorrendo del tempo prezioso con le persone che vi piacciono. State per vivere un periodo piuttosto intenso, colmo di emozioni e di esperienze.

Valutate l'idea di alzarvi qualche minuto prima la mattina al fine da dedicare più tempo alle vostre cose personali. Presto la Dea Bendata busserà alla vostra porta.

Bilancia - 8° in classifica - Le previsioni astrologiche di questa giornata parlano di imprevisti e ritardi. Qualcuno potrebbe avere qualcosa da ridire sul vostro conto. Sarete talmente agitati e impazienti che rischierete di esporvi maggiormente agli errori. Cercate di rilassarvi altrimenti finirete per risultare fastidiosi. Ultimamente avete dei piccoli problemi di cuore, ma non fate troppi drammi se l'altro chiede un po' di spazio.

Per quanto riguarda il lavoro, non saranno da escludersi degli intoppi. Forse avete un collega arrogante o un capo dispotico. Portate avanti il vostro progetto. Sarete bellissimi e affascinanti, perciò le possibilità di fare conquiste saranno maggiori. Chi è in coppia dovrà parlare di un argomento di un certo spessore che potrebbe riguardare i figli, i genitori, i soldi o forse il patrimonio.

Ariete - 7° posto - Una persona di vostra conoscenza sta poco bene e non sapete come aiutarla. Fate leva sulle vostre capacità comunicative e siate onesti, specialmente se lavorate in proprio. Coloro che sono alle dipendenze di qualcuno aspirano a una promozione, a un riconoscimento particolare o a un aumento.

Ebbene, queste 24 ore spianeranno la strada verso il successo. Sfruttate tutte le occasione valide per compiere un passo in più verso il traguardo, giocate tutte le armi a vostra disposizione ma senza imboccare strade ambigue. Tirate fuori il vostro fascino. Se avete chiuso di recente una storia, per il momento dovrete solamente pensare a voi stessi senza tuffarvi in relazioni di ripiego.

Cancro - 6° in classifica - L’Oroscopo del 3 febbraio dice che sarete di corsa. Appartenete ad un segno romantico, lunatico e stacanovista. Vi occupate di ogni cosa, ma spesso non riuscite a conciliare il lavoro e la famiglia.

I più giovani si sentono spaesati in questo periodo in quanto non hanno le idee chiare sul futuro. I più grandi, invece, hanno difficoltà con i figli o con dei genitori anziani. Comunque sia, bisognerà usare il tempo in maniera saggia perché purtroppo non se ne dispone in quantità illimitata. Badate alla sostanza e scacciate ogni preoccupazione infondata. Vivete nel presente. Quando un problema si presenterà al vostro cospetto, solo allora potrete preoccuparvi e rimuginarci in lungo e in largo in cerca di una soluzione efficace. Questa sarà una valida giornata per prenotare un viaggio o per iscriversi ad un corso.

Scorpione - 5° posto - Raccogliete informazioni, sarà una giornata creativa grazie agli influssi dei pianeti. Potrete tentare un azzardo. Indugiare troppo a lungo fa germogliare i semi dell'illusione, quindi non aspettate troppo ad agire altrimenti finirete per perdere un'occasione speciale e a vivere di rimpianti. Non sarà una facile settimana, ma questa giornata permetterà di portarvi avanti. Avete bisogno di rimettervi in forma perché da un po' di tempo tendete ad abbuffarvi, ma fino a domenica prossima vi sarà difficile resistere alle tentazioni. In casa dovrete fare attenzione alle insidie velate.

Tenete gli occhi aperti anche all'interno delle amicizie, qualcuno non è sincero nei vostri confronti. Essere negativi attrae negatività, quindi resettate i vostri pensieri.

Capricorno - 4° in classifica - Giornata particolarmente interessante sotto il profilo astrologico. Giove porterà una ventata di ottimismo all'interno della vostra vita, sinora caratterizzata da alti e bassi. Saturno vi donerà consapevolezza e maturità. Di solito fate le cose in maniera impeccabile senza trascurare i dettagli. Entro la fine dell'anno cambieranno delle cose attorno a voi, forse una persona che conoscete bene andrà lontano o forse spiccherete il volo oppure cambierete mestiere.

Comunque sia, in giornata vi sentirete carichi di fascino. I single filtreranno e saranno notati dall'oggetto del desiderio. L'intera settimana risulterà fruttuosa soprattutto nel comparto lavorativo. Non saranno da escludersi dei movimenti finanziari inoltre risulteranno favorite le attività artistiche e creative. Il vostro corpo avrà un maggior bisogno di idratazione. Non esagerate con il fumo o la caffeina.

Vergine - 3° posto - In giornata risulterete stimolanti e positivi, farete un'impressione accattivante. Ogni dubbio scivolerà via insieme alla noia e all'incertezza che vi hanno travolto nei giorni scorsi.

Venere supporterà i sentimenti e le relazioni, specie quelle nate da poco. Le giovani coppie che convoleranno a nozze entro l'estate stanno provano un mix di emozioni. Coloro che sono impegnati da parecchi anni dovranno riaccendere la fiamma dell'amore prendendo l'iniziativa. Ripensate alle prime volte e siate più spontanei. I cuori solitari ignorano che un'amicizia è molto di più. Per quanto concernono la carriera e i soldi, saranno due argomenti importanti in questo lunedì. Le stelle dicono che dovete attivarvi di più e allacciare dei contatti utili. Siete molto ricercati perché sapete consigliare e confortare.

Pesci - 2° in classifica - L’oroscopo di domani si presenta piuttosto bene e annuncia un avvio di settimana eccellente. Mercurio favorirà l'attività mentale, quindi risulteranno agevolati coloro che lavorano affidandosi al proprio intelletto e alle capacità comunicative. Tutto ciò gioverà anche nei rapporti interpersonali, per cui sarà una giornata condita di confidenze, chiarimenti e riflessioni. Anche l'amore sarà protagonista grazie all'influenza di Venere. Nei rapporti di coppia serve più indulgenza. Non lasciate che la confusione della vita diventi un ostacolo. Attenzione alla pressione, non sottoponetevi a stress eccessivi. Una persona di vostra conoscenza fantastica su di voi.

Gemelli - 1° posto - Giornata favorevole, la Luna vi supporterà maggiormente nelle prossime 48 ore rendendovi questa settimana tra le migliori dell'anno 2020. Dicembre e gennaio sono stati due mesi turbolenti per quanto riguardano il fisico e il portafoglio. Ci sono state più uscite che entrate, per questo motivo non avete avuto dei giorni allegri e spensierati. Febbraio promette di ripartire, dopo ogni caduta o fallimento è importante rialzarsi e fare tesoro dei propri errori. Correggere il tiro servirà a perfezionarsi e a centrare il bersaglio. Possedete delle innate qualità che altri vi invidiano. Siete abili comunicatori, senza di voi la festa è noiosa. Avete la stoffa del leader ma dovete credere in voi stessi. Viaggi in arrivo.